Alternative Der Schachen-Schwinget findet ohne Zuschauer statt – der Austragungsort bleibt ein Geheimnis «Stell dir vor, es findet ein Schwingfest statt, und niemand schaut zu.» Der Schachen-Schwinget des Schwingklubs (SK) Aarau und Umgebung an diesem Sonntag muss ohne Zuschauer stattfinden. Wolfgang Rytz 30.04.2021, 05.00 Uhr

Matthäus Huber, Präsident des Schwingklubs Aarau Pascale Alpiger / Aargauer Zeitung

«Stell dir vor, es findet ein Schwingfest statt, und niemand schaut zu.» Was vor zwei Jahren noch als schlechter Schweizer Scherz gegolten hätte, wird in Coronazeiten wahr. Der Schachen-Schwinget des Schwingklubs (SK) Aarau und Umgebung an diesem Sonntag muss ohne Zuschauer stattfinden.