30 Tage lang: Diese Auensteiner machen das No-Plastic-Experiment

Auenstein Mozzarella unverpackt? Fehlanzeige! Dieses junge Paar macht das No-Plastic-Experiment und stellt fest: Es ist gar nicht so einfach Die beiden Auensteiner Michel Rösli und Ivan Soricelli haben sich ein Ziel gesetzt: Einen Monat lang wollten sie komplett auf Plastikverpackungen verzichten. Wie es dazu kam und wie schwierig die Umsetzung war, erzählen sie der «Aargauer Zeitung». Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 15.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Es ist immer noch besser, etwas Kleines zu machen, als gar nichts zu tun», Michel Rösli (links) und Ivan Soricelli wollen mit ihrem Experiment zum Nachdenken anregen. Sandra Ardizzone

«Am Anfang hätte ich fast geheult, als ich gemerkt habe, worauf ich jetzt alles verzichten muss.» Das sagt Michel Rösli. An diesem Vormittag begleitet die AZ den Auensteiner beim Lebensmitteleinkauf im Aarauer Zentrum. Eigentlich nichts Spektakuläres. Eigentlich. Am Kühlregal für Milchprodukte eines grossen Detailhändlers wird schnell klar: Ist es doch.

Milch, Joghurt, Käse in jedweder Form und Geschmacksrichtung stehen sauber sortiert in den Regalen. Eigentlich müsste da doch für jeden was dabei sein. Eigentlich. Für Rösli sind alle Produkte tabu. Nicht, weil er etwa laktoseintolerant wäre. Sondern weil er sich gemeinsam mit seinem Verlobten einem Experiment verschrieben hat: Einen Monat lang will das Paar komplett auf Plastikmüll verzichten.

Milchprodukte gibt’s fast nur noch im Plastik

Und das ist so gar nicht einfach. Denn Milch, Joghurt und Käse haben im Supermarkt eben nicht nur den Hauptbestandteil gemeinsam: Ihre Verpackung besteht zumindest teilweise aus Plastik. Auch Tetrapak sind mit einer Schicht aus Kunststoff versehen.

Obwohl «Unverpackt» im Trend liegt und die Lebensmittelhändler prominent und lautstark auf den Zug aufgesprungen sind, wird Rösli hier nicht fündig. Für das Paar, das sich fast ausschliesslich vegetarisch ernährt und seinen Proteinbedarf mit Milchprodukten deckt, eine kleine Katastrophe.

Am Gemüseregal sieht es nicht viel besser aus. «Wir kaufen vor allem Bio- und Demeterprodukte», erklärt der 32-jährige Sprachreisenberater. Doch auch am Biofenchel im Offenverkauf klebt ein folierter Kleber, der auf seinen Biostatus hinweist. Also greift Rösli notgedrungen zum konventionellen Fenchel, ohne Kleber, und füllt ihn in den mitgebrachten Baumwollsack ab. «Immerhin kommt er aus der Schweiz», meint er schulterzuckend.

An der «Unverpackt»-Station im Obergeschoss dann die Erlösung. Bionüsse, -müesli und -pasta können hier direkt vom Hahn abgezapft und in ein mitgebrachtes Gefäss oder die unten liegenden Säckli abgefüllt werden. Aber: «Auch die haben ein Fenster aus Plastik», so Rösli. Er führt aus:

«Ich nehme darum immer die alten Säckli wieder mit und benutze die. So verbrauche ich immerhin kein neues Plastik.»

Spaghetti, die heute auf dem Menüplan stehen, sucht man an der «Unverpackt»-Station vergebens. Sie würden beim «Abzapfen» brechen, so Röslis Vermutung. Ein paar Strassen weiter, im «Unverpackt»-Laden an der Milchgasse, gibt's nicht nur die. Auch Milch in retournierbaren Glasflaschen mit Metallverschluss und Käse im Offenverkauf findet Rösli hier. «Mittlerweile weiss ich genau, in welchem Laden ich was finde», sagt der gebürtige Waltenschwiler. Ab geht es nach Hause.

Sogar Zahnpasta – unten links – gibt’s im Glas. Der heutige, plastikfreie Einkauf präsentiert sich auf dem Küchentisch. Sandra Ardizzone

Mengen an Plastikmüll waren der Auslöser fürs Experiment

«Wir hatten immer so viel Plastik zu Hause. Das hat uns immer mehr genervt», sagt Röslis Partner Ivan Soricelli. Er hatte die Idee für das Experiment. Er dachte sich: «Wir leben so sehr im Überfluss. Da kann man doch sicher auch einmal einen Monat auf Plastik verzichten.»

