Lenzburger Schüler spielen Squid Game nach: Schule verbietet das

Lenzburger Schüler spielen «Squid Game» nach: Primarschule will brutale Gewaltdarstellungen nicht tolerieren

In einigen Primarschulen spielen Kinder auf dem Pausenplatz ein Spiel aus einer Netflix-Serie nach. Im Original wird man erschossen, wenn man verliert, die Kinder tun nur so. Aber die Schulleitung will diesem Treiben nicht einfach zusehen.