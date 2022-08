Aargauer Gärten: Das bezaubernde Brunnenparadies in Suhr

Aargauer Gärten (6) Hier plätschert es den ganzen Tag: Das bezaubernde Brunnenparadies in Suhr In diesem Garten wird man empfangen vom Plätschern der Brunnen und Quaken der Frösche – so viel Wasser gibt es hier. Zarte Pflanzen treffen auf rauen Stein und gehen dabei eine so schöne Symbiose ein, dass man sich einfach nicht sattsehen kann. Lisbeth Felber und ihr Brunnenparadies ist der sechste Teil unserer Serie «Aargauer Gärten». Sandra Havenith 0 Kommentare 06.08.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Schon wenn man diesen Garten betritt, hört man das beruhigende Plätschern der Brunnen, die diesen Ort so besonders machen.

Der Brunnen, umrahmt von einem Rhododendron. Valentin Hehli

Die Brunnenfrau, das ist Lisbeth Felber, die so an ihren steinernen Lieblingen hängt, dass manche davon schlichtweg unverkäuflich sind. Die gibt sie nicht her, um keinen Preis:

«Manchmal hab ich richtig Herzschmerz, wenn ich einen weggeben muss.»

Seit 30 Jahren mit ihren Brunnen «verheiratet»: Lisbeth Felber. Valentin Hehli

Denn viele der rund 80 Brunnen, die hier in Suhr im Garten stehen und die man auch kaufen kann, haben ihre ganz eigene Geschichte.

Mediterranes Flair im Brunnenparadies in Suhr. Valentin Hehli Farne umspielen den Brunnen. Valentin Hehli Säulenzypressen aus der Toskana. Valentin Hehli Eine schöne Symbiose: Rauer Stein, zartfarbene Blumen. Valentin Hehli Die Rose ist schon mehr als 40 Jahre alt. zvg Dieser Brunnen ist nicht zu verkaufen, zu sehr hängt Lisbeth Felber an ihm. Valentin Hehli Ein Seerosenteich, wie ihn Monet geliebt hätte. Valentin Hehli Im Vordergrund die Kanna, eine südafrikanische Pflanzenart. zvg Das Plätschern des Wassers kann man variieren. Valentin Hehli Die weissen Blumen passen sich farblich dem hellen Stein an. Valentin Hehli Auch sonst findet man viele Steine im Brunnenparadies in Suhr. zvg Ein moderner Brunnen. Valentin Hehli Ein schattiges Plätzchen im Garten. zvg Der Rhododendron blüht im Frühling. Valentin Hehli Auch einige der Steinskulpturen gehören zu den Lieblingen von Lisbeth Felber. Valentin Hehli Seerosen wie bei Monet. Valentin Hehli Im Vordergrund: Japanische Iris. Valentin Hehli Die Wurzeln, Früchte, Samen und Stängel des Lotos können gegessen werden. zvg Kois, eine Zuchtform des Karpfens, findet man auch in diesem Garten. Valentin Hehli Kapitäle sind ein hübscher Akzent im Garten. Valentin Hehli Viele Bäume wachsen in diesem Garten. Valentin Hehli Der Lotos, noch nicht ganz blühend. zvg Steine aus der Pierre de Champagne. Valentin Hehli Der Garten und seine Brunnen. Valentin Hehli

Wie der mit Froschlöffel bepflanzte Sodbrunnen, bei dem man noch die Seilspuren von damals entdecken kann. Über die Jahrhunderte haben sie sich in den Stein eingegraben und erinnern daran, wie einst das Wasser aus diesem alten Brunnen hochgezogen wurde.

Der Froschlöffel entwickelt im Sommer ganz kleine weisse Blüten: Gerade weil die Pflanze so zart und fein ist, hat sich Lisbeth Felber bei diesem Brunnen für den Froschlöffel entschieden. Valentin Hehli

Der aus dem Jahr 1747 stammende Brunnen kommt aus Spanien. Früher hatte Lisbeth Felber darin einen Lotos gepflanzt. Den findet man jetzt am Teich, nur ein paar Meter weiter. Stolz zeigt mir Lisbeth Felber dieses ganz besondere Kleinod.

«Das ist die spektakulärste Pflanze im Garten.»

Die Lotosblüte in voller Pracht. zvg

Damit diese überhaupt draussen blühen kann, ist der Teich beheizt. Als ich Lisbeth Felber besuche, ist es noch zu früh für die Blüte. Nur die Babyblättchen sind zu sehen, die so schön in allen Regenbogenfarben schimmern, dass man verstehen kann, warum dieser Pflanze in Asien heilige Kräfte zugesprochen werden: Der Buddha ist deshalb dort vielfach auf einer geöffneten Lotosblüte oder einem Lotosthron abgebildet.

