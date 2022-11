Nach Ja aus Aarau und Buchs: So gehts weiter mit der Tagesschule

Abstimmung Nach Ja aus Aarau und Buchs: So geht es weiter mit Horten und Tagesschule Aarau erhält die zweite öffentliche Tagesschule im Kanton. Nadja Rohner 27.11.2022, 17.46 Uhr

Das Aareschulhaus im Scheibenschachen. Dort soll der Modulbau für die Tagesschule errichtet werden. Katja Schlegel

Die Kreisschule Aarau-Buchs (KSAB) übernimmt die Führung der modular buchbaren Tagesstrukturen (Hort) und gründet eine öffentliche Tagesschule am Standort Scheibenschachen Aarau. Das haben die Stimmberechtigten beider Vertragsgemeinden beschlossen. Damit wird Aarau die zweite Gemeinde im Aargau mit einer öffentlichen Tagesschule – in Baden gibt es diese schon seit über 20 Jahren.

Die Aarauer Stimmberechtigten legten 4348 Ja und 1254 Nein in die Urnen. Der Ja-Anteil beträgt demnach 77,62 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei 40,3 Prozent. Etwas weniger enthusiastisch waren die Buchserinnen und Buchser: Dort stimmen die Stimmberechtigten mit 730 Ja zu 419 Nein zu, das ist ein Ja-Anteil von immerhin 63,53 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag in Buchs bei 27,3 Prozent – das ist deutlich weniger als in Aarau; auch, weil Buchs keine kommunalen Abstimmungen hatte (das Budget muss laut der brandneuen Gemeindeordnung nur noch bei einer Steuerfussänderung vors Volk).

Der Schulvorstand der Kreisschule, die Projektsteuerung und die Geschäftsleitung «sehen sich in ihren grossen Bemühungen bestärkt und unterstützt», teilte die Schule am Sonntag mit. «Der Schulvorstand freut sich über dieses Ergebnis. Er ist sich bewusst, dass mit der Übernahme des neuen Zuständigkeitsbereichs Betreuung eine grosse Aufgabe auf die Kreisschule zukommt. Es geht sowohl um die Umsetzung und den Betrieb der beiden Angebote unter dem Dach der KSAB als auch um einen Kulturwandel.»

In einem nächsten Schritt werde die Kreisschule ab Mitte 2023 mit den Arbeiten zur Übertragung der modularen Tagesstrukturen starten. Modular bedeutet, dass sie von Familien genau auf dereren Betreuungsbedürfnisse abgestimmt gebucht werden können – im Gegensatz zur Tagesschule, wo die Betreuung automatisch an jedem Schultag stattfindet und nicht flexibel buchbar ist. Die Tagesstrukturen verfügen auch über ein eigenes pädagogisches Konzept in Bezug auf die Betreuung der Kinder, bei der Tagesschule sind Unterricht und Betreuung in ein gemeinsames pädagogisches Konzept eingebunden.

Ab 2024 wird eine Projektleitung für die Umsetzungsphase der Tagesschule angestellt. Den Stimmberechtigten der Stadt Aarau wird voraussichtlich im 3. Quartal 2023 der Baukredit für den Modulbau der Tagesschule auf dem Areal der Schulanlage Aare im Scheibenschachen unterbreitet. Der Kreisschulrat hat über den Verpflichtungskredit für die Erstausstattung der Tagesschule (Mobiliar, ICT usw.) zu befinden.

Vorerst gibt es nur einen Tagesschulstandort für rund 150 Kindergarten- und Primarschulkinder, vorrangig aus Buchs und Aarau. Er soll ab Sommer 2025 in Betrieb gehen. Sollte die Nachfrage so gross sein, dass sich ein zweiter aufdrängt, soll dieser in der Vertragsgemeinde Buchs entstehen. Der Besuch der Tagesschule und der Tagesstrukturen bleibt freiwillig. Der Betreuungskostenanteil wird von den Eltern bezahlt, die dafür wie bisher Subventionen beantragen können.