Asylwesen Immer mehr Jugendliche unter den Geflüchteten: Aarau will sie im öffentlichen Raum direkt ansprechen Eine Art Jugendarbeit für Geflüchtete in der Stadt: Die Stelle für «Aufsuchende Asylarbeit» soll wiederbesetzt werden. Die Anzahl Jugendlicher und junger Erwachsener, die in Aarau untergebracht werden, ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Daniel Vizentini 13.01.2023, 05.00 Uhr

Die Schule für Unbegleitete Minderjährige in Aarau wurde 2016 von Gabi Gratwohl (mit der Brille) und Susanne Klaus (rotes Oberteil) ins Leben gerufen. Wegen steigender Nachfrage gibt es bereits kaum noch Platz für neue Anmeldungen. Chris Iseli

In einem Stelleninserat sucht die Stadt aktuell nach Mitarbeitenden «für Aufsuchende Asylarbeit», befristet bis Ende 2024. Unter den Aufgaben erwähnt werden unter anderem, man solle Flüchtlinge im öffentlichen Raum ansprechen und zu ihnen eine Beziehung aufbauen. Man könne sie so beraten zu Themen wie Arbeit, Schule, Schulden, Suchtprobleme, Traumata, Gesundheit oder allgemein Konflikte und sie an die entsprechenden Stellen weiterleiten.

«Ein Fokus liegt auf der Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ab 16 Jahren, die nicht in die Angebote der schulischen Regelstruktur eingebunden sind, mehr Unterstützung brauchen und stärker auf sich alleine gestellt sind», heisst es im Inserat weiter.

Eine Jugendarbeit für Geflüchtete

Auf Anfrage erklärt Christian Baschera, Leiter Soziale Dienste bei der Stadt, was es damit auf sich hat: Mit den insgesamt 50 Stellenprozenten bis Ende 2024 will die Stadt, zusammen mit dem Kanton, eine speziell aufsuchende Jugendarbeit für Geflüchtete fördern. Neu ist die Stelle nicht, 30 Prozent des Pensums sind aktuell zur Wiederbesetzung ausgeschrieben.

In den letzten drei Jahren seien immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene dem Aargau zugewiesen worden und gerade diese Zielgruppe werde immer häufiger in Aarau untergebracht. Dazu erfülle die Hauptstadt sowieso eine Zentrumsfunktion mit vielen Ausbildungsplätzen oder Sprachschulen. «Diese Entwicklungen und Umstände führen dazu, dass sich immer mehr Flüchtlinge im öffentlichen Raum der Stadt aufhalten, insbesondere auch unbegleitete, junge Erwachsene», sagt Baschera. Aufsuchende Informations-, Beratungs- und Vernetzungsarbeiten in der Stadt wurden deshalb notwendig.