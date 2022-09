So schön war der Bachfischet 2022 in Aarau

Bachfischet Nach zwei Ausfällen wegen Corona kann Aarau endlich singen: «De Bach(fischet) isch wieder cho» Lange, lange musste Aarau auf die Rückkehr des Bachfischet warten. Dafür kam er feurig wie nie. Die weit über 2000 zumeist kleinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zogen mit ihren farbenfrohen Laternen durch die Stadt. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 23.09.2022, 23.01 Uhr

Bachfischet Aarau 2022 Fabio Baranzini

Liegt es pandemiebedingten Entzug, oder war der Bachfischet noch nie so bunt, so schön, so heimelig wie dieses Jahr; wurde «Fürio, de Bach brönnt» noch nie mit solcher Inbrunst in die Nacht hinausgesungen?

Das Carillon spielte im beleuchteten Oberturm. Nadja Rohner