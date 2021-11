Uneinigkeit in Suhr zur Einführung der Abgangsentschädigung

Abfindung bei Nichtwiederwahl Brauchen Gemeinderäte Abgangsentschädigung? In Suhr scheiden sich die Geister Der Gemeinderat will eine Entschädigung bei Nichtwiederwahl für alle Ratsmitglieder einführen, die Finanzkommission hingegen nur fürs Gemeindepräsidium. Die FDP ist gegen jegliche Abfindung. Entschieden wird an der Gemeindeversammlung vom 25. November. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 16.11.2021, 05.00 Uhr

Geht es nach der Finanzkommission, würde nur das Gemeindepräsidium eine Abgangsentschädigung bei Nichtwiederwahl erhalten. Die übrigen Gemeinderäte mit nur 30-Prozent-Pensum gingen leer aus. Im Bild die Gemeinderäte Daniel Rüetschi, Oliver Krähenbühl und Thomas Baumann (v.l.). Valentin Hehli

Der Suhrer Gemeinderat will sein Entschädigungsreglement anpassen: Nebst einer Erhöhung des Gemeinderatspensums von 165 auf 180 Stellenprozent und leicht mehr Lohn soll neu auch eine Abfindung bei einer Abwahl vorgesehen werden. Damit abgewählte Ratsmitglieder nicht in ein finanzielles Loch fallen, würden als Übergangslösung 50 Prozent des Gemeinderatslohns ausbezahlt – je nach geleisteter Amtsdauer während drei bis sechs Monate, bis ein neuer Job gefunden ist.

Dagegen gibt es aber Widerstand: Die Finanzkommission (Fiko) der Gemeinde will das neue Entschädigungsreglement «zur Überarbeitung an den Gemeinderat zurückweisen». Eine Abgangsentschädigung erachtet sie nur fürs Gemeindepräsidium (in Suhr ein 60-Prozent-Pensum) als sinnvoll, weil man daneben nur zu einem kleinen Pensum woanders angestellt sein kann und so der volle Wiedereinstieg erschwert ist. Alle anderen Ratsmitglieder hingegen arbeiten nur nebenamtlich zu 30 Prozent für die Gemeinde.

Die FDP geht noch einen Schritt weiter: In einer Medienmitteilung gab die Suhrer Ortspartei bekannt, dass sie ganz von einer Entschädigung bei Nichtwiederwahl absehen will. «Die FDP ist der Meinung, dass in einem solchen Fall notfalls die Arbeitslosenversicherung einspringen muss. Schliesslich zahlen die Gemeinderäte ja Sozialversicherungsbeiträge.» Das Mitte-links-Bündnis Zukunft Suhr hingegen unterstützt laut Mitteilung den Antrag des Gemeinderats.

Die Fiko will noch die Unfallversicherung der Gemeinderäte im neuen Reglement festhalten, ein Kostendach für Weiterbildungen des Gemeinderats einführen – und für sich selbst mehr Lohn anfordern. Die Aufgaben der Fiko hätten «in den vergangenen Jahren stetig zugenommen», schreibt sie in ihrem Bericht. Aktuell erhält die Fiko-Präsidentin 6200 Franken im Jahr, der Vize 3100, die Aktuarin 4300 und die beiden anderen Mitglieder 2500 Franken.

Sollen Gemeinderäte Übergangsentschädigung erhalten, wenn sie abgewählt werden? Daniel Vizentini

Vor acht Jahren argumentierte die Fiko anders als heute

In Suhr war die Abgangsentschädigung für Gemeinderäte bei Nichtwiederwahl bereits umstritten: 2013 wurde ein ähnlicher Antrag an der Sommergmeind mit 64 zu 61 Stimmen knapp abgelehnt. Damals wurde vorgeschlagen – wie heute von der Finanzkommission – dass nur das Präsidium im Falle einer «unverschuldeten Nichtwiederwahl» eine Entschädigung erhält. Anders als jetzt vorgeschlagen, hätte die Person aber ihren ganzen Lohn bis zu einem Jahr lang weiter beziehen können.

Die Fiko fand damals, eine Abgangsentschädigung für den oder die Gemeindepräsidentin sei eine Ungleichbehandlung gegenüber den anderen Gemeinderäten und gegenüber der Bevölkerung von Suhr, die bei Stellenverlust auch nicht auf Entschädigung zählen können. Urs Zimmermann sprach sich schon damals im Namen der FDP Suhr gegen eine Entschädigung aus.

Schöftland oder Unterentfelden kennen keine Abgangsentschädigungen

Da Gemeindepräsident Marco Genoni nicht zur Wiederwahl angetreten ist, wird er sowieso keine Abgangsentschädigung erhalten. Bei den letzten Wahlen Ende September gab es in der Region aber überraschende Abwahlen: In Schöftland wurde Gemeindeammann Rolf Buchser (FDP) nach 14 Jahren nicht in den Gemeinderat wiedergewählt, in Unterentfelden verlor Martin Löffel (SVP) seinen Gemeinderatssitz nach nur zwei Jahren. In beiden Gemeinden sind keine Abgangsentschädigungen vorgesehen.

FDP auch gegen Entwicklungsleitbild (REL) Im Hinblick auf die bald fällige Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) will der Gemeinderat zuerst ein Räumliches Entwicklungsleitbild (REL) erstellen lassen, wie dies etwa Buchs getan hat. Nach dem Freiraum-, Hochhaus-, oder Landschaftskonzept und dem Kommunalen Gesamtplan Verkehr (KGV) sei dies nun der letzte nötige Baustein. Dafür wird an der Gmeind ein Kredit als Kostendach von höchstens 200'000 Franken beantragt. Zukunft Suhr unterstützt das Anliegen, die FDP Suhr ist aber dagegen. «Alles, was noch beeinflussbar ist, kann gleich direkt bei einer Revision der BNO behandelt und so Kosten gespart werden», schreibt die Partei. Falls der Kredit angenommen wird, will die FDP, dass das REL am Schluss noch von der Gemeindeversammlung angenommen werden muss und «nicht einfach so in Kraft» tritt.