Im April wird die Bodenheizung für die Lotospflanzen eingeschaltet. zvg

Eine Pflanze auch mit einer besonderen Gabe: Sie ist wasserabweisend, die Tautropfen auf den Blättern sind deshalb typisch für den Lotos.

Die Lotosblume und ihre besondere Gabe. youtube

Im Garten finden sich auch sonst viele exotische oder mediterrane Pflanzen wie die Säulenzypresse aus der Toskana, Rhododendron, die hölzerne Pfingstrose aus dem Tessin oder das tropische Feenmoos, das am kleinsten Teich im Garten – mit gerade mal einem Meter Durchmesser – wächst.

Viele Rhododendren sind giftig. Valentin Hehli

Für ihre Brunnen nimmt Lisbeth Felber dagegen gerne einheimische Pflanzen, die weniger heikel sind, wie die winterharte Hauswurz, Efeu und Erika oder auch mal Osterglocken und Geranien.

Ein Brunnen aus spanischem Kalkstein. Valentin Hehli

Gerade in den typischen Schweizer Brunnen, viele von ihnen ehemalige Kuhtränken oder Futtertröge, sieht das hübsch aus.

«Die Besucher finden das romantisch, sie haben Freude daran.»

Beliebt bei den Besuchern: die hübsch bepflanzten Brunnen. Valentin Hehli

Wie schön dieses Zusammenspiel von Pflanze und Brunnen ist, kann man erleben, wenn man durch diesen Garten schlendert und dabei den Rosenstrauch entdeckt, der sich um einen alten Waschbrunnen rankt.

Aargauer Gärten In unserer Serie «Aargauer Gärten» stellen wir Ihnen besonders schöne, ungewöhnliche oder einfach nur liebevoll gestaltete Pflanzenparadiese vor.

Früher wurde hier die Wäsche gewaschen, heute bilden die Rosenblättchen einen zarten Teppich im Wasser, so anmutig, dass es fast wie dekoriert erscheint.

Der Waschbrunnen: Rechts und links gibt es eine Ablage, da wurde geschrubbt. zvg

Oder der mit 4,5 Tonnen schwerste Brunnen im Garten aus der Bodenseeregion mit einer Eichel verziert, dem Symbol für Fruchtbarkeit.

Viele der Natursteinbrunnen kommen aus Spanien. Valentin Hehli

Ehemalige Tiertränken und Sudelbecken und sogar ein altes Lavabo: Bei Lisbeth Felber werden daraus kleine Brunnenparadiese, die den 4000 Quadratmeter grossen Garten auf ganz besonder Weise schmücken. Lisbeth Felber ist überzeugt:

«Sie schützen vor negativen Energien.»

Wasser gilt als Symbol für Lebenskraft, Erneuerung und Reinigung – auch den Brunnen werden positive Eigenschaften zugesprochen. Valentin Hehli

Denn Wasserbrunnen gelten in der traditionellen Gestaltungslehre des Feng-Shui als Symbol für Lebensfreude und Reichtum – auf beides soll sich der Brunnen positiv auswirken.

Brunnen in allen Formen und Farben findet man in Suhr. zvg

Auch der Garten in Suhr ist nach dem Feng-Shui-Prinzip und mit viel Wasser gestaltet.

Der «Monet-Weiher» mit den vielen Seerosen. zvg

Und so gibt es neben den Brunnen auch noch den «Monet-Weiher» mit seinen Seerosen und den japanischen Teich, umgeben von Bananenstauden, blaublühenden japanischen Sumpfschwertlilien und dem japanischen Ahorn.

Weltweit gibt es rund 50 verschiedene Arten von Seerosen. Valentin Hehli

Für das ständige Plätschern im Garten aber sorgt Lisbeth Felber, die sich vor rund dreissig Jahren in ihre Brunnen verliebt hat und bis heute mit ihnen verheiratet ist.

Die sprudelnden Lieblinge von Lisbeth Felber – diesen hier mag sie besonders. Valentin Hehli

Und die mit ihren sprudelnden Lieblingen einen Garten geschaffen hat, der so entspannend ist, dass man eigentlich einfach bleiben möchte und schon beim Verlassen das beruhigende Plätschern vermisst.

Das Brunnenparadies können Sie von Dienstag bis Freitag von 13-18 Uhr und Samstag von 9-17 Uhr ohne Voranmeldung besuchen. Adresse: Bernstrasse Ost, Nr. 6,

5034 Suhr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen