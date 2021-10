Restaurant Schmitte: Wirtepaar zieht nach zehn Jahren weiter

Auenstein Wirtepaar verlässt Restaurant Schmitte – nach zehn Jahren geht es weiter in Richtung Leibstadt Bereits Ende Monat verabschieden sich Bianka Frahm und Urs Dolderer aus Auenstein. In Leibstadt will das Wirtepaar nun das Gasthaus zum Schützen übernehmen. Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 08.10.2021, 17.45 Uhr

Auch der Kobold darf mit nach Leibstadt: Das Wirtepaar Bianka Frahm und Urs Dolderer hört nach zehn Jahren in der «Schmitte» in Auenstein auf. Larissa Gassmann

Der Harald, der müsse unbedingt mit aufs Zeitungsfoto, sagt Bianka Frahm. Und schon platziert sie den dünnen Kobold mit den langen Ohren und dem spitzen Hut mitten auf den Tresen des Restaurants Schmitte. Eine viel grössere Rolle als sein kurioses Aussehen spielt aber etwas anderes: Für das Wirtepaar Urs Dolderer und Bianka Frahm ist es der Erinnerungswert, der zählt. So verlassen beide das Restaurant nach zehn Jahren – bei Harald handelt es sich um ein Abschiedsgeschenk der lokalen Guggenmusik.

Wenn Frahm auf das Auensteiner Dorfleben zu sprechen kommt, dann redet sie denn auch «von einer grossen Familie». Dazu gehört auch die eigentlich längst aufgelöste Fasnachtstruppe – noch heute hängt ein entsprechendes Foto im Speisesaal – oder der Musikverein, der beiden zum Abschied ein Ständchen spielen wird. Denn: «Es ist nicht wie in einer Stadt, wo man vor allem anonyme Laufkundschaft hat und jeden Tag neue Gesichter sieht», sagt die 43-Jährige.

Gerade diese unbekannten Gesichter erwarten das Paar nun aber. Übernehmen werden beide das Gasthaus zum Schützen in Leibstadt, das 50 Jahre lang von vom selben Paar bewirtet wurde. Nebst einer Minigolfanlage kommen dort auch Gästezimmer hinzu. «Nun fangen wir nochmals von vorne an», so der 51-jährige Dolderer. «Aber es ist eine schöne Sache dort oben, gell», sagt er zu seiner Freundin.

Am Anfangen schickten die Frauen ihre Männer zum «Austesten» vor

Kennen gelernt haben sich der Stadtzürcher und die gebürtige Potsdamerin im zürcherischen Hüntwangen. Beide arbeiteten dort in einem Restaurant. «Irgendwann haben wir gefunden ‹das können wir auch›», so Dolderer.

Um die «Schmitte», die weiterhin ein Restaurant bleiben soll, hat sich das Paar stets alleine gekümmert – nur zum Teil habe eine Person aus dem Dorf oder Frahms Schwester ausgeholfen. «Wir wussten, worauf wir uns einlassen: Die Stunden darf man nicht zählen», so Frahm.

Das Restaurant Schmitte in Auenstein. Larissa Gassmann

Als Neuzuzüger stand für beide anfänglich das Netzwerken im Vordergrund. So habe man erst Vereine und Gemeinde und dann die Bevölkerung zu einem Willkommensapéro eingeladen. «Es war wie ein Baukastensystem, man musste sich immer weiter hocharbeiten», sagt Frahm.

So hätten denn auch viele Frauen erst ihre Männer vorgeschickt, um das Restaurant auszutesten. Besonders geblieben sei ihr eine ältere Dame, die erst nach einem halben Jahr vorbeischaute – dies, nachdem ihr Mann ihr berichtet habe, «man könne jetzt wieder in Auenstein essen gehen».

Wie gross der Zusammenhalt letztendlich war, zeigte die Pandemie. «Während Corona haben wir von mehreren Einwohnern zinslose Darlehen angeboten bekommen», so Dolderer. «Da haben wir gemerkt, wie viel wir den Leuten bedeuten.» So sei auch von Seiten Gemeinde stets nachgefragt worden, ob man Unterstützung nötig habe. «Bis zum Schluss haben sie geschaut, dass es uns gut geht», so Frahm. Zum Glück aber sei das Angebot der Essensauslieferung rege genutzt worden.

Nicht selten tat der Abschied von Stammgästen weh

«Die Auensteiner haben uns immer die Stange gehalten. Da dürfen wir uns nicht beklagen», so Frahm. Besonders hervor hebt sie den «wunderbaren Stammtisch». Dort geschehe vieles ohne grosse Worte. Fehle jemandem etwas, würden die anderen aushelfen: «Da merkt man, dass wir auf dem Land sind.»

Umso schwerer wiegten so die Abschiede. Bereits zwei-, dreimal habe es schon stark wehgetan, sagt Dolder. Dazu gehört der Tod eines schwer kranken Freundes, der den beiden einen Holztisch und einen Chromstahltisch organisiert hatte – beide Stücke sollen auch im neuen Gasthaus Platz finden.

Ebenfalls mittlerweile verstorben ist ein Gast, der alleine daheim keinen Appetit mehr verspürte und nicht gut zu Fuss unterwegs war – weswegen er kurzerhand jeweils von Dolderer abgeholt wurde. Angetrieben habe sie nach all den Jahren «genau das», so Dolderer: «Die viele liebe Lüt womer hend.»

Beide hoffen nun, dass der eine oder andere in Leibstadt vorbeischaut. So oder so mitkommen wird Kobold Harald – und mit ihm das restliche Inventar. «Wenn der Umzug bereits vorbei wäre, wäre die Vorfreude wohl schon grösser», sagt Frahm. Und doch sei sie gespannt auf die neuen Gesichter und das Dorfleben. «Wir hoffen, dass wir es dort genauso gut haben wie hier in Auenstein», so Frahm.

Für beide war es das erste eigene Restaurant: Bianka Frahm und Urs Dolderer vor der «Schmitte». Larissa Gassmann

