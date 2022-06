Auenstein «Äusserst dringend»: Grundwasserpumpwerk im Schachen muss erneuert werden Teile der einzigen eigenen Auensteiner Trinkwasserbezugsquelle sind irreparabel beschädigt. An der kommenden Gmeind stimmt der Souverän über einen Ersatz ab. Florian Wicki 09.06.2022, 05.00 Uhr

In Auenstein (Gemeindeverwaltung im Bild) wird die Wasserversorgung traktandiert. Britta Gut

(Juni 2020)

An der Auensteiner Gemeindeversammlung vom 16. Juni ist ein dringliches Geschäft traktandiert: Die Projektierung eines neuen Filterbrunnens für das Grundwasserpumpwerk im Schachen. Vor zwei Jahren habe man festgestellt, dass dessen Filterbrunnen – also die Einrichtung, in welche das Grundwasser dringt und wo es dann hochgepumpt wird – beschädigt ist und ihr Lebensende erreicht hat. Die Planung eines neuen Brunnens sei «äusserst dringend», heisst es in den Unterlagen zur Gemeindeversammlung. Nur schon deshalb, weil Auenstein über keine anderen eigenen Trinkwasserbezugsquellen verfügt.

Der Auensteiner Gemeinderat liess daraufhin eine Machbarkeitsstudie erstellen, die diesen Februar fertig wurde und bereits da ausgeschlossen hat, dass eine Sanierung des bestehenden Filterbrunnens ausreichen würde.

Neue Fassung am fast gleichen Ort

Eine zweite Variante und auch jene, für die sich der Gemeinderat ausgesprochen hat, wäre es, in einem Radius von 20 Metern um die bestehende einfach eine neue Grundwasserfassung zu erstellen. Dies unter anderem weil man den Untergrund und die Wasserergiebig- keit in diesem Gebiet sehr gut kenne, weil die darum liegenden Grundwasserschutzzonen bereits rechtlich gesichert seien und weil das Wasserleitungsnetz der Gemeinde auf diesen Standort ausgelegt sei und man dieses nur wenig anpassen müsste.

Die Studie hat ausserdem den Einkauf in eine bestehende oder zukünftige Trinkwasserbezugsanlage bei einer Nachbargemeinde oder eines Verbundes geprüft. Die Idee wird aber nicht weiterverfolgt, die Grundwasserfassung Schachen reiche für das ganze Gemeindegebiet aus. Hingegen prüft der Gemeinderat nun, wie es dann in Notfällen aussähe: «Für Wasser in Notlagen ist ein Zusammenschluss mit den Nachbargemeinden Rupperswil, Veltheim und Möriken-Wildegg angebracht und muss geprüft werden.»

Die Baukosten dürften sich, so die Berechnung der Gemeinde, auf 800000 Franken belaufen. Geplanter Baubeginn wäre März 2024, Fertigstellung und Inbetriebnahme ein Jahr später. Für die Erstellung des Bauprojekts beantragt der Gemeinderat einen Projektierungskredit von 280000 Franken.