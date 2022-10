Aargau West Kind, Kinderwagen, Katana-Schwert: Was in der Region so alles verloren geht und gefunden wird Bei manchen Dingen weiss man nicht so genau, wie man sie verlieren kann. Bei anderen fragt man sich, ob da jemand Entsorgungskosten sparen wollte. Eine Umschau zeigt, was sich auf den Fundbüros des westlichen Aargaus so alles findet. Eva Wanner Jetzt kommentieren 13.10.2022, 05.00 Uhr

Zu den Top-Fundsachen gehören Schlüssel, Geldbeutel und Brillen. Hanspeter Baertschi

Jeder Mensch hat irgendwann in seinem Leben einmal einen Gegenstand verloren. Grössere und kleinere Dinge, verschmerzbare und absolut unverzichtbare. Eine Umschau auf den Gemeindekanzleien und bei den Regionalpolizeien enthüllt, welches die Top vier der verlorenen Objekte in der Region Aargau West sind: Smartphone, Schlüssel, Geldbeutel und Brille.

So weit, so unspektakulär. Verlieren kann man aber noch viel mehr, sehr viel Grösseres – und sehr, sehr viel Kurioseres. Auf den Spitzenplätzen bei seltsamen Funden landet eine Gemeinde, die in diesem Zusammenhang nicht namentlich genannt werden möchte. Dort wurde ein sogenanntes Katana auf der Kanzlei abgegeben, ein Samurai-Schwert. Wer es verloren hat und vor allem wie, darüber lässt sich nur spekulieren.

Dort ein Kind, hier ein Kinderwagen

Aus Staufen kommt nicht nur eine Antwort auf die gestellten Fragen zu den Fundsachen, sondern gleich eine Anekdote. «Am Schalter der Gemeindekanzlei Staufen, wo auch das Fundbüro angeschlossen ist, wurde tatsächlich einmal ein Kleinkind von einer älteren Dame ‹abgegeben›. Der kleine Junge spazierte im Dorf herum und fand nicht mehr nach Hause.»

Die Zeilen sind mit einem Augenzwinkern versehen – und mit einem Zusatz: «Glücklicherweise war das Kind kein Fundgegenstand, sondern konnte bereits nach kurzer Zeit wieder seinen Eltern zugeordnet und ‹retourniert› werden.» Kurioses hat die Gemeinde auch erlebt, etwa als bei Gartenarbeiten ein «iPhone 11 Pro» ausgebuddelt wurde.

Kein Kind, aber ein Kinderwagen wurde in Lenzburg angetroffen; dort ist die Regionalpolizei für Fundsachen zuständig. Man sei froh gewesen, dass der Buggy leer war. Einmal musste ein Kinderwagen eingesammelt werden, der mit Abfallsäcken gefüllt war.

Und auch Badezimmerteppiche, Gewürzstreuer und mehr höchste seltsame Dinge seien schon «gefunden» worden. Die Unart, Dinge auf diese Art und Weise zu «entsorgen», nehme zu. «Aus den Augen aus dem Sinn, vor allem kostenlos, wenn man dabei nicht gesehen wird», sei dann wohl die Meinung.

Wer’s findet, dem gehört’s?

In Schöftland wurden schon ziemlich teure Dinge abgegeben: Eine Drohne, eine Gitarre und der ganze Inhalt einer Handtasche – allerdings ohne die Tasche an sich. Eine solche hat man in Kölliken schon entgegengenommen, ausserdem ein Objektiv und einen Blumentopf inklusive Pflanze. In Aarau fanden ein Rollator, ein Pocketbike und eine ganze Golfausrüstung ihren Weg aufs Fundbüro.

Die Kantonshauptstadt organisiert jeweils einen Flohmarkt, an dem die Fundgegenstände verkauft werden; zuletzt im Sommer. Allerdings, und das haben alle befragten Gemeinden und Polizeiorganisationen geantwortet, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, damit die Gegenstände das Fundbüro wieder verlassen können. Werden Schwert, Kinderwagen oder Brille ein Jahr lang nicht abgeholt, darf der Finder oder die Finderin sie wieder abholen.

Allerdings gehören sie einem vier Jahre lang nur provisorisch; so lange muss abgewartet werden, ob nicht doch noch ein Eigentümer oder eine Eigentümerin Anspruch erhebt. Und: Es wird nichts an Finder oder Finderinnen abgegeben oder verkauft, wenn es private Daten enthalten könnte. Tablets, Smartphones und Co. sind also ausgenommen.

Dann sind da noch die Velos

Noch etwas gehört unter die Top fünf der Dinge, die gerne einmal verloren gehen, oder aber «verloren gehen»: Fahrräder. 24 Gemeinden betreut die Repol Lenzburg. Und gemäss dieser werden in Hunzenschwil am meisten herren- und damenlose Velos aufgefunden, wie die Gemeinde auf Anfrage schreibt.

Es würden viele gestohlene Drahtesel gemeldet, heisst es bei der Repol – im Gegenzug würden aber auch viele gemeldet, die irgendwo wild abgestellt wurden. Die Repol Lenzburg versucht, den Besitzer oder die Besitzerin zu finden und bewahrt die Velos je nach Zustand unterschiedlich lange auf: Einen Monat bei schlechter Beschaffenheit, zwei bei mittlerer und drei bei sehr guter.

Werden die Velos innert dieser Frist nicht abgeholt, werden sie an Stiftungen übergeben. Dort werden sie von Agoginnen und Agogen gemeinsam mit Jugendlichen aufbereitet und verkauft. Den Erlös kann die Stiftung behalten.

Von 400 bis 500 gefundenen Velos jährlich spricht die Stadt Aarau. Dort werden sie einen, drei oder sechs Monate aufbewahrt. «Danach werden die nicht vermittelbaren Fahrräder an den Fachhandel, Organisationen mit Beschäftigungsprogrammen oder gemeinnützige Organisationen abgegeben. Fahrräder, welche sich in einem ganz schlechten Zustand befinden, werden verschrottet.»

