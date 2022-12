30 Prozent mehr Menschen stehen für Lebensmittelspenden an

Aargau West Lebensmittelabgabestellen: Bis zu 30 Prozent mehr Menschen stellen sich in die Schlange Teuerung, Ukraine-Krieg, Energiekrise – bei den Lebensmittelabgabestellen zwischen Reinach und Aarau herrscht Grossandrang: Die Nachfrage nach Lebensmittelspenden sei in den letzten Wochen geradezu explodiert. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 08.12.2022, 05.00 Uhr

Wer an einer «Tischlein-deck-dich»-Abgabestelle Lebensmittel beziehen möchte, benötigt eine Bezugskarte und bezahlt 1 Franken für die Ware. Symbolbild: Bruno Kissling

Rund 30 Prozent mehr, eine beachtliche Zahl. 30 Prozent mehr Menschen, die sich jede Woche bei den hiesigen Lebensmittelabgabestellen in die Schlange stellen, weil das Geld für den Wocheneinkauf mit Gemüse und Früchten nicht reicht. «Die Nachfrage steigt zum Winter hin immer, aber dieses Jahr ist sie regelrecht explodiert», sagt Katharina Hauri, Majorin der Heilsarmee Aargau Süd (Lebensmittelabgabe unter anderem mit «Schweizer Tafel»). Und Bea Bossard, Präsidentin der Gemeinnützigen Frauen Aarau («Tischlein deck dich») sagt:

«Seit Oktober erleben wir einen so extremen Anstieg, wie wir das sonst nicht kennen.»

Auch Bossard spricht von einer Zunahme der Bezügerinnen und Bezüger seit Sommer um «gut einen Drittel».

Die Teuerung, steigende Nebenkosten, die drohende Strommangellage, höhere Krankenkassenbeiträge, dazu die Flüchtlingssituation; Auslöser für die aktuell extreme Nachfrage gibt es viele, und doch ist das Problem nicht neu. Schweizweit führen über 720'000 Menschen oder 8,5 Prozent der Bevölkerung ein Leben an oder unterhalb des Existenzminimums. Wer armutsbetroffen ist oder mit sehr knappem Budget über die Runden kommen muss, kann bei einer regionalen Sozialfachstelle eine Kundenkarte für eine Lebensmittelabgabestelle beantragen. Nonprofit-Organisationen wie «Tischlein deck dich», «Schweizer Tafel» oder private Vereine schlagen damit eine Brücke, indem sie diese Menschen mit gespendeten Lebensmitteln versorgen, die sonst im Abfall landen würden.

Neues Phänomen: «Plötzlich kontaktieren mich Gemeinden»

Die Abgabestelle in Aarau war damals, vor über 20 Jahren, die erste überhaupt, die «Tischlein deck dich» eröffnet hat, sagt Bossard. Heute gibt es deren 149. «Damals war es in erster Linie eine Massnahme gegen Foodwaste», so Bossard weiter. Heute sei das anders. «Inzwischen ist die Unterstützung von Armutsbetroffenen ins Zentrum gerückt.»

Die Abgabestelle der Heilsarmee Aargau Süd ist zweimal pro Woche offen, Personen mit knappem Budget dürfen alle zwei Wochen Lebensmittel beziehen. «Insbesondere seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs kommen sehr viele Menschen bei uns vorbei», sagt Katharina Hauri. Auf rund 180 Personen pro Woche beziffert sie die aktuellen Zahlen, das Einzugsgebiet umfasse die Gemeinden von Menziken bis Zetzwil und Gontenschwil, manche kommen auch aus Beinwil am See.

Rosmarie Hochuli hat 2016 das Lebensmittelprojekt «Verwenden statt Verschwenden» lanciert. Bild: Chris Iseli

Das Gebiet ab Oberkulm bis Gränichen, Dürrenäsch und Leutwil, deckt seit 2016 der private Verein «Verwenden statt Verschwenden» von Rosmarie Hochuli und ihrem 23-köpfigen Team ab. Auch sie verzeichnet einen deutlichen Zuwachs, nennt aber ein neues Phänomen:

«Die Gemeinden fragen vermehrt nach, wen sie zu mir schicken könnten.»

Also nicht nur Sozialhilfebezüger, sondern auch Working Poors, Studenten oder von Altersarmut Betroffene. Das sei im Sinne der Sache; sie helfe allen und unbürokratisch, inzwischen zähle der Bezügerkreis über 150 Personen, so Hochuli. Nichtsdestotrotz: Lebensmittel hat sie für alle genug. Doch auch das hat zwei Seiten, wie sie sagt. «Ich hatte mir erhofft, dass der Zufluss an aussortierten Lebensmitteln mit den Jahren abnehmen, dass Foodwaste weniger würde. Aber dem ist noch immer nicht so. Und das erschreckt mich immer wieder.»

