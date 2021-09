Das Ausbauprojekt der Fussballanlage Winkel verzögert sich weiter

Ausbauprojekt Fussballanlage Winkel: Zurück auf Feld 1 – der Widerstand der Anwohner führt zu weiterer Verzögerung Der Streit um den Ausbau der Rohrer Sportplätze erinnert an den Fall Stadion. Es wird noch jahrelang nicht gebaut. Nadja Rohner 24.09.2021, 05.00 Uhr

Neue Garderobe, neue Spielfelder, neues Licht und Schall: Die Sportanlage Winkel hätte ausgebaut werden sollen. Aargauer Zeitung

Es ist wahrscheinlich die grösste Niederlage des Stadtrats in der auslaufenden Legislatur: Die Erweiterung der Sportanlage Winkel in Rohr verzögert sich erneut. Das gab die Stadt gestern bekannt. Stand heute wird Einwohnerrat im zweiten Quartal 2023 über einen Baukredit entscheiden – zum dritten Mal.

Das vom abtretenden Sportstadtrat Daniel Siegenthaler verantwortete Fussballprojekt stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Zunächst hatte der Stadtrat im Januar 2020 versucht, sich gleichzeitig einen Projektierungs- und Ausführungskredit (5,13 Mio. Franken) vom Einwohnerrat bewilligen zu lassen. Die Einwohnerratsmitglieder goutierten das Schnellzugtempo nicht und bewilligten nur eine Projektierung. Im Herbst 2020 legte der Stadtrat dann, wie vom Parlament gewünscht, ein konkretes Projekt vor.

Mit 5,4 Mio. Franken sollen zwei Kunstrasenfelder und ein Naturrasenfeld angelegt werden, zudem eine neue Garderobe und Beleuchtung. Das würde eine intensivere, ganzjährige Nutzung ermöglichen, was den Mangel an Fussballplätzen in Aarau entschärfen sollte. Neben dem FC Rohr und HNK Adria Aarau sollten zudem künftig die FC Aarau Frauen (heute Red Boots) Hauptnutzerinnen im Winkel werden. Sie betreiben Leistungssport, haben aber dafür an ihrem heutigen Trainingsort im Schachen nur ungenügende Infrastruktur zur Verfügung: zu wenig Platz (vor allem im Winter), ungenügende Lautsprecheranlagen, keine eigenen Garderoben.

Anwohner, Kirche und FC Rohr kritisierten den Ausbau

Doch gegen das Winkel-Ausbauprojekt brandete plötzlich erheblicher Widerstand auf. Den Anwohnern ging es um Licht, Lärm, Verkehr und den drohenden Verlust der grossen Allmend durch die Einzäunung der Plätze. In einer Petition mit 1921 Unterschriften forderten sie «eine massvolle Sanierung der Sportanlage Winkel». Ein Anwohner sagte zur AZ: «Wir wollen eine faire Mitbestimmung und dass wir nicht von einem so grossen Projekt überrannt werden.»

Der Präsident und Finanzchef des FC Rohr sprachen sich ebenfalls gegen die Pläne aus: «Es ist grundsätzlich sehr positiv, dass der Stadtrat bereit ist, zu investieren. Aber wir verlangen diesen Ausbau nicht; uns reicht die Anlage so, wie sie ist. Wir haben lieber ein gutes Verhältnis mit den Nachbarn.» Und: Die Kirchenpflege der Reformierten Kirche Buchs-Rohr befürchtete durch die Erweiterung der direkt neben der Kirche gelegenen Sportanlage «negative Auswirkungen auf Gottesdienste und Abdankungen in der Kirche sowie auf Beisetzungen auf dem Friedhof». Ausserdem störte sie sich daran, dass der gemeinsam genutzte Parkplatz kostenpflichtig werden sollte.

Die Co-Präsidenten der Red Boots, Walter Berli und Willy Wenger, weibelten indes für ein Ja: «Wir spielen über die Lautsprecher keine Musik ab und keine Werbesprüche. Unsere Frauen spielen gesittet, weder sie noch die Zuschauer schreien unnötig herum. Und sie sind auch nicht bekannt dafür, mit hochtourigen Autos vorzufahren.»

Der Appell nützte nichts: Im November 2020 schickte der Einwohnerrat den Baukreditantrag fast einstimmig zurück an den Stadtrat. «Mit dem Auftrag, das Projekt neu zu überarbeiten und eine Balance zu finden zwischen den Bedürfnissen der Anwohner und den Bedürfnissen des Sports», so Urs Winzenried (SVP).

Nur ein Kunstrasenfeld und keine Zäune

Jetzt, gut zehn Monate später, legt der Stadtrat noch kein neues Projekt, aber ein Papier mit «Zweckbestimmung und Grundsätze» zum Winkel vor, das mit verschiedenen Interessengruppen erarbeitet worden war. Definiert wurde, dass der Sportplatz «eine Sport- und Freizeitanlage für den Breitensport» sein soll. Also «kein Leistungszentrum, keine Hochligaspiele mit Ausnahme von Nachwuchsspielen». Es sind nur «Aarauer Vereine» zugelassen. Zäune wird es nicht geben, nur Ballfänger. Anzahl und Grösse der Plätze sollen «vom genauen Bedarf» abhängen. Eines der grossen Felder wird Naturrasen bleiben. Und die Garderoben sollen höchstens moderat ausgebaut werden. Geplant ist ein Verkehrskonzept und genaue Rahmenbedingungen sowie Betriebszeiten für Licht und Schall.