Ammerswil, Gränichen und Kulm: Differenzen Kirchgemeinden

Ammerswil/Gränichen/Kulm Nach den Wahlen mit Nebengeräuschen: So geht es in den Kirchgemeinden weiter Hier wurde eine Pfarrerin abgewählt, dort nahmen vier Kirchenpflegerinnen die Wahl nicht an: Was kann die Aargauer Landeskirche unternehmen bei Spannungen und schwelenden Konflikten in den Kirchgemeinden? Michael Hunziker Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.00 Uhr

Reformierte Kirche Gränichen: Nach den Gesamterneuerungswahlen ist eine Wahlbeschwerde eingereicht worden. Katja Schlegel

Still und leise, wie so oft, sind die Gesamterneuerungswahlen in den Reformierten Kirchgemeinden in der Region nicht überall über die Bühne gegangen. Sowohl in Ammerswil als auch in Gränichen und Kulm war – im Vorfeld – die Rede von einem fehlenden Vertrauensverhältnis, von ungelösten Konflikten. Da und dort müssen nun neue Amtsträgerinnen oder Amtsträger gefunden werden. Wie geht es konkret weiter?

In Gränichen hat Pfarrerin Sonja Glasbrenner die Wiederwahl nach fast dreizehnjähriger Tätigkeit knapp verpasst am vorletzten Sonntag – nur 37 Stimmen fehlten ihr. Die Kirchenpflege hatte die Pfarrerin nicht zur Wiederwahl empfohlen wegen «erheblicher Differenzen», unter anderem bei der Umsetzung der Coronamassnahmen.

Beim Kirchenrat ist nun eine Wahlbeschwerde eingereicht worden. Über den Inhalt kann noch keine Auskunft gegeben werden, sagt Claudia Daniel-Siebenmann, Leiterin Kommunikation bei der Reformierten Kirche Aargau, auf Anfrage. Die Wahlbeschwerde sei zur Stellungnahme an die Kirchenpflege in Gränichen weitergeleitet worden. Der Rechtsdienst der Landeskirche werde die Antworten dann als Vorlage für den Kirchenrat aufbereiten. Wenn die Unterlagen bis dahin komplett sind, werde dieses Thema für die Kirchenratssitzung am 10. November traktandiert.

Drei Kandidaturen sind im Wahlbüro eingetroffen

Auch Ammerswil hatte die Kirchenpflege den amtierenden Pfarrer Michael Lo Sardo nicht mehr zur Wahl vorgeschlagen – wegen unterschiedlicher Auffassungen über die Gestaltung der vielfältigen und anspruchsvollen Aufgaben eines 100-Prozent-Pfarramts. Für den Pfarrer wurde allerdings ein freier Wahlvorschlag eingereicht und er ist klar im Amt bestätigt worden. Darauf gaben die bisherigen vier – ebenfalls wiedergewählten – Kirchenpflegerinnen sowie die Sozialdiakonin bekannt, dass sie gemeinsam per Ende Jahr zurücktreten.

Für die Kirchenpflege in Ammerswil sind drei Kandidaturen eingegangen. psi / Archiv AZ

Angesetzt worden ist eine Anmeldefrist für den zweiten Wahlgang. Fristgerecht eingetroffen sind im Wahlbüro bis Mittwoch dieser Woche laut Reformierter Kirche Ammerswil drei Kandidaturen für die Kirchenpflege. Diese werden nun – bevor die Namen genannt werden – von der Aargauer Landeskirche auf ihre Gültigkeit geprüft.

Falls alles korrekt vorliege, könnten die Kandidierenden als in stiller Wahl gewählt erklärt werden und ihr Amt ordnungsgemäss im Januar antreten, sagt Claudia Daniel-Siebenmann. Die Reformierte Kirche Ammerswil umfasst die Dörfer Ammerswil, Dottikon, Dintikon und Hägglingen sowie das Ballygebiet, das zu Villmergen gehört.

Stellen werden zur Neubesetzung ausgeschrieben

Apropos stille Wahl: In Uerkheim ist mit Andrea Lüscher ein weiteres Mitglied für die Kirchenpflege gefunden und in stiller Wahl gewählt worden. Somit ist die Kirchenpflege beschlussfähig. Für das Amt als Kirchenpflegepräsident stellt sich – erneut – Markus Kappeler zur Verfügung.

In der Reformierten Kirche Kulm – diese umfasst die Gemeinden Oberkulm, Unterkulm und Teufenthal – haben Pfarrerin Christine Friderich sowie beide Sozialdiakone gekündigt. Die Stimmberechtigten sprachen der Kirchenpflege an den Gesamterneuerungswahlen ihr Vertrauen aus, alle vier Mitglieder wurden im Amt bestätigt.

Es gilt nun, eine Nachfolge zu finden für die scheidende Pfarrerin sowie die Sozialdiakone, also die Stellen auszuschreiben und neu zu besetzen. Es laufe alles den normalen Gang, führt Claudia Daniel-Siebenmann aus.

Mitarbeitende zu finden ist immer schwerer

Die Ursachen für Konflikte seien vielfältig und nicht auf die Region beschränkt, antwortet sie auf die entsprechende Frage. Grundsätzlich hätten die Aargauer Reformierten Kirchgemeinden eine sehr hohe Autonomie. «Das ist gut und richtig so», stellt sie fest und fügt an:

«Das bedeutet aber auch, dass die Landeskirche keine Möglichkeit hat, von sich aus Einfluss zu nehmen. Die Gemeinden müssen selbst erkennen, ob und wann sie Hilfe und Unterstützung benötigen.»

Als niederschwellige Massnahmen stehen die Begleitung durch die Dekanate oder die Gemeindeberatung der Landeskirche zur Verfügung, oder aber das Hinzuziehen eines Coaches, beziehungsweise Supervisors.

Claudia Daniel-Siebenmann ist Leiterin Kommunikation bei der Reformierten Kirche Aargau. zvg

Die Aargauer Landeskirche, fährt Claudia Daniel-Siebenmann fort, stecke in einer ähnlichen Situation wie andere Organisationen: Vereine, Schulpflegen etc. «Es wird immer schwerer, Mitarbeitende zu finden, die bereit sind, einen grossen Teil ihrer Freizeit auch über einen längeren Zeitraum in ein Ehrenamt zu stecken.»

Dazu komme, dass in Kirchenpflegen, die auf Mindestbesetzung geschrumpft sind, die Mitglieder häufig sehr stark beansprucht würden. «Das kann durchaus zur Überforderung führen.»

Ein gesamtgesellschaftlicher Trend sei, dass Pfarrpersonen – gleich wie Lehrpersonen – keine unhinterfragbare Autorität mehr hätten, gibt Claudia Daniel-Siebenmann weiter zu bedenken. «Kritik und Unzufriedenheit werden heute schneller geäussert als noch vor ein paar Jahrzehnten.» Zudem bestehe an Pfarrpersonen der Anspruch, sie sollten für alle Personen der Gemeinde da sein.

Wenn ein Politiker mit 50 Prozent der Stimmen gewählt werde, sei dies ein Glanzresultat. «Wenn eine Pfarrperson mit 50 Prozent gewählt wird, wird es für sie hingegen schwierig im Amt.»