«Tischlein deck dich» bei ihrer gemeinnützigen Arbeit. Von der Anlieferung bis zur Lebensmittelausgabe. Bild: zvg/Matthias Käser

Manchmal werden auch Blumen und Schoggi verteilt

Was an Ware abgegeben wird, ist ganz unterschiedlich. Es wird verteilt, was angeliefert oder gespendet wird. «Das können auch mal Blumensträusse oder Schachteln voller Pralinés sein», sagt Hauri. Grossen Wert legen die Verantwortlichen darauf, den Betroffenen viel frisches Gemüse und Früchte mitzugeben. «Wenn nur ein paar Franken fürs Essen bleiben, dann kauft man keinen Salatkopf, sondern ein Pack Nudeln», sagt Hauri. Es sei zudem nicht die Idee, dass die Abgabestelle die Grundnahrungsmittel abdecke. Es sei vielmehr eine Ergänzung. Das sagt auch Bossard: «Eine Tafel Schokolade ist bestimmt kein Grundnahrungsmittel, aber manchmal braucht es genau das, um aus einem normalen Tag einen guten Tag zu machen.»

Secondhandkleider: Am Nachmittag herrscht ein regelrechtes Gedränge Deutlich gestiegen ist in den letzten Monaten auch die Nachfrage nach Secondhandkleidung. Laut Astrid Bonsaver, Bereichsleitung Läden bei Caritas Aargau, ist dies auf drei Faktoren zurückzuführen: «In unserem Laden an der Aarauer Bahnhofstrasse haben wir seit Beginn des Ukraine-Kriegs deutlich mehr Kundinnen und Kunden, zusätzlich zu den neuen Kundinnen und Kunden, die wegen der steigenden Lebenshaltungskosten Geld sparen müssen», so Bonsaver. Am Nachmittag herrsche jeweils ein regelrechtes Gedränge zwischen den Kleiderständern. Einen deutlichen Zuwachs verzeichne aber auch der Anteil derer, die Wert auf ökologisches Einkaufen legen. «Wir haben auch viel mehr junge Kundinnen und Kunden als früher.» Ein Trend, der sich aus Sicht Bonsavers in den kommenden Jahren noch verstärken dürfte.

Zwei Abgabestellen im Dorf, aber keine Konkurrenz

Vor zwei Monaten wurde in Reinach eine zweite Abgabestelle errichtet, «Reinach Menziken» von «Tischlein deck dich». Maja Petrus (Pfarrerin Reformierte Kirche Reinach-Leimbach) hat diese gemeinsam mit Andrea Blättler (Frauenverein Menziken-Burg) und Romina Lee (Sozialdiakonin Reformierte Kirche Menziken-Burg) eingerichtet, unterstützt von einem 40-köpfigen Freiwilligen-Team. Jeden Freitag können Armutsbetroffene im Reinacher Kirchgemeindehaus Lebensmittel abholen.

Maja Petrus, die bereits an ihren früheren Wirkungsstätten Abgabestellen organisiert hat, hat nach ihrem Stellenantritt in Reinach im Herbst 2021 nicht lange überlegt: «Aufgrund der sozialen Struktur im Oberwynental war mir rasch klar, dass es mehr solcher Abgabestellen braucht.» Die Nachfrage gibt ihr recht: Obwohl erst zwei Monate lang offen, wurden bereits 40 Kundenkarten verteilt, mit denen gegen 100 Personen Lebensmittel beziehen. Tendenz: deutlich steigend. Noch hat die neue Abgabestelle die Möglichkeit, dies aufzufangen: «Wir könnten unser Angebot bis 60 Haushalte ausbauen», so Petrus.

Das Team der Lebensmittelabgabestelle Reinach Menziken von «Tischlein deck dich». Die Abgabestelle wurde Ende September 2022 eröffnet. Bild: zvg

Trotz zwei Abgabestellen im gleichen Dorf: In Konkurrenz zueinander stehe man nicht, sagen sowohl Katharina Hauri von der Heilsarmee als auch Maja Petrus für «Tischlein deck dich». Im Gegenteil. «Das Bedürfnis ist in der Region so gross, dass es jede einzelne Abgabestelle braucht», sagt Hauri. Und Petrus sagt: «Wir, die wir täglich mit solchen Schicksalen konfrontiert sind, wissen, wie nötig solche Angebote sind.» Und das nicht erst seit diesem Herbst: «Armut ist in der Schweiz ein Riesenproblem, seit Jahren schon. Deshalb ist es so wichtig, dass wir einander tragen und die Solidarität hochhalten. Und das nicht nur im Advent.»

