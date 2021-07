Stadtratswahlen Aarau: Silvia Dell'Aquila gegen Nicole Burger

Analyse zu den Stadtratswahlen Verhilft «Ehe für alle» Silvia Dell’Aquila zur Wahl in den Aarauer Stadtrat? Oder reicht es doch für Nicole Burger? Der Gähnwahlkampf ist Geschichte. Die SVP sorgt mit der Nomination von Nicole Burger für Auswahl. Doch was heisst das, für die anderen Kandidaten? Muss die SP-Frau Silvia Dell'Aquila um ihre Wahl bangen? Urs Helbling 01.07.2021, 05.00 Uhr

Nicole Burger (SVP) links und Silvia Dell’Aquila (SP) rechts. zvg/Iris Krebs

Nach der überraschenden Bekanntgabe der Kandidatur von Nicole Burger (41, SVP) ist die Ausgangslage im Aarauer Stadtratswahlkampf wieder offen. Wer hat Chancen? Wer muss zittern? Wird sich an der parteipolitischen Zusammensetzung der Mitte-links-Regierung (je zwei SP und FDP sowie je einer Grüne, Pro Aarau und Die Mitte) etwas ändern? Vermögen die beiden Neuen eine Bisherige, einen Bisherigen zu verdrängen?

Eine erste Einschätzung. Und eine ganz sichere Aussage: Gibt es bis am 13. August (Anmeldeschluss) nicht noch eine weitere Kandidatur, wird Aarau in der kommenden Legislatur wieder eine Frauenmehrheit haben.

Die Nomination der SVP kam relativ spät. Nicole Burger hatten die wenigsten Politbeobachter auf dem Radar. Am ehesten hätte man Urs Winzenried zugetraut, für die SVP ein Comeback im Stadtrat zu schaffen (doch der will nicht). Wie gross sind die Wahlchancen von Nicole Burger? Viel wird davon abhängen, ob es genügend Aarauer gibt, für die Silvia Dell’Aquila (45, SP) nicht wählbar ist. Und ob daraus allenfalls eine Eigendynamik entsteht, bei der beide Neuen gewählt werden und ein Bisheriger über die Klinge springen muss.

SVP ist bisher stets gescheitert

Rein von der Wählerstärke her hätte die SVP einen Sitz zugut. Doch sie ist seit 2001 (seit dem Abgang von Hans Peter Mueller) eigentlich stets gescheitert – sieht man von der mit Rohr «einfusionierten» Regina Jäggi (war dort Gemeindeammann) ab. Die SVP hat zuletzt mit Simon Burger (ist heute Präsident der Stadtpartei) ein enttäuschendes Resultat erzielt. Und der Start ins kommunale Wahljahr 2021 verlief für sie frustrierend: In Zofingen und Oftringen, wo die Ausgangslagen ähnlich waren wie in Aarau, hat die SVP die Wahlen trotz guter Kandidaten nicht geschafft.

Silvia Dell’Aquila hat bei den Grossratswahlen im letzten Herbst in Aarau unter allen Kandidierenden das beste Resultat erzielt. Sie war auch bei den Stadtratswahlen 2017, als sie nach der Nicht-Nomination durch die SP vom Komitee «Für unser Aarau» aufgestellt worden war, relativ erfolgreich. Jedenfalls liess sie Simon Burger deutlich hinter sich, wie diese Grafik aus der Wahlberichterstattung 2017 zeigt:

AZ

Jetzt ist die Grossrätin von ihrer eigentlichen Partei, der SP, nominiert worden. Allerdings nur sehr knapp. Sie erhielt vier Stimmen mehr als ihr Gegenkandidat Oliver Bachmann.

Am 26. September wird Dell’Aquila davon profitieren, dass zwei eidgenössische Abstimmungen stattfinden werden. Insbesondere der Urnengang über die «Ehe für alle» wird in ihren Kreisen stark mobilisiert (sie ist bekennende Lesbe). Auch die Juso-Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern» dürfte für die Gewerkschaftsaktivistin kein Nachteil sein. Obwohl sie schon 45 Jahre alt ist, hat Silvia Dell’Aquila bei vielen das Image einer jungen Politikerin – vielleicht auch wegen ihres Engagements für das «junge» Aarau.

Hanspeter Hilfiker.

Hanspeter Hilfiker (55, FDP) machte von den Wiederkandierenden vor vier Jahren das beste Resultat. Er musste seither zwei empfindliche Niederlagen einstecken. Einerseits erwies sich das Fusionsgeschäft «Zukunftsraum», für das er als Stadtpräsident Aushängeschild war, als Rohrkrepierer – in Aarau musste nicht einmal mehr über das Referendum abgestimmt werden. Andererseits wurde er im Herbst nicht in den Grossen Rat gewählt. Aber seine Wiederwahl steht jetzt ausser Frage – umso mehr, als es keine Kampfkandidaten gibt.

Franziska Graf

Der Anspruch der SP auf zwei Sitze wird – ausser von der SVP – nicht bestritten. Darum sollte es auch Franziska Graf (50) wieder schaffen. Im Sommer 2018 wurde die Kreisschule Aarau-Buchs in Betrieb genommen. Das war sicher ihr grösster politischer Erfolg. Allerdings hat sie damit auch die Bühne verloren, die ihr in der Vergangenheit viel Publizität verschafft hat. Die Bildungsministerin ist nur noch «normales» Mitglied des Kreisschulrats. Keine Wahlhilfe ist auch, dass sie aus Rohr kommt. Ihr Vorteil ist der politische Leistungsausweis (sie war auch Grossrätin).

Hanspeter Thür.

Der Langzeit-Politiker Hanspeter Thür (72, Grüne) hat einen guten Namen. Er profilierte sich in der Stadion-Frage. Und vor allem hat er es geschafft, die BNO-Revision zu Ende zu führen. Wohl das wichtigste Geschäft in der ablaufenden Legislatur. Jurist Thür gilt als wichtiges Mitglied der Stadtregierung. Seine Wiederwahl scheint Formsache.

Das gilt auch für Suzanne Marclay-Merz (48, FDP), die mittlerweile auch Grossrätin ist. Sie kommt in der Bevölkerung gut an. Leicht geht dabei aber die Frage vergessen, ob ihr Leistungsausweis tatsächlich so gross ist, wie es den Anschein erweckt.

Stadträtin Angelica Cavegn Leitner (60, Pro Aarau) und Vizepräsident Werner Schib (49, Die Mitte/CVP) leiden darunter, dass ihre Parteien nicht mehr in Form sind. Die GLP (tritt definitiv nicht an) steht Pro Aarau vor der Sonne – Pro Aarau muss sogar mit einem Flyer Einwohnerratskandidaten suchen.

Werner Schib.

Die damalige CVP brachte es in Aarau bei den Grossratswahlen noch auf einen Stimmenanteil von 6,5 Prozent. Werner Schib ist erster Ersatzmann. Es ist schwierig, eine Prognose abzugeben, wie die Stimmbürger die Leistungen und die Persönlichkeiten der beiden Vertreter von Kleinparteien einschätzen.

Angelica Cavegn Leitner.

Angelica Cavegn Leitner kann für sich in Anspruch nehmen, bei den Pflegeheimen einiges bewegt zu haben. Bei Schib wird sicher auch eine Rolle spielen, ob es ein (wie starkes auch immer) bürgerliches Bündnis geben wird. Dafür müsste Die Mitte die SVP-Kandidatin unterstützen.

Wie auch immer: Bis zu den Wahlen dauert es noch fast drei Monate. Für Gesprächsstoff ist gesorgt – auch morgen am Maienzug.