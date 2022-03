Spatenstich für den Neubau des Amts für Verbraucherschutz

Amt für Verbraucherschutz Spatenstich für Kantonslabor: Aarau lagert ein weiteres Amt nach Unterentfelden aus Wenn zwei Regierungsräte bei einem Baustart dabei sind, dann könne man davon ausgehen, dass es um etwas Grosses geht – sagte Hochbaudirektor Markus Dieth dort, wo künftig das neue kantonale Amt für Verbraucherschutz stehen wird. Danach durfte er gleich selber mit einem Bagger das erste Stück Erde abtragen. Daniel Vizentini 08.03.2022, 17.45 Uhr

Die Regierungsräte Jean-Pierre Gallati (links) und Markus Dieth waren gleich beide vor Ort. Foto Basler Aarau / zvg

Unterentfelden erhält ein weiteres Stück Kantonshauptstadt: Im Herbst wird die Abteilung Informatik mit ihren 180 Mitarbeitenden in das Gebäude der Bauschule einziehen, auf der Wiese gleich nebenan entsteht nun das neue kantonale Amt für Verbraucherschutz (AVS).

48,5 Millionen Franken investiert der Kanton in die modernen Labor- und Büroarbeitsplätze für rund 80 Angestellte. Der Neubau wird nötig, weil die bisherigen Räumlichkeiten des AVS in Aarau mehr als ausgedient haben: Die Büros an der Oberen Vorstadt sowie das Labor am Kunsthausweg sind zu klein und sanierungsbedürftig. Zuletzt hiess es gar, das Dach sei undicht und die teuren Messgeräte müssten mit Blachen abgedeckt werden.

Eine Instandsetzung des Laborgebäudes mache aber weder wirtschaftlich noch betrieblich Sinn, sagt der Kanton. Dazu sei es höchste Zeit, die Bereiche Inspektion (die Büros) und Labors an einem Standort zusammenzuführen.

Durchlässiger Bau zeige, dass der Kanton transparent arbeite

Entstehen wird in Unterentfelden aber nicht irgendein Gebäude. Das neue AVS soll betreffend Nachhaltigkeit wegweisend sein. Angedacht ist ein quadratischer, zweistöckiger Holzpavillon mit Holz vornehmlich aus dem Aargauer Staatswald. Energie liefern eine Grundwasserwärmepumpe sowie eine grossflächige Fotovoltaikanlage auf dem Flachdach. Minergie-P-Eco-Zertifizierung wird angestrebt. Die Umgebung nahe zur Suhre soll als durchgrünte Campusanlage mit hoher Biodiversität gestaltet werden.

So wird das neue, hauptsächlich aus Holz gebaute Kantonslabor aussehen. Markus Schietsch Architekten

Regierungsrat und Hochbaudirektor Markus Dieth sprach von einem «gut durchdachten und von langer Hand geplanten» Bau. Der Standort neben der Abteilung Informatik sei optimal und folge der kantonalen Strategie «Eigentum vor Miete».

«Ich bin überzeugt, dass hier ein innovatives Kompetenzzentrum für die Aargauer Bevölkerung entsteht.»

Das neue Kantonslabor: Beton im Kern, Holz rundherum. Markus Schietsch Architekten

Markus Dieth hob auch die optische Durchlässigkeit des offenen Baus hervor: «Es wird verdeutlicht, dass im Kanton transparent gearbeitet wird.» Der Kern des Gebäudes wird aber aus Beton errichtet, um den hohen Schwingungsanforderungen der Messgeräte im Obergeschoss gerecht zu werden. Im Erdgeschoss kommen die Büros zu stehen, im Untergeschoss die Technikräume. Beim Spatenstich durfte Markus Dieth mit einem Bagger das erste Stück Erde aus dem Boden graben.

Regierungsrat Markus Dieth durfte den Bagger bedienen. Daniel Vizentini

Situation in Aarau sei heute «wirklich grenzwertig»

Regierungsrat Jean-Pierre Gallati, als Gesundheitsdirektor verantwortlich für das AVS, hob die Bedeutung des grossen, stillen Schaffens der Kontrolleure hervor: Es würden jährlich 4500 Inspektionen durchgeführt, 8000 Laborproben untersucht und an die 1500 Meldungen aus der Bevölkerung bearbeitet. «Das AVS nimmt mit seinen drei Bereichen Lebensmittelkontrolle, Chemiesicherheit und Veterinärdienst eine wichtige Funktion zum Schutz der Bevölkerung wahr.»

In einer ausgeklügelten Rede, vollgepackt mit Vergleichen zur Fussballwelt, verglich er die Kontrolleure etwa mit Schiedsrichtern oder die Labormitarbeitende mit Dopingfahndern. Er erinnerte aber auch an die Anfänge des AVS: 1909 wurde es noch als Provisorium in vier Räumen in der Alten Kanti Aarau eröffnet, um das Minimum der Auflagen vom damals neu geschaffenen Lebensmittelgesetz zu erfüllen. «Das war eigentlich ein schlechter Start», sagte er. Doch auch die aktuelle Situation in den Gebäuden in Aarau sei «wirklich grenzwertig». «Das geht wirklich nicht mehr.»

Im Bild (von links): Regierungsrat Jean-Pierre Gallati, Alda Breitenmoser (Leiterin AVS), Markus Schietsch (Architekt), Urs Heimgartner (Leiter Abteilung Immobilien) und Regierungsrat Markus Dieth. Foto Basler Aarau / zvg

Erstmals komplett digitale Bauplanung

Eine bedeutende Neuerung brachte die Planung des Gebäudes mit sich: Alles erfolgte komplett digital in Building Information Modeling (BIM). «Auch die Umsetzung auf der Baustelle wird mit modernsten Techniken stattfinden», sagte Architekt Markus Schietsch. In einem kurzen Referat nach dem Spatenstich präsentierte er das Gebäude in dreidimensionalen Visualisierungen, auf denen hochdetailliert gar jede Steckdose bereits eingeplant ist. Die beiden Regierungsräte durften im Anschluss mit Virtual-Reality-Brillen das künftige Gebäude virtuell erkunden.

So wird das neue Amt für Verbraucherschutz (AVS) aussehen. Büro für Bauökonomie

Im Sommer 2024 soll das neue Gebäude in Unterentfelden bezugsbereit sein. Dass der Gesamtgemeinderat am Spatenstich vertreten war, unterstrich die grosse Bedeutung für die Aarauer Nachbargemeinde.

Der gesamte Gemeinderat Unterentfelden war beim Spatenstich anwesend (von links): Guido Scherer, Marion Fischer, Lilian Däster, Lucia Engeli und Alfred Stiner. Daniel Vizentini

Die alten Gebäude in Aarau wiederum werden anders genutzt: Dasjenige an der Oberen Vorstadt, gleich beim Grossratsgebäude, soll weiter beim Kanton bleiben. Das andere, am Kunsthausweg, werde wahrscheinlich veräussert, liess Urs Heimgartner, Leiter Abteilung Immobilien, auf Anfrage verlauten.