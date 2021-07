Aarau Die umgebaute Alte Reithalle ist erstmals ausverkauft – und plant ein kreatives Feuerwerk der Bühnenkünste Am 16. Oktober nimmt das Aarauer Kulturhaus sein Betrieb auf. Es gibt jetzt eine Preisliste für seine Vermietung. Urs Helbling 16.07.2021, 05.00 Uhr

Die ehemalige Kavallerie-Reithalle auf dem Kasernenareal ist saniert. Alex Spichale

Heute in drei Monaten findet in der für 20,45 Millionen Franken umgebauten Alten Reithalle in Aarau das grosse Eröffnungsfest statt. «Mit einem kreativen Feuerwerk der Bühnenkünste», wie Peter-Jakob Kelting schreibt. Er ist künstlerischer Leiter des Mehrspartenhauses Bühne Aarau. Trägerorganisation ist der Verein ARTA (Präsidentin Christine Egerszegi). Arta ist Mieter des Hauses und hat als Untermieter das Argovia Philharmonic (das Residenzorchester belegt die Halle an 40 Tagen pro Jahr).

Die Premiere der Revue «Tanzhalle Reitpalast» (Regie Tom Ryser, bekannt vom Baggerballett an der Expo.02) ist ausverkauft. Für die vier weiteren Vorstellungen gibt es noch Tickets. Doch die Aufführungen seien schon gut verkauft, erklärt Kelting. «Ich bin sehr zuversichtlich.» Das gilt generell für die ganze erste Saison, deren Spielplan vorliegt.

Von rechts: Peter-Jakob Kelting, Christine Egerszegi und Barbara Stocker. Alex Spichale

Laut Kelting geht es in den Monaten ab 16. Oktober darum, Erfahrungen mit dem vielseitig einsetzbaren Kulturhaus zu sammeln. Ein Blick in das Programm zeigt, dass es in der Bühne Aarau in der ersten Saison durchaus auch noch Wochenenden ohne Belegung gibt. Das Eröffnungswochenende des Argovia Philharmonic wird vom 29. bis 31. Oktober sein (Thema «Neue Bahnen», Verkaufsstart am 21. September). In der Woche darauf treten Ursus & Nadeschkin drei Mal auf. Ein weiterer Promi ist mit Mike Müller im Januar zu sehen. Etwa dann wird es einen speziellen Saalplan geben, damit alle 250 Besucher eine optimale Sicht auf die Bühne haben werden.

Die Bühne Aarau hat ein Vermietungskonzept. In einer ersten Phase sollen primär für die «Bar im Stall» (ist mindestens während der Aufführungen immer offen) Drittnutzer gesucht werden. Gedacht wird dabei etwa an Familienfeste (Platz für bis zu 60 Personen). Die «Bar im Stall» kostet 850 Franken pro Tag (inklusive einer Person à 8 Stunden).

Erster prominenter Fremdmieter

Bei der Reithallen-Vermietung wird unterschieden zwischen kommerziellen und kulturellen Veranstaltungen. Die ganze Halle (maximal 1000 Personen, je nach Bestuhlung) kostet am 1. Tag 6000 Franken (kulturell 3600 Fr.), am Folgetag jeweils die Hälfte. Die Reithalle Ost (bis 500 Personen) 5000 Franken (3000 Fr.), die Reithalle West (100 Personen) 4000 Franken (2400 Fr.). Die Preise sind deutlich höher als im Kultur- und Kongresshaus (KuK), doch wird seitens der Bühne Aarau drauf hingewiesen, es sei mehr inbegriffen. Im KuK kostet etwa der grosse Saal (bis 600 Personen, je nach Bestuhlung) zwischen 1200 und 2500 Franken (kulturell 550 bis 1750 Franken).

Die Bühne Aarau ist stolz, einen ersten prominenten Fremdmieter zu haben. Am 13. November führen die Arizona und die Offiziersgesellschaft ihren Ball in der Alten Reithalle durch.