Der 29-Jährige führt im Erdgeschoss des gemeinsamen Eigenheims einen Coiffeursalon. Schon seit er sich vor fünf Jahren selbstständig gemacht hat, versucht er, in seinem Geschäft nur nachhaltige Produkte zu verwenden.

Ivan Soricelli füllt die Einkäufe zu Hause in Glasbehälter ab. Sandra Ardizzone

Nachhaltigkeit auch beim Essen ist den beiden – seit acht Jahren ein Paar – schon lange ein Anliegen. Eier gibt’s in der warmen Jahreszeit von den eigenen Wachteln aus dem Garten, Gemüse bis in den Winter hinein aus dem eigenen Glastreibhaus. Und wenn doch etwas dazugekauft wird, dann eben möglichst ökologisch und lokal produziert. Und neu auch plastikfrei.

Bis in den Winter hinein gibt es bei den Auensteinern Gemüse aus dem eigenen Glastreibhaus. Sandra Ardizzone

Auf den sozialen Medien teilten sie ihre Erfahrungen und Erlebnisse während des No-Plastic-Experiments mit ihren Freunden und Bekannten. «Es war schön, mit anzusehen, dass uns viele unterstützen», sagen die beiden. «Sie gaben uns Tipps und Hinweise, wo wir welches Produkt in unverpackt finden können, und waren stets gespannt auf unseren neuen Wochenbericht.»

Vorbildfunktion zeigt schon erste Wirkung

Einige aus der Familie wollten sich nun anschliessen und ebenfalls ihren Plastikmüll reduzieren. «Aber viele haben Angst, dass sie so mehr Geld ausgeben», so Soricelli. Das können er und sein Partner so nicht bestätigen:

«Wir dachten am Anfang auch: Au, das wird teuer. Aber da wir nur noch die Produkte gekauft haben, die wir auch wirklich benötigten, haben wir unter dem Strich in diesem Monat nicht mehr Geld ausgegeben.»

Und da sie auch bei Putzmitteln und Hygieneartikeln auf Plastikverpackungen verzichteten, griffen sie auf altbewährte Hausmittel wie etwa Natron oder Kernseife zurück und sparten dabei sogar Geld.

Ein Wermutstropfen aber bleibt: Mozzarella, der bei dem Viertel- und dem Halbitaliener normalerweise wöchentlich auf den Teller kommt, blieb trotz intensiver Suche unverpackt unauffindbar. Doch Not macht erfinderisch: Kurzerhand versuchten sich die beiden selbst als Käser.

Nach dem Versuch, zuerst einen veganen Mozzarella herzustellen, bestellten sie sich Lab und stellten in der heimischen Küche ihres gemütlichen Häuschens zwei Kugeln Mozzarella her. «Dafür brauchten wir zwei Liter Milch und unendlich viel Zeit», sagt Michel Rösli schmunzelnd. «Mozzarella war dann auch das einzige Produkt, bei dem wir standhaft sein mussten, um nicht zu bescheissen», fügt Ivan an.

Mozzarella ist das einzige Produkt, dass Rösli und Soricelli bis jetzt noch nicht in unverpackt gefunden haben. Sandra Ardizzone

Neue Kaufgewohnheiten werden beibehalten

Das Experiment ist mittlerweile seit einigen Tagen beendet. Das Fazit der beiden nach einem Monat: «Es ist machbar, Plastik zu reduzieren. Aber schwierig, komplett darauf zu verzichten.» Soricelli fügt an:

«Es ist halt immer eine Frage, wie viele Kompromisse man eingehen will und kann.»

Dass sie mit ihrem Verhalten den Klimawandel nicht aufhalten, die Welt nicht retten können, ist ihnen bewusst. Ihnen ging es vor allem darum, zum Nachdenken anzuregen. «Wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt, nützt das letztlich allen was», ist Soricelli überzeugt. Und Michel Rösli fügt an: «Es ist immer noch besser, etwas Kleines zu machen, als gar nichts zu tun. Denn schliesslich bestimmen wir Konsumenten teilweise das Angebot.»

Ihre Kauf- und Essgewohnheiten wollen Rösli und Soricelli auch nach dem Experiment beibehalten. «Und wenn sich irgendwo auch noch ein unverpackter Mozzarella findet, dann wäre das perfekt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen