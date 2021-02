Automessen im Aargau Kein Autofrühling wegen Corona: «Wenn wir nicht bald Autos präsenziell verkaufen dürfen, wird es für alle Garagisten eng» 2021 wird erneut ein Jahr ohne den klassischen Autofrühling: Nach der Absage der Autoausstellung Aarau West im März versucht der Autogewerbeverband AGVS nun, die Pandemie als eine Chance zu sehen. Es soll eine Online-Plattform mit Autopräsentationen für alle Händler des Kantons entstehen. Daniel Vizentini 24.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Ein neues Auto kauft man nicht wie einen Staubsauger: Man will drin sitzen und fühlen», sagt AGVS-Aargau-Präsident Martin Sollberger.

Colin Frei (20.12.2019)

In normalen Jahren läutete der März den sogenannten Autofrühling ein: Der Autosalon in Genf ging über die Bühne, die grossen Hersteller gaben ihre neuen Kataloge heraus und in der Region stand die grosse Autoausstellung Aarau West in Oberentfelden auf dem Programm.

Geführt vom Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS), Sektion Aargau, zog der dreitägige Grossanlass jeweils an die 9000 Gäste an. Letztes Jahr hingegen wurde die «Auto Aarau West» eher bekannt als die erste und damals einzige Veranstaltung, die wegen Corona vom Kanton abgesagt wurde. Von über 400 Gesuchen wurde genau nur dieses abgelehnt. Damals, noch vor dem 16. März 2020, lag die Grenze für Anlasse bei bis zu 1000 Personen.

PR-Fachmann Chris Regez und Martin Sollberger (rechts) vor der Eröffnung der Autoausstellung Aarau West 2015 in Oberentfelden.

Chris Iseli (20.3.2015)

2021 war bisher nicht besser. Im Januar hiess es noch, «Aarau West» werde vom März auf später verschoben. Martin Sollberger, Präsident des AGVS Sektion Aargau, sagt aber nun, dass die Ausstellung auch dieses Jahr nicht stattfinden wird.

Virtuelle Autoplattform kommt dank Corona nun schneller zustande

Mit hohem Tempo arbeitet der Verband nun an einer virtuellen Lösung: Noch bis Ende März wollen sie die Automesse online durchführen, bevor alle Läden öffnen und die Menschen auch wegen des Wetters mehr rausgehen, weg vom Computer.

Am Dienstag sass der Verband dafür mit einer Firma für virtuelle Rundgänge zusammen. Die Idee ist, dass nicht nur die Händler vom Westaargau, sondern alle Garagisten des Kantons ihre Fahrzeuge an dieser Onlinemesse präsentieren können. So würde eine moderne Plattform geschaffen «entsprechend dem heutigen Zeitgeist», wie Martin Sollberger sagt.

«Wir versuchen Corona als Chance zu betrachten, als Sprungbrett zum Virtuellen.»

Was früher oder später sowieso eingetroffen wäre, werde von der Pandemie nun einfach beschleunigt. «Das Virtuelle werden wir beibehalten, wenn wir nächstes Jahr wieder Anlässe durchführen dürfen. Es wird eine super Plattform für unsere Garagisten bleiben», sagt er.

Ein Beispiel einer virtuellen Autopräsentation. YouTube

In einer virtuellen Autopräsentation kann man, ähnlich wie bei Google Street View, aus allen Blickwinkeln in die Autos hineinschauen und dies gleich mit der jeweiligen Wunschausstattung und Farben.

Unten ein Beispiel der Firma Relay Cars: Einfach Marke, Modell, Jahr und Variante anwählen – und los gehts!

Dass eine Autopräsentation im Internet, so ausgeklügelt und detailreich sie auch sein mag, keine Messe vor Ort ersetzen kann, ist aber auch Martin Sollberger klar. «Mir fehlt der Kontakt zu den Ausstellern», sagt er.

«Ich habe mich immer auf den ersten Tag gefreut und auf das schöne Gefühl, wenn die Halle voller Gäste ist. Selbst der Bratwurstgeruch vor der Halle fehlt.»

Bis Ende 2019 führte der 67-jährige Verbandspräsident während 41 Jahren seine Autogarage in Oberentfelden. Leidenschaftlicher Autohändler blieb er weiterhin: grösstenteils für Occasionen, vereinzelt für Neuwagen.

Martin Sollberger 2012 bei der Ausstellung im Oberentfelder Tenniscenter Aarau West.

Chris Iseli (30.3.2012)

Am Montag etwa konnte er einen Gebrauchtwagen an einen Mann aus dem Tessin verkaufen, der das Angebot im Internet gesehen hatte. Bei den Occasionen liefen die Verkäufe noch, trotz den Coronaeinschränkungen. Bei den Neuwagen hingegen brechen sie ein. Martin Sollberger sagt:

«Ein neues Auto kauft man nicht wie einen Staubsauger oder einen Mixer. Man will drin sitzen und fühlen. Für viele ist es

die zweitgrösste Anschaffung im Leben nach der eigenen Wohnung.»

Während des aktuellen Lockdowns konnten Probefahrten immerhin dank Schlüsselkasten bei den Garagen durchgeführt werden, sagt er. Für die Händler bedeuten all die neuen Verkaufsideen aber nur einen Wermutstropfen: Wurden laut der Importeurenvereinigung Auto Schweiz im bereits unterdurchschnittlichen Januar 2020 landesweit 18'788 Autos verkauft, waren es letzten Januar 15'130. Insgesamt fiel das Verkaufsjahr 2020 um 24 Prozent schlechter aus als 2019. Martin Sollberger:

«Wenn wir nicht bald beginnen dürfen, Autos präsenziell zu verkaufen, wird es für alle Garagisten eng.»

Entsprechend erwartet er «ganz dringend», dass der Bundesrat am Mittwoch eine Öffnung der Autoverkaufsräume ab 1. März verkündet. «Es ist unverständlich: Während sich in den Baumärkten Hunderte von Kunden bewegen, dürfen wir nicht öffnen. Ich habe nie erlebt, dass Leute gruppenweise Autos anschauen.»

Immerhin: Es werden aktuell mehr Hybrid- und Elektrowagen verkauft

Die Automessen in Wohlen (im Juni), Wettingen (im September) und Stein (im Oktober) bleiben auf der Agenda. Ebenfalls erfreulich: Der Anteil landesweit verkaufter Hybridautos stieg im Januar von 2205 im Vorjahr auf 3150, der Elektroautos von 779 auf 1032.

«Diese Entwicklung geht rasant vorwärts», sagt Martin Sollberger. Deshalb investiert der AGVS Aargau in Lenzburg neu in einen Lehrgang für alternative Fahrzeugantriebe.