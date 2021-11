Weihnachtsmärkte und Adventsverkäufe in der Region

Advent Weihnachtsmärkte und Adventsverkäufe: Hier finden Veranstaltungen in der Region statt Glühwein, Night-Shopping, Christchindlimärt und übergrosse Adventskalender: Sehen sie hier, welche weihnachtlichen Aktionen es in Ihrer Nähe gibt. Jetzt kommentieren 26.11.2021, 05.00 Uhr

Die Lichterzeit ist da: Und auch dieses Jahr gibt es viel Weihnachtsstimmung in der Region. Hier am Weihnachtsmarkt in Aarau. Gerry Frei

Die Adventszeit steht vor der Tür. Ab heute Freitag starten wieder weihnachtliche Aktionen wie Weihnachtsmärkte, Adventsfenster und Adventsverkäufe. Die AZ hat die Veranstaltungen in der Region zusammengetragen.

Weihnachtsmarkt in Aarau

Der Aarauer Weihnachtsmarkt findet nach dem Ausfall vom letzten Jahr zum vierten Mal am Graben und im Kasinopark mit 35 festlich dekorierten Häuschen statt. Es gibt neben Handwerks- und anderen Warenständen auch verschiedene Food- und Glühweinangebote, ausserdem ein Kinderkarussell im Kasinopark. Das Angebot wechselt teilweise von Tag zu Tag. «Es sind weder Zertifikat noch Maske erforderlich, hingegen ist der Einbahn-Rundgang signalisiert und bei Ansammlungen sind Abstand und Maske empfohlen», teilen die Veranstalter mit. Der Markt beginnt am Freitag, 26. November mit dem Night-Shopping und dem Black Friday und dauert bis am Sonntag, 12. Dezember 2021. Er ist täglich, ausser am Montag, von 11 bis 21 Uhr in Betrieb, wobei die Gastro-Stände freiwillig eine Stunde länger geöffnet sein können. Am Eröffnungstag, 26. November, ist der Markt von 15 bis 22 Uhr offen.

Adventskalender Peter und Paul Aarau

Das Pfarrhaus der Pfarrei Peter und Paul in Aarau wird zu einem riesigen Adventskalender. «Ich habe die Idee schon lange mit mir herumgetragen», sagt Kaplan Adrian Bolzern. Und jetzt sei der richtige Moment gekommen: Die Pfarrhausfassade ist in den letzten Monaten saniert worden. «Erst vor wenigen Tagen wurde das Gerüst abgebaut, gerade noch rechtzeitig», sagt Bolzern. Die Fenster – gestaltet vom Seelsorgeteam, Jubla/Blauring, Ministranten, Pfadis, Chormitgliedern oder der Caritas Aargau – werden wochentags jeweils um 19 Uhr mit einer kleinen Besinnung geöffnet. Samstags wird jeweils auch gleich das Sonntagsfenster erleuchtet. Der Kalender am Haus zählt übrigens nur 23 Türchen. Bolzern: «Tür 24 ist natürlich die Kirchenpforte.»

Leuchtende Schaufenster im Stadtmuseum Aarau

Bereits zum zweiten Mal erleuchtet ein «Schaufenster» des Stadtmuseums die Adventsnächte auf dem Schlossplatz. Ab dem 1. Dezember enthüllt das Stadtmuseum jeden Abend um 18 Uhr ein neues, überraschendes Bildpaar im Fenster des Neubaus. Zu sehen sind die Bildduos von Patrick Biland, Hana Solenthaler, Jacqueline Weiss und Luca Schaffer vom Schlossplatz aus. Aus einem reichen Fundus an Pressefotografien des Ringier Bildarchiv suchten sie ihre ganz persönlichen Bilderschätze aus. Historisches Material, dass sie inspiriert und einen Bezug zum eigenen Schaffen herstellt. Vom 26. Dezember bis 26. Januar laufen die Bildpaare im Loop.

Weihnachtsmarkt im Gemeindesaal Buchs

Der schön dekorierte Weihnachtsmarkt im Gemeindesaal Buchs findet am 27. (10-18 Uhr) und 28. November (10-17 Uhr) statt. Es ist ein Covid-Zertifikat nötig, dafür darf man sich im Saal ohne Maske bewegen.

