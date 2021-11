Aarebrücken erhalten Ampelanlage mit Spezialleistung für Pferde

Auenstein/Rupperswil Weitherum einzigartig: Die zwei Aarebrücken erhalten eine Ampelanlage mit Spezialeinstellung für Pferde Zwischen Auenstein und Rupperswil führt die Kantonsstrasse über zwei einspurige Brücken einmal über die Aare und dann über den Unterwasserkanal des Kraftwerks. Aktuell gibt es hier keine Ampelanlage. Das soll sich aber ändern. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 04.11.2021, 05.00 Uhr

Die Aarebrücke zwischen Rupperswil und Auenstein soll eine Ampelanlage erhalten. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Der direkte Weg von Auenstein nach Rupperswil führt über eine Insel und zwei Brücken. Diese erstrecken sich über die Aare sowie den Unterwasserkanal des Kraftwerks – und sie sind extrem schmal. So schmal, dass 2019 bis 2020 parallel dazu zwei neue Brücken entstanden sind; aus Holz und nur für den Fuss- und Veloverkehr. Und so schmal, dass über die Brücken nur Einbahnverkehr geführt werden kann. Das bringt schon mal Verwirrung mit sich, weil manche Automobilisten mit der Interpretation der Vortritts-Tafeln überfordert sind. Die Strasse gehört den SBB (im Zusammenhang mit dem Kraftwerk), ist aber eine Kantonsstrasse.

Die zwei neuen Fussgängerbrücken verbinden Auenstein mit Rupperswil und bieten Entlastung für die schmalen einspurigen Brücken nebenan. Michael Küng

Bereits im Sommer 2019 wurde eine Vortrittsregelung angepasst. «Der zunehmende Verkehr führt auf der Mittelinsel zwischen den Brücken immer wieder zu Stausituationen, welche den Verkehr blockieren», schrieb der Gemeinderat Auenstein damals. Und jetzt plant der Kanton die Installation einer Ampelanlage. Eine solche gab es schon einmal; während der Bauzeit für die neuen Fuss- und Velobrücken. Weil damals gleichzeitig die Kantonsstrasse in Biberstein wegen Bauarbeiten gesperrt wurde, war es zu Mehrverkehr gekommen.

Künftig soll nun bei den Brücken eine fixe Anlage installiert werden. Eine intelligente, die Stausituationen mittels Detektoren erkennt und nicht wie die Baustellenampel bloss während einer fixen Zeitdauer auf Grün schaltet. Diese Ampelanlage war mittel- bis langfristig sowieso vorgesehen, wird nun aber priorisiert.

Ursprünglich plante man die Ampeln aus Verkehrsmanagementgründen, zum Schutz vor einer Netzüberlastung durch den zunehmenden Verkehr. Das wäre aber nicht so dringend gewesen. Doch nun geht es um die Verkehrssicherheit von Vierbeinern. Konkret: Pferde. Diese dürfen nämlich nicht auf die Fuss- und Velobrücken, sondern müssen über die Autobrücken. Das ist ein gewisses Sicherheitsrisiko und erfordert zügiges Handeln. Mit der Ampelanlage will man das Problem lösen. Dass die Pferde dabei nicht gleich schnell sind wie ein Auto und eine längere Grünphase brauchen, wird speziell berücksichtigt. Und zwar, indem an den Brückenenden Handtaster montiert werden, mit welchen Reiter beziehungsweise Kutscherinnen eine längere Grünphase auslösen können. Autos erhalten im Normalbetrieb eine «grüne Welle», damit sie beide Brücken hintereinander passieren können, ohne auf der Insel nochmals warten zu müssen. Bei den viel langsameren Pferden geht das aber nicht. Ross und Reiter müssen auf der Insel die nächste Grünphase abwarten.

Eine solche Lösung dürfte kantons-, wenn nicht sogar schweizweit einzigartig sein. «Uns ist jedenfalls kein anderes Beispiel bekannt», sagt Richard de Witt, der zuständige Projektleiter Verkehrstechnik beim Kanton. Ziel ist, die Ampelanlage im nächsten Frühjahr einbauen zu können.