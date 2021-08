Analyse Entwicklung der Kantonshauptstadt: Aarau ist seiner Attraktivität nicht gewachsen Aarau entwickelt sich zu «Aarau 2.0». Doch das hat auch Nebenwirkungen. Und darüber muss der Stadtrat besorgt sein. Urs Helbling 14.08.2021, 05.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Stadt Aarau ist so lebendig wie nie. Michael Küng

Die Stadt Aarau (21'724 Einwohner) floriert und pulsiert. Sie ist so lebendig wie noch nie. Und sie übt auf die Agglomeration eine kaum je gekannte Anziehungskraft aus. Gewiss, in der Innenstadt hat es Leerstände bei den Läden und vor allem bei den Büros. Aber es wird sehr stark investiert. In der Igelweid steht schon wieder ein neuer Kran. Der Detailhandel erfindet sich laufend neu, Aarau ist für grosse Marken (etwa Nespresso) attraktiv.

Einem sehr starken Wandel unterworfen ist auch die Gastronomie. Das gilt speziell für die Altstadt – aber nicht nur. Der Mega-Trend sind die Strassenwirtschaften. Wer hätte sich vor 20 Jahren vorstellen können, dass sich in den Hauptgassen dereinst Beizenstuhl an Beizenstuhl reihen wird? 2006 wurde die Altstadt verkehrsfrei, 2011 folgte die Sanierung – dies hat einen gewaltigen Boom ausgelöst. Verstärkt wurde dieser durch den Trend zu rauchfreien Lokalen. Und durch grosszügige Behörden, die zwischenzeitlich fast alles erlauben (auch wenn es immer Leute gibt, die noch mehr wollen).

Strassenwirtschaften sind in Aarau im Trend. Archivbild Sandra Ardizzone

All das ist grundsätzlich höchst erfreulich. Doch die Entwicklung von Aarau zu «Aarau 2.0» hat Nebenwirkungen. Busse und Autos bleiben immer häufiger in Kolonnen stecken, es hat viel zu wenig Veloparkplätze. Die Leute vergessen in zunehmendem Masse, für was Abfallkübel da sind (Littering) und die Polizeistunde ist längst Geschichte (Nachtruhestörungen bis in den frühen Morgen). Das Unbehagen über diese Entwicklung war latent vorhanden. Jetzt ist es richtig ausgebrochen. In Form der parlamentarischen Anfrage von Einwohnerrat Urs Winzenried (SVP): «Die aktuelle Situation ist äusserst unbefriedigend.»

Aber auch in Form der diese Woche bekannt gewordenen «Petition Halde»: Es ist ein starkes Stück, wenn 74 Anwohner (darunter 17 Gebäudeeigen- und Miteigentümer) die nächtliche Schliessung des Pärklis «Spittelgarten» mittels Gittertoren verlangen. Oder in Form von Anschlägen wie eben im Adelbändli (Kirchenplatz) gesehen: «Wir bitten Euch, dass ab spätestens 23.30 Uhr nicht mehr gegrölt und der hochprozentige Alkohol nicht gerade in Literflaschen konsumiert wird.» Unterzeichnet auch von der Reformierten Kirche. Oder in Form des Wodka-Leerguts, das von den regelmässigen nächtlichen Partys im Kasinopark zeugt.

Littering: Sonntagnachmittag, 28.3.21, Bahnhofplatz Aarau. Nadja Rohner

Über diese Entwicklung muss der Stadtrat besorgt sein. Und er ist es – mit Verspätung – offensichtlich auch, wie eine Medienmitteilung vom Freitag zeigt: Allerdings strotzt das Schreiben mit dem Titel «Städtische Aktivitäten im Bereich Littering und Lärm» von Selbstverständlichkeiten und Allgemeinplätzen wie dem Satz: «Die Bevölkerung wird aufgerufen, die Stadt zu unterstützen.» Und sie wirkt, dort, wo es um Repression geht, wenig glaubwürdig. Littering-Bussen (300 Franken) würden «konsequent ausgesprochen». Allerdings offensichtlich mit beschränkten Erfolg: Im zweiten Quartal verteilte die Polizei nur 18 Littering-Bussen. Überschaubare 121 Mal rückte sie wegen Nachtruhestörungen aus. Dazu heisst es in der Medienmitteilung, das widerrechtliche Abspielen von elektronisch verstärkter Musik werde mit einer Busse von 100 Franken geahndet. Und: «Elektronische Verstärker werden konsequent eingezogen.»

Von vielen Einwohnerinnen und Einwohnern wird die Leistung der Stadtpolizei und des Werkhofes als nicht genügen empfunden. Man erinnert sich etwa an den Januar, als es nach einem starken Schneefall tagelang dauerte, bis die Stadt halbwegs geräumt war. Oder an den Vorfall während der Fussball-EM, als eine Gruppe von Fussball-Fans nicht vom «Laterne»-Vordächli herunter geholt wurde. Weder die Stadtpolizei noch der Werkhof haben den Sprung von Aarau zu «Aarau 2.0» geschafft. Ihre Leistung entspricht nicht mehr der gestiegenen Anziehungskraft der Stadt.

Die 15 Jungs kletterten auf das «Laterne»-Vordächli, von dem sie nicht wussten, wie stark es verankert ist. Bild: Daniel Vizentini (2. Juli 2021)

Gefordert sind nicht primär die einfachen Angestellten, sondern die Chefs – und vor allem die politische Führung. Also Suzanne Marclay (FDP), die vor vier Jahren aus dem Stand in den Stadtrat gewählt worden ist und im letzten Herbst bei den Grossratswahlen ein Spitzenergebnis erzielte. Marclay kommt gut an. Aber wie viel leistet sie als Exekutivpolitikerin? Und vor allem: Mutet sie sich nicht etwas gar viel zu? Stadträtin (mindestens ein Drittelpensum), Grossrätin, Bezirksschulrätin, Verwaltungsratsratspräsidentin der Bank Leerau. Diese Woche kam das Mandat als Präsidentin des Verbands Kantonspolizei Aargau (VKA) dazu.

Suzanne Marclay-Merz ist neu auch Präsidentin des Kantonspolizei-Verbandes. Zvg

Das hat, nicht nur wegen der zusätzlichen Belastung, in freisinnigen Kreisen für erhebliche Verwunderung gesorgt. Auch wenn sich der VKA als Berufsverband versteht, so hat der doch gewerkschaftlichen Charakter – und die Zielkonflikte sind für eine bürgerliche Politikerin vorprogrammiert. Gestern wurde bekannt, dass Suzanne Marclay ihren Rücktritt als Bezirksschulrätin per Ende 2021 eingereicht hat. Offiziell nicht wegen der Belastung, sondern wegen drohender Unvereinbarkeiten nach Abschaffung der Schulpflege.

Der Sprung von Aarau zu «Aarau 2.0» ist gross. Für alle – auch für diejenigen, die sich darauf einstellen müssen, dass in der Innenstand heute nur noch wenig so ist, wie es einmal war. Weder bei der Sauberkeit noch bei der Ruhe. Aber es gibt Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Es braucht Leadership, damit das künftig nicht mehr der Fall ist. Und es ist klar: Gratis sind Ruhe und Ordnung nicht zu bekommen. Wahrscheinlich braucht es zusätzliches Personal – das ist der Preis des Erfolgs der Stadt Aarau.