Romantischer Weihnachtsmarkt auf Schloss Wildegg

Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Wildegg. Pascal Meier

Der traditionelle Weihnachtsmarkt auf Schloss Wildegg gehört mit 50 Marktständen, dampfenden Kochtöpfen, Glühwein und weiteren Attraktionen zu den romantischsten Weihnachtsmärkten der Schweiz. Er findet vom 3. bis zum 5. Dezember statt. Die Besucherinnen und Besucher können zudem die Schlossräume mit der Taschenlampe entdecken, wie auf der Website der Veranstalter steht. Ab 16 Jahren gilt eine Zertifikatspflicht.

Weihnachtsmarkt der offenen Tür auf Schloss Biberstein

Die Stiftung Schloss Biberstein führt ihren «Weihnachtsmarkt der offenen Tür» am 27. (9-18 Uhr) und 28. November (10-17 Uhr) durch. Zutritt mit gültigem Covid-Zertifikat und Ausweis. Maskenpflicht in den Innenräumen.

Weihnachtsmarkt in Menziken

Holzarbeiten, Blumenkreationen und feines essen – der Weihnachtsmarkt im weihnachtlich geschmückten Zelt beim Huus74 in Menziken startet am Freitag, 26. November um 14 Uhr und endet um 21 Uhr. Ab 19 Uhr wird Singer-Songwriterin Beate Bereuter die Gäste unterhalten.

Christchindlimärt in Seengen

Am Samstag, 27. November von 15.00 bis 21.00 Uhr, findet in Seengen der traditionelle «Christchindlimärt» statt. Bereits zum 25. Mal, und wie immer am an der Schulstrasse und auf dem Vorplatz der Mehrzweckhalle Das diesjährige Motto lautet «Christbaumschmuck». Neben vielen Geschenkideen bietet der Markt auch einiges für die Kleinen: ein Karussell, Samichlaus mit Schmutzli sowie die Märchen- und Bastelfeen des Elternkreises Seengen.

Chlausmarkt in Lenzburg

Der Chlausmarkt in der Rathausgasse Lenzburg. Severin Bigler

Der Lenzburger Chlausmarkt findet immer am zweiten Donnerstag im Dezember statt: heuer am 9. Dezember, von 09.00 - 19.00 Uhr. Der traditionelle Warenmarkt in den Gassen der Altstadt bietet neben Markt- und Verpflegungsständen ausserdem gratis Ponyreiten an, und auch einen Samichlaus: unter den Arkaden beim Metzgplatz, von 15.00 bis 16.45 Uhr. Alles mit Zertifikatspflicht.

Weihnachtsmarkt in Teufenthal und Unterkulm

Gewerbe Kulm organisiert Anfang Dezember gleich zwei Weihnachtsmärkte in der Region: Beim Schulhaus Teufenthal am 4. Dezember und auf dem Zentrumsplatz Unterkulm am 19. Dezember können Besucherinnen und Besucher die Adventszeit richtig einläuten.

Adventsverkauf der Stiftung Schürmatt in Zetzwil

«Schlendern Sie durch unsere mit viel Liebe dekorierten Verkaufsstände», schreibt die Stiftung Schürmatt. Sie veranstaltet einen Adventsverkauf auf dem Schürmatt-Areal in Zetzwil, der noch bis Freitagabend (26.11.) bis 18.30 Uhr stattfindet. Verkauft werden Produkte aus den Ateliers der Stiftung Schürmatt, so etwa Adventskränze oder weihnachtliche Ton- und Filzprodukte. Wegen Corona findet der Anlass draussen statt und man muss eine Maske tragen.

Weihnachtsausstellung in Reinach

Drei Tage lang können in Reinach kunsthandwerkliche Schöpfungen der Stiftung Lebenshilfe bestaunt und gekauft werden. Die Weihnachtsausstellung findet im Saalbau vom 2. Bis zum 5. Dezember statt. Zu den Produkten zählen unter anderem Karten, Bilder, Accessoires und Objekte aus alten Möbeln. Statt der Verpflegung im Saalbau findet am Samstag und Sonntag ein Adventsbankett in der Heuwiese statt. Eine Reservation ist nötig.

Adventsmarkt im Kirchgemeindehaus Gränichen

In Gränichen findet am Samstag, 27. November (9-16 Uhr) der Adventsmarkt im reformierten Kirchgemeindehaus statt. Es gibt Glühwein und Verpflegung, sowie ein Kinderprogramm der Cevi von 13:30 bis 16 Uhr. Spenden von Backwaren werden am Freitag ab 14 Uhr und am Samstag ab 9 Uhr entgegengenommen. Bei der Veranstaltung gilt eine Zertifikatspflicht.

