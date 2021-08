Analyse Exodus aus den Kreisschul-Gremien Aarau-Buchs: Individuell verständlich, fürs Ganze aber schlecht Sechs von sieben Kreisschulpfleger treten nicht zur Wiederwahl an. Teilweise waren sie nicht einmal eine ganze Amtsperiode dabei. Auch an Kandidierenden für den Kreisschulrat mangelt es. Eine Analyse zur neusten Entwicklung in der grössten Schule des Kantons. Nadja Rohner 21.08.2021, 05.00 Uhr

War die Einführung der Kreisschule Aarau-Buchs in der heutigen Form ein Fehler? Diese Frage muss man sich stellen angesichts dieser Neuigkeiten: Sechs von sieben Mitglieder der Kreisschulpflege – die künftig Schulvorstand heissen und auf fünf Mitglieder verkleinert wird – werfen den Bettel auf Ende Legislatur hin. Dabei hatte es bereits während der laufenden (ersten!) Amtsperiode der neuen Kreisschule zwei Rücktritte gegeben.

Nur Vizepräsident Salvatore Nunziata (Buchs) stellt sich zur Wiederwahl durch den Kreisschulrat. Präsident Daniel Fondado (Aarau), Marcel Bögli (Buchs), Daniela Meier-Hächler (Aarau), Marco Salvini (Aarau), Barbara Tommasini-Valli (Buchs) sowie Franziska Zimmerli Huber (Aarau) treten nicht mehr an. «Die Herausforderungen in der ersten Legislatur, verbunden mit dem geforderten hohen nebenamtlichen Einsatz in der Aufbauphase sowie verschiedene persönliche Gründe» hätten sie dazu bewogen, schreiben sie in einer Mitteilung. Ein paar von ihnen waren bereits Mitglied der früheren Schulpflegen Aarau respektive Buchs-Rohr. Andere, etwa Marco Salvini oder Marcel Bögli, sind neu dazugestossen; letzterer sogar erst 2019 als Ersatz für Bernhard Grafe, dem das Amt ebenfalls nach nur zwei Jahren aus zeitlich-beruflichen Gründen zu viel wurde.

Nur gerade drei überzählige Kandidierende für den Kreisschulrat

Ebenso bedenklich ist die Situation im Kreisschulrat, der im Majorzwahlsystem vom Volk gewählt wird. Auch hier treten mehrere Personen nach nur einer Amtsperiode nicht mehr an. In Buchs kandidieren sechs Personen für fünf Sitze – dass eine Art Auswahl besteht, liegt nur daran, dass sich eine Person sehr kurzfristig zur Kandidatur bereit erklärt hat. In Aarau kandidieren 13 Personen für elf Sitze. Ist das wirklich der Wichtigkeit des Gremiums angemessen? Und werden dieses Mal Personen gewählt, die sich aktiv und kritisch einbringen statt nur kommentarlos das Budget durchwinken wie das Gros der aktuellen Kreisschulräte?

Die Kreisschule Aarau-Buchs ist ein Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitenden und mehreren Tausend Schülerinnen und Schüler sowie einem Budget von über 20 Millionen Franken. Es stehen wichtige Weichenstellungen an: Die Einführung einer Tagesschule, der Neubau eines gigantischen Oberstufenzentrums in der Telli, der Ausbau der ICT-Infrastruktur, die Kompetenzklärung zwischen den verschiedenen Gremien.

Wieso all diese Rücktritte?

Schulpflegepräsident Daniel Fondado sagt auf Anfrage, er könne nicht für alle seine Kolleginnen und Kollegen sprechen. Für ihn persönlich sei es aber die Summe aus Mehrbelastungen – beruflich, privat und im Amt, teilweise coronabedingt –, die ihn bewogen hätten, auf eine erneute Kandidatur zu verzichten. «Ich höre lieber ordentlich zum Ende der Amtsperiode auf und übergebe das Amt geordnet, als mitten in einer Legislatur auszufallen.» Er betont allerdings auch, dass er – wie die anderen Kreisschulpflegemitglieder – das Amt gerne ausführe. Und er weist darauf hin, dass die Schule durch die Geschäftsleitung nach wie vor kontinuierlich geführt werde: «Als politisch-strategisches Gremium fällt die Kreisschulpflege längerfristige Entscheide, die Geschäftsleitung ist für die Ausführung zuständig.»

Es geht viel zu viel Know-How verloren

Selbstverständlich muss es möglich sein, bei veränderten persönlichen Umständen ein Amt niederzulegen – im Beruf wie im Verein oder eben in der Milizpolitik. Das Leben durchkreuzt manchmal Pläne. Dennoch: Das Ausmass an Abgängen und personellen Veränderungen muss zu denken geben. Zwar ist durch die Geschäftsleitung Kontinuität gewährleistet, sie erhält allerdings auch deutlich mehr Macht, wenn sich ein Grossteil des Gemeindeverbandsvorstands (Kreisschulpflege) und des Schulparlaments (Kreisschulrat) zuerst über viele Monate in die komplexe Schulthematik einarbeiten muss.

Beim letzten Rücktritt aus der Kreisschulpflege 2019 zeigte sich Stadträtin Franziska Graf, von Amtes wegen Mitglied des Kreisschulrats, erschüttert über zwei Abgänge gleich hintereinander. Und jetzt, da sechs Mitglieder gehen? «Als Ressortleiterin Bildung und Jugend bedaure ich diese Entscheide. Der Stadtrat hat mit der Schulpflege stets einen guten Dialog und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit geführt.» Sie fügt aber auch an: «Änderungen, auch wenn sie bedauert werden, bringen immer auch Chancen. Ich bin positiv gestimmt und freue mich auf das Zukünftige.»