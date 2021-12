Gemeindeammann-Urgestein Martin Heiz: «Jetzt isch halt fertig»

Abschiedsporträt Teil 3 Urgestein Martin Heiz: «Jetzt isch halt fertig – es geht genau gleich weiter, auch ohne mich» Nie war Martin Heiz als Gemeindeammann glücklicher, als bei der Einweihung des Lindenplatz-Kreisels. Und zwei Katastrophen hinterliessen Narben, die nie ganz verheilen werden. Auch jetzt nicht, da bald alles fertig ist. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 10.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einweihung Lindenplatz-Kreisel in Reinach 2018: Gemeindeammann Martin Heiz und Baudirektor Stephan Attiger drehen mit Ex-Grünen-Grossrat Ruedi Weber eine Runde um den Kreisel. Ann-Kathrin Amstutz

Es gab Zeiten, es ist noch nicht einmal so lange her, da bekamen Auswärtige ein Reinacher Andenken serviert, das nachhallte: die Begegnung mit dem entgegenkommenden WSB-Bähnli, wahlweise mitten im Dorf oder – mit einer Extra-Portion Nervenkitzel – beim «Schneggli»-Rank von Menziken herkommend. Ein verlorenes Wahrzeichen, in der Tat, aber auch das einzige, dem Martin Heiz nachtrauert. Wenn auch nur ein ganz kleines bisschen.

Ein Abschied in drei Akten:

Porträtserie zu Martin Heiz’ Abschied aus der Politik Martin Heiz, das Urgestein unter den Aargauer Gemeindeammännern, geht in Pension. In einer dreiteiligen Porträtserie blicken wir auf sein Leben und die 34 Jahre an Reinachs Spitze zurück.

1988 hatte er, knapp vier Monate im Amt, in einem Interview mit dem «Aargauer Tagblatt» angekündigt, dass genau das seine Ziele seien: die Eigentrassierung der WSB und die Sanierung der Kantonsstrasse. Die WSB-Strecke wurde im Dezember 2002 eingeweiht, die sanierte Kantonsstrasse mit neuem Lindenplatz-Kreisel 2018. Sage und schreibe 30 Jahre nach Heiz’ Versprechen. Drei Etappen waren für die Sanierung nötig gewesen, es wurde gerungen und gestritten, um Lindenbäume und Häuser, graue Haare habe es gegeben und schlaflose Nächte. Aber vor der offiziellen Feier sagte er: «Wir haben heute die bessere Lösung. Das muss ich im Nachhinein gestehen.» Und: «Reinach ist schöner geworden.»

Der Überraschungsmoment für auswärtige Autofahrer: Die WSB biegt um das «Schneggli». Bilddatum: 1998. Werner Rolli/ARC

Ein Jahrhundertprojekt, wahrlich. Und wenn man die Bilder von damals betrachtet mit Martin Heiz im Seitenwagen, glückselig strahlend neben einem vom Fahrtwind zerzausten Regierungsrat und Baudirektor Stephan Attiger und einem noch zerzausteren Troler-Ruedi Weber, dann glaubt man ihm aufs Wort, wenn er sagt: «Das war mein schönster Moment als Gemeindeammann.»

Der Hombergturm, der einzige Tolggen im Reinheft

Ja, da war noch viel anderes. Und auch da weiss man nicht, wo anfangen: Beim Empfang für Bundesrat Kaspar Villiger 1989 (den Pfeffikern hatte der Platz für einen grossen Bahnhof gefehlt), bei der Zonenplanrevision 1990, als während dreier Wochen lang von morgens bis abends Verhandlungen mit 101 Einsprechern geführt wurden (und schlussendlich keine einzige Entschädigungsforderung einging) oder vielleicht doch beim Hombergturm, dem einzigen Traktandum aus 69 Gemeindeversammlungen, bei dem die Reinacher Stimmbürger ihrem Ammann die Treue verwehrten? Oder doch bei der frisch sanierten Tennishalle oder der modernsten Kläranlage im Kanton? Oder bei Reinachs Entwicklung ganz generell; Migros, Coop, Denner, Lidl, Aldi, McDonald’s, alle grossen Namen sind da, selbst die grösste Moschee des Kantons wurde hier gebaut, ohne dass jemand dagegen Sturm gelaufen wäre.

Gemeindeammann Martin Heiz (links) muss nach der Überschwemmung des Reinacher Gemeindearchivs im Sommer 1996 retten, was zu retten ist. Zvg

Die Liste ist lang und unvollständig, selbstverständlich. Und da waren auch zwei Ereignisse, für die Heiz nichts konnte, ihn aber doch für immer prägten: das Wyna-Hochwasser 1996 und das Feuer, das 1999 von der Voco auf das «Schneggli» übergriff. Bei beiden Katastrophen stand er mittendrin, beide haben Narben hinterlassen. Beim Hochwasser musste er entscheiden, was aus dem überfluteten Gemeindearchiv gerettet werden kann und was nicht, die ältesten Schriften waren fast 700 Jahre alt. Und beim Brand rannte er ins «Schneggli», warf alles aus dem Fenster, was ihm an Museumsstücken in die Hände kam, «völlig im Rausch», bis der Menziker Feuerwehrkommandant Felix Matthias ihn aus dem brennenden Haus bugsierte. Heiz musste ins Sauerstoffzelt. «Aber ich bin wieder rausgekommen.»

Das Museum Schneggli kurz nach dem Brand im Herbst 1999.







Zvg

Er kam raus und dachte an den Wiederaufbau, und weil die Versicherung nicht alles zahlte und die Gemeinde klamm war, suchte er ein anderes Kässeli. Und fand es bei den Ortsbürgern im Ausland und an einer Benefiz-Gala im Saalbau. 600'000 Franken Spenden gingen ein, der helle Wahnsinn, das tschuderet Heiz noch heute. Und zur Art und Weise sagt er: «Kässeli findet man, wenn man kreativ ist. Und kreativ wird man, wenn man kein Geld hat.» So einfach ist das.

Sentimentalitäten? Jetzt nicht mehr

Diese «Schneggli»-Geschichte fasst alles zusammen, was Heiz Erfolg ausgemacht hat, all die Jahre: Handeln, nicht zaudern. Führung übernehmen, uneingeschränkt. Sich zu helfen wissen, den vielen Kontakten sei Dank. Immer anständig bleiben und ruhig, immer alle gleich behandeln, egal, ob Freund oder Feind. Das alles tat er mit einer Bauernschläue und einem Schalk, der manchmal irritierend war, ihn aber zu einem begnadeten Rhetoriker machte.

Jetzt ist er also gekommen, der Moment des Abschieds. Martin Heiz sagt, er freue sich auf die Pause mit seiner Frau Anneliese, sie planen eine Reise nach Patagonien und an den Südpol, «je kälter, desto besser». Zu Sentimentalitäten lässt er sich nicht hinreissen, nicht mehr. «Jetzt isch halt fertig. Es geht genau gleich weiter, auch ohne mich.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen