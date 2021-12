Abschiedsporträt Teil 2 «Wenn ich komme, dann nur als Chef»: Der dienstälteste Aargauer Gemeindeammann über den Sprung ins kalte Wasser Martin Heiz, der Gemeindeammann mit Linie, nie bedrängt. Und mit Unterhaltungswert: Welcher Gemeindeammann wurde schon auf eine Million betrieben? Und welcher liess einen Saufkumpanen im Gemeindehaus einsperren? Eben. Ein Manko aber gibt es. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 06.12.2021, 18.45 Uhr

Chef Martin Heiz an seiner letzten Gmeind im November 2021, umringt von seinen Gemeinderatskollegen Julius Giger, Rudolf Lanz, Pia Müller und Bruno Rudolf, sowie Gemeindeschreiber Peter Walz. (v. l.). Natasha Hähni

So kommt das, wenn man sich im Dorf engagiert, so kommt das immer und so war es auch bei Martin Heiz: Er wurde gefragt, ob er sich nicht auch politisch engagieren wolle. Man brauche für die Grossratswahlen noch jemanden, der sich für die FDP auf die Liste setzen liesse, und er würde doch da genau passen. Er, der Kaufmann mit eigenem Geschäft, Präsident des Gewerbeverbands und Mitbegründer der Wyna Expo, 33 Jahre alt, forsch genug und schlau. Heiz sagte Ja, warum auch nicht, es war ja nur ein Listenplatz im Mittelfeld. Und die Geschichte nahm ihren Anfang.

Ein Abschied in drei Akten:

Porträtserie zu Martin Heiz' Abschied aus der Politik Martin Heiz, das Urgestein unter den Aargauer Gemeindeammännern, geht in Pension. In einer dreiteiligen Porträtserie blicken wir auf sein Leben und die 34 Jahre an Reinachs Spitze zurück. Heute: Der zweite Teil.

Heiz wurde gewählt, 1985 sass er das erste Mal in Aarau. Im Herbst 1987 trat Gemeindeammann Klaus Dogwiler aus gesundheitlichen Gründen zurück und der angefragte Heiz sagte: «Wenn ich komme, dann nur als Chef.» Das tat er. Trat das Ammann-Amt an, sechs Jahre nach seinem Onkel Kurt Heiz, und unter grossem Murren der altgedienten Bisherigen; auch das Kämpfen mit harten Bandagen hatte den Einzug des zackigen Jungspunds nicht verhindern können. Und so sassen die vier am Gemeinderatstisch mit Schlips und Zigaretten und mussten sich wohl oder übel fügen. «Das Palaver habe ich ihnen rasch abgestellt. Gesprochen wurde nur noch nach Handzeichen», sagt Heiz und grinst. «Es hat funktioniert.»

Aber ja, es sei ein Sprung ins kalte Wasser gewesen. Auch gestolpert sei er ein paar Mal, bloss: hingefallen sei er nie. «Ich hatte das Glück, in der Verwaltung tolle Mitarbeiter zu haben.» Gemeindeschreiber Peter Walz und Finanzverwalter Martin Ackermann, die Schlüsselpersonen, haben Heiz ein Amtsleben lang begleitet. Anders als die Gemeinderäte; die nahmen nach der ersten zweijährigen Amtszeit unter Heiz den Hut.

Für den eingesperrten Säufer wurden ihm die Leviten gelesen

Wenn Heiz über seine 34 Jahre als Gemeindeammann spricht, und das tat er in den letzten Wochen und Monaten oft, mal vor grossem Publikum wie an der Gemeindetagung, mal unter vier Augen in seinem Büro, ja wenn er spricht, dann tut er das in einer Süffigkeit und so knackig, dass man ihm an den Lippen hängt. Wenn er erzählt, warum er einst sowohl Frisur und Brille wechselte, von einem Tag auf den andern – bei einem Gespräch mit Regierungsrat Urs Hofmann hatte ihn ein Gemeindeammann aus dem Fricktal mit «Andreas Glarner» angesprochen, «eine furchtbare Beleidigung» – dann biegen sich die Zuhörer vor Lachen.

Jung und Alt an der Gemeindetagung im KuK, Aarau, 11. November 2021: Lukas Spirgi, Gemeindeammann Leutwil, FDP, jüngster Gemeindeammann, und Martin Heiz, Gemeindeammann Reinach, FDP, amtsältester Gemeindeammann. Alex Spichale

Genauso, wie wenn er schildert, wie er einen widerborstigen Saufkumpanen vom Dorfpolizisten kurzerhand in die Zelle im Gemeindehaus sperren liess und dafür vom Bezirksamtmann die Leviten gelesen bekam; vom Erlebnis mit der geladenen und entsicherten Pistole ganz zu schweigen, die Heiz einst nach einem Alarm wegen häuslicher Gewalt an sich genommen hatte. Bemerkt habe er die Gefahr erst daheim, «mini Frau het kei Freud gha». Und als Zugabe gibt's dann die Betreibung über eine Million Franken durch einen Reinacher Bürger. «Do verschricksch au no.»

Martin Heiz im November 2021 in seinem Büro im Gemeindehaus Reinach. Das Bild hinter ihm mit Tisch und Stuhl ist sein Lieblingsbild. Valentin Hehli / WYN Gemeindetagung im KuK, Aarau, 11. November 2021 mit (v. l.) Yvonne Reichlin, Leiterin Gemeindeabteilung, Lukas Spirgi, Gemeindeammann Leutwil, FDP, jüngster Gemeindeammann, Alice Liechti-Wagner, Wölflinswil, Mediatorin und ehemaliger Gemeindeammann von Wölflinswil, Regierungsrat Dieter Egli, Vorsteher Departement Volkswirtschaft und Inneres, Marlène Koller, Gemeindeammann Untersiggenthal, SVP, und Martin Heiz, Gemeindeammann Reinach, FDP, amtsältester Gemeindeammann. Alex Spichale / BAD Winter-Gmeind Reinach 2021: Martin Heiz wird zum Ehrenbürger ernannt und bekommt eine Bank geschenkt. Natasha Hähni / Aargauer Zeitung Winter-Gmeind Reinach 2021. Natasha Hähni / Aargauer Zeitung Die Einweihung des Tenniscenters Reinach im Oktober 2021 mit Freddy Blatter und seiner Tennisschule. v.l.: Dieter Widmer (AKB), Freddy Blatter, Martin Heiz (Ammann), Monica Blatter-Simmen, Peter Wanner (CH Media), Annina von Planta und Robert Federer. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung Martin Heiz bei der Einweihung der neuen Küche im regionalen Freizeithaus Onderwerch. November 2019. Flurina Dünki / Aargauer Zeitung Martin Heiz an der Eröffnung der Wyna Expo 2019 mit Schwingerkönig Matthias Glarner (Gastregion Hasliberg), Christian Schweizer, OK-Präsident, Matthias Haller, OK-Mitglied Messe. Heiz hat die Wyna Expo einst mit ins Leben gerufen. Urs Helbling / AAR Eröffnung Freizeithaus "Onderwerch" in Reinach im August 2018: Gemeindeammann Martin Heiz wird von Trockeneis und Lichtshow auf der Bühne empfangen. Ann-Kathrin Amstutz / AAR Einweihung Lindenplatz-Kreisel in Reinach 2018: Gemeindeammann Martin Heiz (links) und Baudirektor Stephan Attiger schneiden das Band durch. Ann-Kathrin Amstutz / AAR Einweihung Lindenplatz-Kreisel in Reinach: Gemeindeammann Martin Heiz und Baudirektor Stephan Attiger drehen mit Ex-Grünen-Grossrat Ruedi Weber eine Runde um den Kreisel. Sie führen sogar ein kleines Kunsttück auf.







Ann-Kathrin Amstutz / AAR Eröffnung der neuen Scheibenanlagen in der Schiessanlage Sonnenberg Reinach 2017 mit Behördenschiessen als Auftakt zum Jugendfest.Gemeindeammann Reinach, Martin Heiz (vorne) und Gemeinderat Thomas Brem (hinten). Rahel Plüss / WYS Feier 175-Jahr- Jubiläum der Firma Fischer im Januar 2017. Peter Siegrist Baustart des Lindenplatzkreisels im September 2016: Projektleiter Michael Reinhard und Martin Heiz. Rahel Plüss / WYS Martin Heiz und Martin Spielmann, Geschäftsleiter Stiftung Lebenshilfe Reinach, 2011 vor dem Gasthof Schneggen. Peter Siegrist / AGR Es ist Brauch, die Kugel auf dem Kirchturm bei Renovationen zu öffnen und zu sichten. Karl Schrag, Therese Vock, Lotti Bieri, Martin Heiz (v.l.) 2009 auf dem Turm. Peter Siegrist / WYS AAR bus+bahn Event: Stimmungsbild von der Steuerwagen-Taufe und der Einweihung des workAARcenter in Gränichen: Uebergabe VR-Präsident Martin Heiz (rechts), links Architektin Monika Hartmann







DIV Annette Heuberger und Martin Heiz, Gemeindeammänner in Menziken und Reinach, bei einem Interview 2008 zum Thema Gemeindefusion. Ruth Merz / WYS 2008: Mobility jetzt auch in Reinach. Ruth Merz / WYS 2007 gehen Heiz-Getränke an Schlör: Martin Heiz, Anneliese Heiz und Jürg Schneider (mit Krav.) Peter Siegrist / WYS Eidg. Sportschützenfest 2004 in Reinach Verbandspräsident Peter Schmid und OK-Präsident Martin Heiz. Ruth Merz / WYS Martin Heiz im Dezember 1997. Az-Archiv / ARC

Es gibt auch eine andere, nachdenkliche Seite

Heiz hat grossen Unterhaltungswert. Aber es gibt auch eine andere, nachdenkliche Seite. Heiz sagt, er habe nie unterschieden zwischen Freund und Fremdem, zwischen Urgestein und Zuzüger. «Für mich war jeder gleich. Und jeder hat die gleichen Rechte.» Damit schafft man sich Feinde. Etwas, was er bei verbalen Angriffen ganz gut versorgen konnte. Bezeichnungen wie «Dorfkönig» oder «Sesselkleber» nahm er zur Kenntnis, aber nicht mehr. Ein bisschen wie Teflon. Er war der Chef und basta.

Und die Wählerinnen und Wähler goutierten seinen Stil, nie traute sich einer, ihm den Thron streitig zu machen, immer wurde er komfortabel wiedergewählt, oft sogar mit Bestresultat. Eine Genugtuung, auch wenn ihm Regierungsrat Kurt Lareida einst gesagt hatte, wer mit Bestresultat gewählt werde, mache seinen Job nicht richtig. «S goht ebe beides», sagt Heiz und grinst.

FDP-Präsident Thierry Burkart nennt ihn «den sicheren Wert aus dem Wynental»

Das vielleicht Wichtigste: Heiz blieb sich treu. Sich und der Partei, nicht umsonst nennt ihn FDP-Parteipräsident und Ständerat Thierry Burkart «den sicheren Wert aus dem Wynental», den «Prototypen des bürgernahen, überlegten Politikers». Bruno Rudolf (SVP), während 20 Jahren mit Heiz im Gemeinderat, sagt über ihn, er sei ein ausgesprochener Taktiker: «Der Mann mit dem Plan B, immer sehr sachlich und dossierfest.» Ruedi Weber, ehemaliger Grüne-Grossrat aus Menziken, sagt: «Martin Heiz hat sich nie dazu hinreissen lassen, über jemanden zu schimpfen. Diesbezüglich war er mir ein Vorbild.» Und Annette Heuberger, bis 2017 Frau Gemeindeammann in Menziken, sagt, die Verhandlungen mit ihm seien sehr herausfordernd gewesen. «Aber wenn man sein Wort hatte, hielt er sich immer daran.»

Die privaten Kontakte haben sehr gelitten

Doch diese Unabhängigkeit, dieser Einsatz, diese Chefposition mit all ihren Verpflichtungen, ganze 34 Jahre lang; das macht nicht nur beliebt. Es macht auch einsam. «Ein wunder Punkt», sagt Heiz, danach gefragt. «Die privaten Kontakte haben sehr gelitten.» Er wünsche sich sehr, dass er da in den kommenden Monaten den einen oder anderen wieder aufleben lassen könne. «Die Liste ist lang.»

