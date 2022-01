Repol AargauSüd: Polizeichef Adrian Lischer über sein 1. Amtsjahr

Aargausüd «Es war wie ein Nachhausekommen» – Polizeichef Adrian Lischer über sein erstes Jahr im Amt Im Mai übernahm der Wynentaler das Amt des Chefs der Regionalpolizei Aargausüd. Im Gespräch mit der AZ berichtet er über seine Erfahrungen und wie die Pandemie den Polizeialltag noch immer beeinflusst. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 24.01.2022, 05.00 Uhr

Adrian Lischer ist seit letztem Mai Polizeichef der Regionalpolizei Aargausüd. Alex Spichale

13’204 Arbeitsstunden, 1574 Einsätze, 16 Festnahmen und ein neuer Chef: So lautet die Bilanz der Regionalpolizei Aargausüd für das Jahr 2021. Mitten in der Pandemie übernahm Adrian Lischer im Mai das Amt des Polizeichefs von seinem Vorgänger Dieter Holliger, der in den Ruhestand wechselte. Mit der AZ blickt Lischer zurück auf bewegte Monate.

«Es war wie ein Nachhausekommen», beschreibt der gebürtige Wynentaler seinen Amtsantritt. Geboren und aufgewachsen in Menziken, lebt der 45-Jährige heute mit Frau und Kindern in Oberkulm. Sein Einsatzgebiet, das die Gemeinden des mittleren und oberen Wynentals (Teufenthal, Unterkulm, Oberkulm, Gontenschwil, Zetzwil, Leimbach, Reinach, Menziken, Burg) sowie die zwei Seetaler Gemeinden Beinwil am See und Birrwil umfasst, kennt er in- und auswendig.

Dass er die Region so gut kennt, war ein Vorteil für ihn

Er kennt die Hotspots, an denen sich die Menschen treffen und an denen es zu Konfliktherden und entsprechend Gewalttaten kommen kann. Schulhäuser, Bahnhöfe, aber auch Waldhütten seien die Orte, denen die Repol die grösste Aufmerksamkeit schenkt. «Und im Sommer natürlich der Uferbereich des Hallwilersees.»

«Dass ich die Region schon relativ gut kannte, hatte sicher den Vorteil für mich, dass ich mich rein geografisch nicht gross einarbeiten musste», sagt Lischer, der zuvor als stellvertretender Gruppenchef bei der Kantonspolizei Aargau im Einsatz war.

Mittlerweile habe er sich in Reinach gut eingelebt. Lischer sagt aber auch: «Es kommt noch immer sehr viel Neuland auf mich zu. Jeder Monat, der kommt, ist immer noch ein neuer Monat für mich. Und so lag es nun auch erstmalig an ihm, den Jahresbericht der Regionalpolizei zu verfassen.

Mehr Ruhestörungen, dafür weniger häusliche Gewalt

Auch das Jahr 2021 stand unter dem Zeichen der Pandemie, wenn auch nicht mehr in ganz so hohem Ausmass. Während im ersten Coronajahr die Fälle von häuslicher Gewalt drastisch zunahmen – 153-mal musste die Regionalpolizei deshalb ausrücken –, ging die Zahl 2021 auf 120 zurück. «Was immer noch sehr hoch ist im Vergleich zu den Vorkrisenjahren», merkt Lischer an.

Während die Fälle häuslicher Gewalt abnahmen, stiegen die Einsätze wegen Ruhestörungen erneut an. 106-mal wurde die Repol deshalb alarmiert. «Das ist ein Phänomen, das wir seit längerem beobachten», erläutert Lischer. «Die Kommunikation mit den Nachbarn findet fast nicht mehr statt. Statt sie direkt darauf anzusprechen, etwa das Radio leiser zu drehen, sinkt die Hemmschwelle, die Polizei zu rufen, immer weiter.»

Das Jahr der Regionalpolizei Aargausüd in Zahlen Die Regionalpolizei Aargausüd war auch 2021 täglich auf der Strasse anzutreffen. Während der total 712 Patrouillen zu Tages- und Nachtzeiten wurde die Regionalpolizei zu insgesamt 1466 Einsätzen aufgeboten. Zudem musste in 108 Fällen aus dem Pikettdienst ausgerückt werden. Somit rückte die Repol insgesamt 1574-mal aus. 120 Einsätze erfolgten wegen häuslicher Gewalt, 106 wegen Ruhestörungen. Weitere häufige Ausrückfälle waren Streit/Drohung, Tierfälle, psychisch auffällige oder alkoholisierte Problempersonen, Alarmeinsätze und Einsätze zur Unterstützung der Kantonspolizei. 16 Festnahmen nahm die Regionalpolizei 2021 vor. Zudem mussten 82 psychisch auffällige Personen in eine Klinik gebracht oder einem Arzt vorgeführt werden. Total wurden 2021 1604 Anzeigerapporte und Berichte verfasst, was 133 pro Mitarbeitenden entspricht. 9 Ladendiebstähle konnte die Repol aufklären. 1911 Schülerinnen und Schüler wurden im Strassenverkehr geschult. Dafür wurden 877 Arbeitsstunden investiert. 189 Geschwindigkeitskontrollen wurden durchgeführt und dabei 147'339 Fahrzeugen gemessen, wovon 11'155 zu schnell unterwegs waren Insgesamt investierte die Regionalpolizei Aargausüd 13’204 Arbeitsstunden, was zwei Prozent unter dem Vorjahreswert von 13’474 Stunden liegt. (az)

Mehr als die Hälfte des Teams fiel aus – und das gleichzeitig

Die Pandemie stellt die Regionalpolizei nach wie vor vor Herausforderungen, auch im Betriebsablauf. «Acht Stunden mit Maske im Auto zu sitzen, ist dabei noch das geringste Übel», so Lischer. Tatsächlich sorgten kurz vor Weihnachten mehrere Personalausfälle, mehrheitlich coronabedingt, für Ungemach. «Acht Mitarbeitende fielen gleichzeitig aus, und das bei einem fünfzehnköpfigen Team», erinnert sich Lischer. «Nur dank enormen Efforts der verbleibenden Polizisten konnten wir das meistern.» Mittlerweile seien aber alle Mitarbeitenden wieder gesund.

Und trotz der Unsicherheiten der Pandemie gelang es Lischer bereits, einige Änderungen zu vollziehen. So wurde der Auftritt der Regionalpolizei mit einem neuen Logo modernisiert und auch die Website entsprechend überarbeitet. Und auch auf Instagram ist die Repol neuerdings aktiv. «In der heutigen Zeit darf man diese Kanäle nicht vernachlässigen», ist Lischer, der den Account persönlich betreut, überzeugt. «Es geht mir darum, dass wir uns auch nach aussen hin frischer präsentieren.»

Einsatzzeiten werden derzeit analysiert

Dazu passen auch die neuen Uniformen, die derzeit ausgeteilt werden. Als Nächstes steht ein neues Patrouillenkonzept mit angepassten Dienstzeiten auf Lischers Plan. Er erklärt: «Wir leben mehr und mehr in einer 18-Stunden-Gesellschaft, die Läden sind von frühmorgens bis spätabends geöffnet. An diese neuen Gegebenheiten muss sich auch die Regionalpolizei anpassen.»

Die Arbeit geht Lischer also nicht so schnell aus. Entspannen kann sich der umtriebige Kommandant beim Velofahren oder im Flugzeug hoch über «seinem» Wynental, das der Hobbypilot gerne überfliegt. «So habe ich auch in meiner Freizeit immer alles im Blick», meint er schmunzelnd.

