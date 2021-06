Neue Kundezone der Aargauischen Kantonalbank wird eröffnet

Aargauische Kantonalbank Umbau der Kundenhalle im Hauptsitz Aarau ist abgeschlossen Die Aargauische Kantonalbank (AKB) eröffnet eine weitere interaktive Geschäftsstelle. Im Rahmen der ersten Bauetappe der umfassenden Sanierung des Hauptgebäudes in Aarau, erfolgt die Eröffnung sowohl der Kundenzone als auch der Beratungszone am 24./25. Juni. 22.06.2021, 14.23 Uhr

Die neue Kundenzone der Bank. zvg

In den interaktiven Geschäftsstellen der AKB sind die Kundinnen und Kunden am richtigen Ort. Neben diversen multimedialen Bereichen in der Kundenzone wird auch hier weiterhin grossen Wert auf den persönlichen Austausch gelegt.

Unter anderem können sich Kundinnen und Kunden am Learning Desk selbständig oder unterstützt mit den Vorteilen der «Digitalen AKB», wie zum Beispiel der AKB-Website, dem e-Banking oder Mobile Banking, vertraut machen. In der Lounge können sie ihren vereinbarten Termin in Ruhe abwarten oder direkt Produkte und Dienstleistungen der AKB in Anspruch nehmen.

Wer nebst der vielfältigen digitalen Möglichkeiten die umfassende, persönliche Beratung wünscht, heisst die AKB in der Beratungszone willkommen. Die Kunden-Besprechungsräume machen vertrauliche Gespräche in einer angenehmen Atmosphäre und die Nutzung mit Beratung von digitalen Applikationen möglich.

Dieter Widmer, Direktionspräsident AKB, betont: «Wir setzen nach wie vor auf die persönliche Betreuung unserer Kundinnen und Kunden. Mit dem 2-Zonen-Konzept sprechen wir aber auch digital affine Kundinnen und Kunden an, die ihre Bankgeschäfte gerne selber tätigen.»

Modernisierung des Hauptgebäudes nach nachhaltigen Kriterien

Mit der Sanierung des Hauptgebäudes leistet die AKB ihren Beitrag zur Optimierung der gesteckten betriebsökologischen Ziele. Ivo Altstätter, Leiter Infrastruktur & Sicherheit, ist erfreut: «Wir übernehmen mit dem Umbau die Verantwortung für die eigenen Liegenschaften, damit diese den nachhaltigen gebäudetechnischen Anforderungen entsprechen. Die Gebäudehülle wird energetisch optimiert und die Innenräume auf eine energieeffiziente Beleuchtung umgestellt.»

Dieter Widmer, Direktionspräsident AKB, ergänzt: «Die Sanierung des Hauptgebäudes ist ein klares Bekenntnis zum Standort Aarau und unseren Nachhaltigkeitszielen.» (has)