Auenstein Kinderbetreuung Auenstein: Der neue Modulbau ist auf Kurs Neben dem Auensteiner Schulhaus Bündte soll ein Modulbau für Tagesstrukturen entstehen. Die Arbeiten sind auf Kurs, berichtet der zuständige Gemeinderat und Vizeammann. Florian Wicki 16.04.2022, 05.00 Uhr

Die Arbeiten an der neuen Kita in Auenstein sind auf Kurs. Alfred Gassmann / LBA

Auenstein plant den Bau einer Kita. Die Nachfrage ist klar da, sagte die damals für das Soziale zuständige Gemeinderätin Isabelle Schmed letzten Juni: «Die Anfragen sind explodiert. Das liegt unter anderem an der Neubautätigkeit – es ziehen junge Eltern hierher, die berufstätig sind und die Grosseltern nicht unbedingt in der Nähe haben. Für diese ist es zentral, dass ihr Wohnort eine Kita bieten kann.»

Auch im vergangenen Juni hat die Gemeindeversammlung den Baukredit von 850’000 Franken bewilligt. Auch die Ortsbürgerversammlung war einverstanden, das ihr gehörende Land neben der Schule im Baurecht zu vergeben. Im Januar wurde die Baubewilligung für einen Modulbau für die familienergänzende Kinderbetreuungseinrichtung (Kita und Tagesstruktur) auf der Parzelle 372 neben dem Mehrzweckgebäude Bündte schliesslich erteilt. Laut Plan sollen etwa 500 Quadratmeter Grund- und 200 Quadratmeter Nutzfläche geschaffen werden.

Frühere Eröffnung wünschenswert, aber unrealistisch

Geplant ist die Betreuung von Kindern im Alter von drei Monaten bis zum Kindergartenalter. Weiter wird ein Mittagstisch sowie Randstundenbetreuung angeboten, ebenso in den Schulferien. Und schliesslich soll auch die Spielgruppe, die heute in der Turnhalle untergebracht ist, in den Neubau zügeln. Betreiber ist der Verein Erziehung und Bildung (VEB), der bereits Kitas in Aarau, Erlinsbach und Lenzburg und den Mittagstisch in Schöftland betreibt.

Ursprünglich war angedacht, den Betrieb bereits vor den Frühlingsferien aufzunehmen, also jetzt. Die Planung sei aber zu sportlich gewesen, erklärt der für den Bau zuständige Gemeinderat und Vizeammann, Pascal Jordi, auf Anfrage, deshalb habe man bereits bei der Ausschreibung auf kommenden August hingearbeitet: «Klar wäre eine frühere Eröffnung wünschenswert gewesen, aber in Anbetracht der schwierigen Liefersituationen einiger Baustoffe war das bereits zum Vergabezeitpunkt gar nicht mehr realistisch.»

Nach Ostern soll es losgehen

Derzeit befinden sich die Module des neuen Gebäudes in der Produktion des Herstellers, so Jordi, deshalb sehe man vor Ort noch nicht viel. Bald soll es aber losgehen: «Die Bauarbeiten für die Werkleitungserschliessung beginnen nach den Ostern. Ebenso ist in den nächsten Wochen geplant, die Fundamente für die neue Baute zu erstellen.»

In den kommenden Tagen sollten also erste Baufortschritte sichtbar werden, verkündet Jordi: «So sind wir zuversichtlich, die Schlüsselübergabe wie geplant per Mitte Juli vorzusehen, damit der Betrieb aufs neue Schuljahr starten kann.»