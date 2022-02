Auenstein: Steinbruch-Erweiterung schon fast in den Startlöchern

Auenstein/Veltheim Die Planung steht, die Bewilligung wird bereits erwartet: Steinbruch-Erweiterung schon fast in den Startlöchern Die Arbeiten an der geplanten Steinbruch-Erweiterung in Auenstein und Veltheim dauern schon bald ein Jahrzehnt. Nun hat die Jura Cement Fabriken AG einen wichtigen Meilenstein erreicht. Florian Wicki 15.02.2022, 05.00 Uhr

Drohnenaufnahme vom Dorfrand Auensteins (links). Der Steinbruch von Jura Cement im Zentrum, rechts die Aare. Blickrichtung Osten.

Michael Küng

Ein jahrelanger Knatsch neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu – es geht um die beiden Steinbrüche Jakobsberg und Oberegg in Auenstein und Veltheim. Konkret will die Jura Cement Fabriken AG (JCF), welche aus den beiden Steinbrüchen die für die Zementproduktion unerlässlichen Komponenten Kalk und Mergel bezieht, ihr Abbaugebiet erweitern. Die Gemeinde Auenstein schrieb dazu: «Auf einer Fläche von ca. 8,4 Hektaren sollen über die nächsten 20 Jahren voraussichtlich 8,9 Millionen Kubikmeter Material abgebaut werden.» Bei der Erweiterung geht es um drei neue Abbaugebiete: «West» (Oberegg, ca. 2,6 Hektaren), «Mitte» (Teil zwischen Oberegg und Unteregg, ca. 3,2 Hektaren) und «Ost» (Unteregg, ca 3,1 Hektaren).

Die Erweiterungen sind nötig, gehen die Kalkvorräte in den Steinbrüchen doch langsam aber sicher zur Neige –, sodass das abgebaute Gestein bereits heute mit Kalk aus einem anderen Steinbruch gestreckt werden muss, damit in Wildegg weiter Zement produziert werden kann.

Änderung der Teilnutzungsplanung inzwischen rechtskräftig

Die rechtliche Grundlage für die Erweiterung, eine Änderung der Teilnutzungsplanung «Abbaugebiete», wurde bereits im Januar 2020 von den Gemeindeversammlungen der beiden Dörfer mit grossem Mehr bewilligt – vergangenen April gab auch der Regierungsrat grünes Licht. Eine der Planbeschwerden und eine gegen die Rodungsbewilligung wies er ab, auf zwei weitere trat er gar nicht erst ein. Eine der Beschwerden wurde schliesslich weiter ans Verwaltungsgericht gezogen.

Marcel Bieri, Werkleiter der Jura Cement Fabriken AG in Wildegg. Sandra Ardizzone

Diese wurde nun zurückgezogen, wie der Werkleiter Wildegg der JCF, Marcel Bieri, bestätigt: «Die Änderung der Teilnutzungsplanung ist am 2. Februar in Rechtskraft erwachsen.»

Das heisst nicht, dass die Erweiterung nun umgesetzt werden kann, noch fehlt dafür die eigentliche Abbaubewilligung für das neue Gebiet. Der Dringlichkeit des Anliegens geschuldet, entschlossen sich Bieri und die JCF, das Abbaugesuch parallel aufzugleisen. Auf eigenes Risiko, wäre die ganze Arbeit doch im Falle eines abschlägigen Entscheids in Sachen Teilnutzungsplanung für die Katz gewesen.

Externe Zufuhr von Kalk weder wirtschaftlich noch ökologisch sinnvoll

Das Abbaugesuch lag bereits im vergangenen Jahr öffentlich auf, es sind vier Einwendungen eingegangen. Diese wurden an einer Einigungsverhandlung zwischen den Einsprechern und der JCF unter Beteiligung des Kantons und der Gemeinde geführt. Man sei sich nicht in allen Punkten einig geworden, so Bieri: «Wir gehen zwar davon aus, dass uns die Abbaubewilligung erteilt wird – unter Berücksichtigung der verbleibenden Einwendungen jedoch nur unter gewissen Auflagen.» Damit könne man aber leben. Er rechnet damit, dass die Gemeinde ihren Entscheid betreffend Abbaugesuch in den nächsten ein bis zwei Wochen zur öffentlichen Auflage publiziert. Dieser kann dann beim Regierungsrat angefochten werden, was Bieri nicht hofft, würde das die ganze Angelegenheit doch noch einmal verzögern.

Es seien nur noch vereinzelte Einsprecher, führt er aus, der Grossteil des ursprünglichen Widerstands – vor ein paar Jahren gab es noch Komitees und Sammeleinsprachen – habe sich mit der Erweiterung abgefunden. Diese sei schliesslich auch im Interesse der Gemeinden, so Bieri: «Können wir hier wieder mehr Material abbauen, erhalten die Gemeinden auch wieder höhere Abbauentschädigungen.» Ausserdem sei die externe Zufuhr von Kalk, die bereits zwischen 30 und 35 Prozent des gesamten Rohmaterials ausmache , weder wirtschaftlich noch ökologisch sinnvoll – wird der Kalk doch dafür aus einem anderen Steinbruch mittels Lastwagen nach Wildegg geführt.

«Die Gemeinden und der Kanton stehen hinter uns»

Bieri appelliert daher erneut an die verbleibenden Einsprecher, den demokratischen Entscheid zu akzeptieren: «Die beiden Gemeindeversammlungen haben die Steinbruch-Erweiterung grossmehrheitlich angenommen – die Gemeinden und auch der Kanton stehen hinter uns.»

Wird auch die Abbaubewilligung rechtskräftig, will Bieri keine Zeit mehr verlieren: «Unsere aktuellen Kalkreserven reichen nur noch etwa zwei Jahre, wobei davon aus dem Steinbruch vor Ort sogar nur noch die Hälfte stammt.» Als Erstes wolle man beim Steinbruch Oberegg anfangen, im Bereich Oberegg West, also auf Auensteiner Boden. Das Gebiet soll zuerst gerodet, die Überdeckung des Waldbodens abgetragen und an einem anderen Ort zwischengelagert werden, damit der Abbau des Kalks beginnen kann. Bieri rechnet damit, dass der Abbau selber ab nächstem Jahr erfolgen würde: «Damit hätten wir es gerade noch auf den letzten Drücker geschafft.» Sollte die Abbaubewilligung in ein paar Monaten noch nicht rechtskräftig sein, müsse die JCF ihren Zukauf von externem Kalk nochmals stark steigern.