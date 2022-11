Auenstein/Rupperswil: Brückenampel mit Pferdeschalter verschoben

Auenstein/Rupperswil Aus Rücksicht auf den Badibetrieb: Neue Brückenampel mit Pferdeschalter um ein Jahr verschoben Eigentlich hätten die Bauarbeiten an der neuen Verkehrsführung auf den Brücken zwischen Rupperswil und Auenstein bereits beginnen sollen. Jetzt kommt aus, dass man noch ein Jahr warten will. Florian Wicki Jetzt kommentieren 07.11.2022, 05.00 Uhr

Zwischen Rupperswil und Auenstein hat es zwei Aarebrücken hintereinander, die via Insel den Fluss queren. Nadja Rohner

Die beiden Brücken, die Rupperswil und Auenstein via Aareinsel verbinden, sind so schmal, dass keine zwei Autos kreuzen können. Das führte in der Vergangenheit immer wieder zu chaotischen Verkehrssituationen, weil die wartenden Autos den fahrenden im Weg standen. Immerhin müssen seit der Eröffnung zweier Fuss- und Velostege die Langsamverkehrsteilnehmer nicht mehr über die Hauptbrücken. Die Stege sind allerdings nicht für Pferde, weder unter dem Sattel noch am Fuhrwerk, gedacht.

Deshalb beschloss der Kanton – der Weg über die Brücken gilt als Kantonsstrasse –, eine spezielle Lichtsignalanlage auf die Brücken zu stellen. Die soll Stausituationen intelligent erkennen und verhindern, dass Fahrzeuge auf der Insel zwischen den Brücken blockiert werden, wenn die Ampel auf Rot geht. Und auch den Pferden, die naturgemäss langsamer als Autos sind, soll die Lichtsignalanlage zugutekommen: An den Brückenenden werden Handtaster montiert, die bei Betätigung eine längere Grünphase auslösen, damit auch Vierbeiner die Brücke sicher überqueren können. Mit dem Bau des Projekts hätte eigentlich im vergangenen Frühjahr begonnen werden sollen.

Die neuen Fussgängerstege direkt flussabwärts der bestehenden Autobrücken verbinden Auenstein mit Rupperswil. Michael Küng

Dem ist nicht so, wie Richard de Witt, der zuständige Projektleiter Verkehrstechnik beim Kanton, erklärt: «Wie bei vielen Projekten ist es auch hier komplizierter geworden als ursprünglich gedacht.» Einerseits bei den Kreditgenehmigungen, andererseits aber auch bei den für die Ampeln nötigen Werkleitungen, so de Witt: «Wir durften aus ästhetischen Gründen unsere Werkleitungen nicht an die schönen neuen Holzbrücken hängen, mussten andere Lösungen finden.»

Hinzu seien laut de Witt die internationalen Zustände gekommen, die derzeit alle Bauprojekte tangieren, wie Lieferfristen fürs Baumaterial, der Stahlpreis und dergleichen. Nun hätten die Arbeiten eigentlich im September beginnen sollen, wie auch der Auensteiner Gemeindepublikation zu entnehmen war. Auch dieser Plan habe sich inzwischen aber wieder geändert, so de Witt: «Das Risiko war uns zu gross: Ein bis zwei kleine Verzögerungen und die Bauphase wäre direkt in die Badieröffnung übergegangen.»

Das sei ein No-Go, habe man dem Kanton mitgeteilt: «Aus beiden Gemeinden gab man uns zu verstehen, dass die Badisaison hier einen sehr hohen Stellenwert hat.» Die Badi liegt direkt am Brückenkopf auf Auensteiner Seite. Man habe eindringlich gebeten, mit Baugruben, Bauverkehr und Baulärm zuzuwarten. De Witt: «Ausserdem teilte man uns mit, es habe während der Saison tagsüber rund um die Badi sowieso kaum freie Parkplätze für unsere Baufahrzeuge.»

Deshalb fahren die Bagger nun erst im September 2023 auf, kündigt der Projektleiter an: «Wir machen die Bestellungen, das Projekt läuft im Hintergrund, aber der Baustart ist tatsächlich erst auf das Ende der Badisaison 2023 gesetzt.» Den werde man mit den Gemeinden und den Bademeistern noch besprechen.

