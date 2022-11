Auenstein Instabile Wasserleitungen und Angst vor Erschütterungen an der Gmeind Die Gemeindeversammlung von Auenstein bekommt diverse Kredite vorgelegt. Und ein zurückhaltendes Budget, das im kommenden Jahr mit einem Verlust rechnet. Florian Wicki 22.11.2022, 05.00 Uhr

Auenstein (Gemeindeverwaltung im Bild) rechnet im kommenden Jahr mit einem Verlust. Bild: Britta Gut

Die Auensteiner Gemeindeversammlung vom 24. November startet nach dem Protokoll mit einem Traktandum, das den Neubau der Kita beim Schulhaus Bündte betrifft. Mittels Abstimmung soll die Versammlung nun den Gemeinderat beauftragen, den Baurechtsvertrag mit der Ortsbürgergemeinde zu unterzeichnen, in welchem der Gemeinde das Land für den Bau zur Verfügung gestellt wird. Das, obwohl der Bau bereits abgeschlossen wurde – offenbar hätte dieses Traktandum bereits an der letzten Gmeind vorgelegt werden sollen.

Rissaufnahmen und Erschütterungsmessungen

Weiter will der Gemeinderat an der Gemeindeversammlung einige Kredite abholen. So zum Beispiel 210'000 Franken für die Umrüstung der Strassenbeleuchtung auf LED, rund 401'000 Franken für die Erschliessung des Gebietes Neumatt ab Rütigasse oder 922'000 Franken für die Sanierung am «Grabenacher» inklusive Werkleitungen. Letzteres drängt sich auf, weil im Rahmen der Sanierung der Gemeindestrasse «Hueb» (bereits 2021 beschlossen) dort die Wasserzufuhr zum Reservoir unterbrochen wird. Das Wasser fliesst dann über die Leitungen im «Grabenacher», wo die Leitungen aber für diese Auslastungen nicht ausreichen. Wenn man schon dabei ist, sollen auch die Strasse und die übrigen Werkleitungen saniert werden.

Ebenfalls beantragt wird ein Zusatzkredit von 232'000 Franken für eben erwähnte Sanierung «Hueb». Die wird einerseits teurer, weil bisher keine Sauberwasserleitung vorgesehen war, die aber nach dem neuen generellen Entwässerungsplan vorgeschrieben ist. Und andererseits, weil die Anwohnerschaft beim Gemeinderat die Befürchtung äusserte, durch die Grabarbeiten und die daraus resultierenden Erschütterungen könnten ihre Liegenschaften in Mitleidenschaft gezogen werden. Der Gemeinderat hat eine Lösung: «Um Streitigkeiten bezüglich allfälliger Risse in den bestehenden Gebäuden bestmöglich zu verhindern, werden kurz vor der Ausführung Rissaufnahmen durchgeführt.» Gleichzeitig sollen in ausgewählten Gebäuden Erschütterungsmessungen durchgeführt werden. Diese Massnahmen dürften rund 31'000 Franken kosten.

Zusätzliche Stelle und Mehraufwendungen sorgen für Minus

Und schliesslich kommt auch das Budget für das nächste Jahr vor die Versammlung. Das rechnet bei einem unveränderten Steuerfuss von 93 Prozent mit einem Verlust von rund 80'000 Franken. Der Gemeinderat erklärt, das Minus sei «vor allem auf den Personal- und Sachaufwand zurückzuführen». Der sei von der zusätzlichen Stelle im Technischen Dienst und der Wasserversorgung sowie einmaligen Mehraufwendungen im Zusammenhang mit anstehenden Investitionen geprägt.

Im kommenden Jahr rechnet Auenstein mit Einkommens- und Vermögenssteuern in Höhe von rund 4,97 Millionen Franken (Budget 2022: 5,07 Millionen Franken). Im Gegensatz zum kantonalen Steueramt, das sowohl für natürliche wie auch juristische Personen eine Erhöhung der Steuereinnahmen um rund 2 Prozent prognostiziert. Diese Prognosen für die Gemeinde Auenstein seien aber aufgrund der Bevölkerungsstruktur mit Vorsicht zu geniessen, so der Gemeinderat. In den kantonalen Finanz- und Lastenausgleich muss Auenstein im nächsten Jahr 612‘000 Franken einzahlen (Vorjahr 752‘000 Franken).