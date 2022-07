Aargau Wie sich die Teuerung auf die Strassenbaukosten auswirkt Der Kanton rechnet mit Mehrkosten bei seinen Strassenprojekten. Grosse Kreditüberschreitungen wird es deswegen aber aus heutiger Sicht nicht geben. Nadja Rohner 29.07.2022, 17.44 Uhr

Auch die Neue Aarebrücke (Projektname: Pont Neuf) wird teurer, aber die Endkostenprognose bewege sich innerhalb des bewilligten Kredits, so der Kantonsingenieur. Nadja Rohner

Im Kanton Luzern haben erste Gemeinden entschieden, wegen der steigenden Preise für Energie und Baumaterialien auf anstehende Infrastrukturprojekte vorerst zu verzichten. Das berichtet die «Luzerner Zeitung». Aus Aargauer Gemeinden sind bisher keine solchen Notbremsen bekannt geworden. Auch nicht im Tiefbau, wo der Baupreisindex in der Nordwestschweiz gemäss Bundesamt für Statistik zwischen April 2021 und 2022 um durchschnittlich 6 Prozent gestiegen ist. Die finanziell grössten Brocken sind hier in der Regel die Kantonsstrassenprojekte. So hatte die Abteilung Bau, Verkehr und Umwelt im Strassenbauprogramm 2022 Investitionen ins Kantonsstrassennetz in der Höhe von 220 Mio. Franken angekündigt. Wie Kantonsingenieur Dominik Studer auf Anfrage sagt, hat der Kanton aufgrund der aktuellen Lage zwar auch keine Projekte verschoben. Klar ist indes, dass sich die steigenden Kosten auf die Rechnung bereits laufender Baustellen niederschlagen wird. Aber wie stark?

«Die aktuelle Teuerung trifft die verschiedenen Strassenbauprojekte infolge unterschiedlicher Arbeitsgattungen und Materialien sehr unterschiedlich», sagt Studer. Es sei deshalb schwierig, eine allgemein gültige Aussage für alle Projekte zu treffen. Ein Blick in die Daten des Bundesamts für Statistik zeigt dann auch, dass der Baupreisindex in der Untergruppe «Neubau Unterführung» beispielsweise deutlich stärker gestiegen ist als in der «Strassensanierung». Studer kann aber soviel sagen: «Zurzeit gehen wir, wenn überhaupt, nicht von signifikanten Überschreitungen der bewilligten Kredite aus.»

Ostumfahrung Zurzach, Aarebrücke Aarau, Umfahrung Mellingen: Noch im Kreditrahmen

Ganz besonders interessieren die beiden finanziellen Sorgenkinder. Sowohl für die Ostumfahrung Zurzach als auch für die neue Aarebrücke in Aarau hat der Grosse Rat bereits lange vor den aktuellen geopolitischen Problemen Zusatzkredite sprechen müssen. Aktuell stehen für die Aarebrücke 40,087 Millionen Franken (ursprünglich 33,056) und für die Ostumfahrung Zurzach 86,73 Millionen zur Verfügung. Die Verpflichtungskredite passen sich gemäss den Botschaften um die indexbedingten Mehraufwendungen an. Bei beiden Projekten sagt Studer: Man müsse «von einer zusätzlichen Belastung durch die Teuerung ausgehen», aber: «Zurzeit bewegt sich die Endkostenprognose innerhalb des bewilligten Kredits.» Das gelte auch für die Umfahrung Mellingen, ein weiteres Grossprojekt.

Immerhin: Obwohl es aktuell teilweise schwierig ist, die benötigten Baumaterialien zeitgerecht zu erhalten, sind die laufenden Projekte nicht ins Hintertreffen geraten. «Die verlängerten Lieferzeiten werden möglichst mit frühzeitigen Bestellungen kompensiert», sagt Kantonsingenieur Studer. «Vereinzelt werden bei fehlendem Material Arbeitsabläufe umgestellt, damit das entsprechende Material zu einem späteren Zeitpunkt verbaut werden kann. Mit diesen Massnahmen konnten bisher Projektverzögerungen verhindert werden.»