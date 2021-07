Nach Unfalltod von Velo-Star Roger Nachbur: Töfffahrer angeklagt

Aargau/Graubünden Nach Unfalltod eines Aargauers an Velorennen Tortour: Töfffahrer (36) wird der fahrlässigen Tötung angeklagt Aus Sicht der Staatsanwaltschaft ist der Tessiner Töfffahrer Schuld daran, dass der Velo-Star Roger Nachbur im August 2020 bei der Abfahrt vom Oberalp-Pass starb. Nadja Rohner 14.07.2021, 15.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Radrennfahrer war bergab unterwegs, als ihm in dieser Kurve der Motorradfahrer entgegen kam – auf seiner Spur. Kapo Gr

Vor rund elf Monaten erschütterte ein tragischer Unfall die Velofahrer-Szene: Am Rennen «Tortour» – ein Non-Stop-Rennen mit Start und Ziel in Zürich, das über diverse Alpenpässe führt – starb der 38-jährige Roger Nachbur. Er war amtierender Schweizer Meister im Ultra-Cycling und konnte die «Tortour» in Vorjahren schon mehrmals für sich entscheiden. Der ursprünglich aus Stein stammende Aargauer war auf der Insel Mallorca als Bike-Guide tätig. An der Tortour startete er in einem Vierer-Team.

Roger Nachbur wurde 38 Jahre alt. Screenshot Tele M1

Bei der Abfahrt vom Oberalppass kollidierte er in einer eigentlich übersichtlichen Kurve mit einem bergauffahrenden Töff. Diverse Medien berichteten aufgrund von Augenzeugenaussagen, dass der heute 35 Jahre alte, aus dem Tessin stammende Töffahrer auf der falschen Seite gefahren sei.

Anklage wird in den nächsten Tagen erhoben

Die Kantonspolizei bestätigte gegenüber «Blick» kurz nach dem Unfall: «Das Spurenbild deutet darauf hin, dass der Velofahrer beim Zusammenstoss korrekt auf seiner Strassenseite fuhr.» Was bedeutet: Roger Nachbur hatte keine Chance, auszuweichen, zumal es zu seiner Rechten steil herunterging.

Recherchen der AZ zeigen nun, dass sich der Töfffahrer demnächst vor dem Regionalgericht Surselva in Illanz für seine Tat verantworten muss. «Das Strafverfahren ist auf Stufe der Staatsanwaltschaft abgeschlossen, wir werden in den nächsten Tagen Anklage erheben», so Bruno Ulmi von der Staatsanwaltschaft Graubünden.

Anklagepunkt: fahrlässige Tötung. Der Gerichtstermin steht noch nicht fest. Das beantragte Strafmass wird vor den Schranken bekanntgegeben.