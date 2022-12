Aarau: Weihnachtsmarkt mit Kinderkrankheiten

Adventszeit Zwischenfazit: Was am neuen Aarauer Weihnachtsmarkt schon gut funktioniert – und was nicht Seit zweieinhalb Wochen läuft in Aarau der Weihnachtsmarkt nach neuem Konzept. Teilweise gelingt das Anderssein – aber es gibt Kinderkrankheiten. Die Mitorganisatorin erzählt im Interview, wieso so viele Stände noch leer sind und warum man besser digital zahlt als bar. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 05.12.2022, 18.05 Uhr

Der Weihnachtsmarkt wurde am 17. November eröffnet. Er dauert bis 23. Dezember. Mathias Förster

Mit dem grossen Versprechen, anders zu sein als die traditionellen Weihnachtsmärkte, ist «Lieblingsstück» in Aarau Mitte November gestartet. «Ein Konzept für Macher, Kreative aber auch für alle Gwundrigen und Geniesser» warte auf die Besucherinnen und Besucher, hiess es. Fünf Wochen dauert der Weihnachtszauber. Nun ist Halbzeit – ein guter Moment für ein Zwischenfazit mit Kim Grenacher, Teilhaberin der Agentur Stadtchend, die den Markt organisiert.

Was mögen die Leute am Markt?

Kim Grenacher: Vor allem jüngere Leute freuen sich, dass in dieser Zeit etwas läuft in der Stadt; dass man abends nach dem Arbeiten noch an den Markt kann. Das Fondue chalet auf dem Kirchplatz läuft super. Sehr viele Komplimente erhalten wir auch für die Standbauten aus Holz sowie die in der Stadt verteilten Kunstwerke. Manche Besucherinnen und Besucher hätten sich noch ein paar Lichter mehr gewünscht, aber wir haben die Dekoration bewusst reduziert: Stromsparen ist auch bei uns ein grosses Thema.

Kim Grenacher. Zvg

Die Standbauten sind wirklich wunderschön, aber leider oft geschlossen.

Ja, wir konnten leider nicht alle Standplätze füllen. Weil wir das erste Mal stattfinden und weil wir aufgrund der Vertragsverhandlungen mit der Stadt, die erst im Frühsommer abgeschlossen waren, sehr spät erst an die Ausstellerakquise gehen konnten. Die anderen Märkte fangen schon im Januar damit an. Hinzu kommt, dass viele potenzielle Aussteller Mühe haben, genug Standpersonal zu finden, selbst wenn sie gerne kommen würden – das ist vor allem bei kleineren Betrieben ein grosses Problem. Fünf Häuschen sind noch frei, die vermieten wir nun auch tageweise. Dafür kann man sich gerne bei uns melden.

Manche Kreativschaffenden sagen, ihnen seien die Stände zu teuer. Bestimmt die Stadt eigentlich, wie viel diese kosten müssen?

Nein, wir sind als Veranstalter in Preisgestaltung frei und haben uns an den Preisen von anderen Märkten in der Schweiz orientiert. Weil unser Weihnachtsmarkt das erste Mal stattfindet, konnten wir noch keine Umsatzzahlen vorlegen. Wir sind aber mit unseren Preisen bewusst eher tief reingegangen.

Raphael und sein Stand «Bisetti», an welchem er Holzprodukte anbietet. Valentin Hehli / AAR

Streetfoodstände hat es dafür genug, die Auswahl ist gross. Wie läuft es bei denen?

Anbieter von klassischen Gerichten – Burger, Pizza und Ähnliches – verzeichnen eine relativ gute Nachfrage, besonders von Donnerstag bis Sonntag. Schwieriger haben es die etwas exotischeren Angebote, hier stimmen die Umsätze teilweise noch nicht. Unter dem Strich dürfte es noch besser laufen, aber wir sind insgesamt in einem zufriedenstellenden Bereich.

An vielen Ständen kann man nicht mit Bargeld zahlen. Warum?

Den Standbetreibern lassen wir es zwar frei, ob sie Bargeld annehmen oder nur auf Karten oder andere digitale Zahlungsmittel setzen. Wir empfehlen aber Cashless-Zahlungen und betreiben auch unsere Bars nur so. Das hat drei entscheidende Vorteile. Erstens haben wir viel weniger Krankheitsausfälle, wenn unsere Mitarbeitenden nicht mit Bargeld hantieren müssen. Zweitens wird auf Weihnachtsmärkten oft nachts in die Stände eingebrochen – wenn schon von Anfang an kommuniziert ist, dass dort keine Bargeld-Vorräte lagern, kommt das viel seltener vor. Und drittens können wir den Arbeitsaufwand reduzieren, wenn das Geld nicht mehr gezählt und auf die Bank gebracht werden muss. In Zeiten von enormem Personalmangel in der Event- und Gastrobranche ist das ein wichtiger Punkt. Es ist uns bewusst, dass nicht alle Leute gerne digital bezahlen. Aber in Aarau bieten auch viele Gewerbe und Beizen Glühwein gegen Bargeld an, die freuen sich, wenn man bei ihnen konsumiert.

Auf dem Schlossplatz reiht sich ein Streetfoodstand an den anderen. Mathias Förster

Der Weihnachtsmarkt «Lieblingsstück» versteht sich als Ort fürs Selbermachen. In einer Medienmitteilung schreiben Sie, die Workshops laufen sehr gut und seien teils Tage im Voraus ausgebucht; zum Beispiel der Ukulele-Kurs. Es gab aber offenbar wieder Absagen – fast alle Backworkshops von «Küchenpunkt» beispielsweise. Warum?

Der Anbieter hat leider beschlossen, das Backatelier in der Markthalle nicht durchzuführen, weil es zu kalt ist – wobei wir noch in Gesprächen sind, ob einzelne trotzdem durchgeführt werden können. Der aktuelle Stand ist auf www.weihnachtsmarktaarau.ch/workshops ersichtlich.

Es gibt am Markt auch Livemusik auf zwei Bühnen am Schlossplatz und im Kasinopark. Wie läuft es da?

Die funktionieren gut, vor allem am Wochenende hat es viele Leute.

Was ist Ihr Adventswunsch für den Markt?

Wir wünschen uns noch ein paar Besucherinnen und Besucher mehr. Ansonsten sind wir mega happy, werden sicher noch das eine oder andere verbessern und viel lernen für das nächste Jahr.

