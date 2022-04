Aeschbachhalle Aarau Das Herz des Aeschbach-Areals schlägt wieder – das Eröffnungswochenende ist gestartet Mit Musik, gutem Essen und grossem Staunen geht der Eröffnungsabend am Freitag über die Bühne. Mit nur wenigen Umbauten haben die neuen Betreiber viel aus der Aeschbachhalle herausgeholt. Nadja Rohner 30.04.2022, 05.00 Uhr

Eröffnungsabend der Aeschbachhalle Katja Schlegel

Noch hämmert irgendwo einer. Und «vielleicht steht noch ein Kübel am falschen Ort oder ein Hölzli liegt rum, es läuft der Feinschliff», sagt Dario Hauri, Präsident der neuen Aeschbachhallen-Betreiberin AHAarau AG. Aber sonst war gestern, knapp zwei Stunden vor der Eröffnung der Aeschbachhalle unter dem neuen Label «AHA», alles parat.

Für die Direktinvolvierten fand bereits vor der Eröffnung ein kurzer Apéro statt, zu dem auch eine Delegation der Stadt – Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker, Kulturstadträtin Suzanne Marclay und Stadtbaumeister Jan Hlavica – erschien.

Dario Hauri (Zeitpool AG) mit Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker (l.) und Stadträtin Suzanne Marclay. Nadja Rohner Das Herz des Aeschbach-Areals schlägt wieder – das Eröffnungswochenende ist gestartet. Katja Schlegel Eröffnungsabend der Aeschbachhalle. Katja Schlegel Impressionen vom Eröffnungs-Event in der Aeschbachhalle Katja Schlegel

Dario Hauri, Gründer der Veranstaltungsfirma Zeitpol AG, erklärte, wie er im Februar 2021 vom Aus für die Aeschbachhalle erfahren hatte – und gleich bei der Immobilienbesitzerin Mobimo sein Interesse bekundete. Ganz so einfach ging es dann nicht, er musste beim Ausschreibungsverfahren mitmachen. Gemeinsam mit Parterre Basel (Gastronomie) und der Aarauer Technikfirma Smarttec konnte Hauri die Mobimo überzeugen.

Auffallend ist die Liebe zum Detail

Christoph Egli, Leiter Bewirtschaftung bei der Mobimo, zeigte «grosse Freude, dass am Eröffnungswochenende der Halle wieder Leben eingehaucht wird, damit sie erbebt und aufersteht». So ein Areal wie das Aeschbachareal brauche ein Herz. Er betonte, Mobimo habe immer an die Halle geglaubt, auch in schwierigen Zeiten.

«Und die Aarauer haben uns wissen lassen, dass sie hinter der Halle stehen.»

Beim Rundgang vor der Eröffnung ist das Staunen gross darüber, wie viel nur kleine Änderungen (die Halle wurde nicht mehr signifikant umgebaut) ausmachen können. Auffallend ist die Liebe zum Detail; überall gibt es etwas zu entdecken. Die beiden Schaukeln in der Bar «Friedrich» lassen auch gestandene Männer strahlen.

Impressionen vom Eröffnungs-Event in der Aeschbachhalle. Katja Schlegel

Die neue Haupthalle, die «Ofenhalle», ist für das Eröffnungswochenende mit einer Bühne bestückt, normalerweise aber komplett leer. So, dass sie für jeden Event maximal flexibel bespielt werden kann. So Hauri:

«Und wenn sie einmal nicht gebucht ist, werden wir dafür sorgen, dass trotzdem etwas darin stattfindet, denn eine solche Halle darf möglichst nie unbelebt sein».

Nun liegt es an den Aarauerinnen und Aarauer, die neue Aeschbachhalle anzunehmen. Der Vertrag mit Mobimo laufe auf zehn Jahre, aber mit Option auf Verlängerung, verriet Hauri. Es lohnt sich, dieses Wochenende einen Blick hineinzuwerfen in diese neue alte Eventhalle, die, so dünkt es einen, einladender geworden ist als früher.

Heute Samstag ist die «Markthalle» ab 10 Uhr offen. Für Kinder wird in der «Schmiede» ein Programm geboten. In der «Ofenhalle» gibt es um 15, 20 und 22.30 Uhr Konzerte, im «Lauschmahl» läuft das erste von mehreren Konzerten ab 18.30 Uhr.

Das Sonntagsprogramm beginnt um 10 Uhr mit einem Jazzmatinée in der Markthalle. Alle Details zum Eröffnungswochenende findet man auf der Website www.aha.ag.