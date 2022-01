Aargau West Höhere Preise für Brot und Gipfeli: Die Aargauer Bäckereien leiden an einer Rohstoffknappheit Durch eine miserable Getreideernte im letzten Jahr haben die meisten Bäckereien massiv höhere Einkaufskosten – wenn die Rohstoffe überhaupt zu finden sind. Das führt nun dazu, dass viele die Preisaufschläge an die Kundschaft weitergeben. Florian Wicki Jetzt kommentieren 18.01.2022, 05.00 Uhr

Beat Jaisli vom «Jaisli-Beck» kann weitere Preiserhöhungen nicht ausschliessen, sollte sich die Rohstoffknappheit weiter anspannen. Florian Wicki

Die Bäckerszunft hat derzeit nicht viel zu lachen. Sie kämpft nicht nur wie alle anderen mit den Folgen von Corona, was sich mit krankheitsbedingtem Personalmangel und weniger Laufkundschaft bemerkbar macht, sondern auch mit zum Teil massiv höheren Einkaufspreisen.

Das liegt hauptsächlich am schlechten Wetter des vergangenen Jahres, unter dem die Getreideernte derart gelitten hat, dass das daraus produzierte Mehl je nach Sorte entweder nicht mehr in ausreichender Menge vorhanden ist oder dann nicht in derselben Qualität wie sonst.

Der Verband der Bäckersleute, der Schweizerische Bäcker-Confiseurmeister-Verband, rät seinen Mitgliedern, die höheren Einkaufspreise an die Kundschaft weiterzugeben. Einer, der das schon früh gemacht hat, ist Beat Jaisli, Mitinhaber und Seniorchef des «Jaisli-Becks» in Aarau und Buchs.

Er sagt, seine Bäckerei sei darum mit einem hellblauen Auge davongekommen: «Wir haben bereits per November unsere Preise nach oben angepasst, über alle Produkte im Schnitt um 7 Prozent.» Dort hätten sie allerdings nicht damit gerechnet, dass die Situation noch schlimmer werden würde.

Nun halte man die Augen offen: «Wir sind froh, haben wir bereits im letzten Herbst vorausschauend gehandelt, unsere Preise erhöht und gewisse Materialien auf Vorrat besorgt – trotzdem können wir weitere Erhöhungen derzeit nicht ausschliessen, sollte sich die Lage weiter anspannen.»

Es seien nicht nur die Rohstoffpreise, die ihnen zu schaffen machen: «Wir backen einen Grossteil unserer Ware im gasbetriebenen Ofen – und gerade die Gaspreise wurden in letzter Zeit ja gleich zweimal markant und sehr kurzfristig erhöht.» Jaisli will aber nicht jammern: «Wir haben es immer noch gut – es sind einfach gerade abwechslungsreiche Zeiten.»

Gerade Urdinkelmehl kostet teilweise massiv mehr

Auch Daniel Hächler von der Seenger Bäckerei Hächler spürt die höheren Einkaufskosten. Sogar beim Verpackungsmaterial: «Jeder Sack, in den wir unsere Gipfeli packen, kostet inzwischen wieder mehr.»

Eine genaue Kostenanalyse aller Produkte lasse sich aus diesem Grund nicht vermeiden, so Hächler, was in nächster Zukunft allenfalls auch zu gewissen Preiserhöhungen führen könne. Das Urdinkel-Sortiment werde sicherlich etwas teurer – Mehl aus Urdinkel sei derzeit schweizweit Mangelware, so Hächler: «Unsere lokale Mühle kann uns zwar weiterhin mit Schweizer Urdinkelmehl beliefern, das kostet nun einfach massiv mehr.» Wie sich das auf seine Preise auswirkt, werde sich in den kommenden Tagen nun zeigen.

Laut Hächler schenkt derzeit ein weiterer Kostenpunkt besonders ein, und zwar jener der Gebühren für digitale Zahlungslösungen. Sie seien zwar schon froh, dass immer mehr Leute mit der Schweizer Bezahl-Lösung Twint oder mit Karte bezahlen: «Es vereinfacht sehr viel. Nur schon beispielsweise, dass diese Einnahmen am Abend nicht mehr mit der Kasse abgerechnet und auf die Bank gebracht werden müssen.»

Das habe aber einen Preis: «Wenn wir ein Gipfeli für 1.30 Franken verkaufen und daran sowieso schon keine hohe Marge haben, machen auch ein paar Rappen an Gebühren etwas aus.»

Kunden spüren höhere Preise beim Brot schneller

Ganz auf Preiserhöhungen bei seinen Waren verzichtet derzeit Hansjörg Baumann, der vor acht Jahren die Bäckerei Baumann gegründet hat. Ende 2020 hat Baumann seine Confiserie in Beinwil am See und das Bistro in Menziken geschlossen, um dafür in Reinach mit einer eigenen Bäckerei voll durchzustarten.

Von der angespannten Lage spürt er noch nicht viel: «Wir bezahlen im Moment rund 7 Franken mehr auf den Mehlpreis, dafür konnten mir meine Lieferanten in verschiedenen anderen Punkten entgegenkommen.» Das Urdinkelmehl habe schon vorher eine gute Marge gehabt, weswegen die Mühle den Preis dort gar nicht erst erhöht habe, dafür beim Weizen.

Baumann sieht sich sowieso nicht als einer, der die durchschnittlichen 10 Rappen mehr Kosten direkt dem Kunden weitergeben wolle, und schon gar nicht beim Brot: «Preiserhöhungen würde ich zuletzt auf Grundnahrungsmitteln wie eben Brot schlagen, sondern eher auf Geschenkartikel oder Spezialwünsche wie Apéros oder Geburtstagstorten, da die Kundschaft dort eine höhere Zahlungsbereitschaft hat.»

Baumann kommt ausserdem zugute, dass er sich zu Beginn seiner Bäcker-Karriere vorgenommen hat, auf Holzofen-Brote zu setzen: «Wir brauchen schon auch Strom für die kleineren Öfen, aber das meiste Brot backen wir im Holzofen.» Und Holz sei, im Gegensatz zu Strom und Gas, günstig und in Hülle und Fülle zu haben.

Wenn die Rohstoffe sogar ganz fehlen

Auch die Bäckerei Furter aus Aarau kämpft mit der derzeitigen Situation, erklärt Inhaber Mario Monaco: «Gerade im Biobereich haben wir noch mehr Probleme als im konventionellen Bereich, da gewisse Sachen einfach nicht in ausreichender Menge vorhanden sind.» Neben Urdinkelmehl fehlten bei «Furter» seit längerer Zeit auch Kürbiskerne und weitere wichtige Zutaten, die momentan einfach nicht erhältlich seien.

Gegen Preiserhöhungen sträube er sich grundsätzlich, erklärt Monaco. Aber in der jetzigen Situation seien Anpassungen unumgänglich. «Wir hatten zwei Varianten zur Auswahl: Entweder billiger produzieren oder die Verkaufspreise erhöhen.» Monaco hat sich wohl oder übel für Letzteres entschieden. «Um die massiven Aufschläge bei den Einkaufspreisen aufzufangen, wäre eine Erhöhung der Verkaufspreise im Schnitt bis 15 Prozent angebracht gewesen. Im Sinne eines moderateren Vorgehens und mit Rücksichtnahme auf die Kundschaft haben wir die Preise in diesen Tagen je nach Produkt zwischen 5 und 10 Prozent angepasst.»

Also nicht generell gleich viel: «Bei Broten, die wir erst seit letztem Jahr im Sortiment anbieten, ist die Erhöhung geringer als bei solchen, die wir schon lange verkaufen.»

