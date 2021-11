Auenstein sagt Räbeliechtliumzug wegen Coronafällen ab

Auenstein Räbeliechtliumzug wegen Coronafällen abgesagt Zwei Erwachsene an der Schule Auenstein wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Die Schule zieht Konsequenzen. Eva Wanner 03.11.2021, 10.34 Uhr

In Auenstein findet in diesem Jahr kein Räbeliechtliumzug statt. Pius Amrein (lz) / Luzerner Zeitung

Am Montag, 8. November, wären die Kinder mit geschnitzten und beleuchteten Räben durch Auenstein gezogen. Wären: Der Räbeliechtliumzug musste wegen positiver Coronafälle abgesagt werden, so wurde es seitens Schule am Mittwochmorgen auf der Gemeindewebsite publiziert.