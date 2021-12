Aargau West «Feuerwehr 2022»: Die grosse Fusion ist vorläufig vom Tisch – aber wohl nicht für allzu lange Das Projekt «Feuerwehr 2022» hat ergeben, dass ein Zusammenschluss der Feuerwehren von Aarburg, Oftringen, Strengelbach und Zofingen möglich ist – allerdings ist die Zeit noch nicht reif dafür. Janine Müller Jetzt kommentieren 08.12.2021, 20.41 Uhr

Skepsis der Mannschaften zu gross: Die Fusion der vier Feuerwehren – hier eine Übung in Zofingen – ist vorläufig vom Tisch. Edi Ettlin

(20. Mai 2006)

Um für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet zu sein, haben die Gemeinderäte Aarburg, Oftringen und Strengelbach sowie der Zofinger Stadtrat im Dezember 2019 die vier Feuerwehren beauftragt, einen Zusammenschluss zu prüfen und – je nach Resultat – bis 2022 umzusetzen. Kurzzeitig war auch Brittnau mit an Bord.

Nach interner Prüfung hat sich Brittnau entschieden, nicht aktiv beim Projekt mitzuarbeiten. Das Projekt «Feuerwehr 2022» hat nun ergeben, dass ein Zusammenschluss der Feuerwehren auf Basis der erarbeiteten Eckpunkte und Grobkonzeptskizzen möglich ist. «Wesentliche Synergien können generiert werden», heisst es in einer Mitteilung vom Dienstagmorgen. Und weiter:

«Die definierten Ziele können mit einer regionalen Feuerwehr erreicht werden.»

Die schlechte Nachricht: Die Prüfung habe jedoch auch ergeben, dass für einen Zusammenschluss der vier Feuerwehren die Zeit noch nicht reif ist. Daraus resultiert, dass von einer weiteren Projektausarbeitung und vollumfänglichen Projektumsetzung abgesehen wird und vorerst weiterhin auf Zusammenarbeit sowie partielle und bilaterale Umsetzungsschritte gesetzt wird.

Bis zu 250 Einsätze pro Jahr leisten die vier Feuerwehren

Die drei Ortsfeuerwehren Aarburg, Oftringen und Strengelbach sowie die Stützpunktfeuerwehr Zofingen sind aktuell vier eigenständige Feuerwehrorganisationen. Zusammen sind sie für ein Gebiet mit rund 40’000 Einwohnerinnen und Einwohnern zuständig. Über 250 Einsätze werden von den vier Feuerwehren pro Jahr geleistet.

Jede Organisation kann den gesetzlichen Auftrag bis heute gut erfüllen. Herausforderungen wie zum Beispiel die Tagesverfügbarkeit der Einsatzkräfte oder die Reinigung von Atemschutzgeräten werden heute bereits in enger Zusammenarbeit mit den Nachbarfeuerwehren gemeistert.

Das visionäre Projekt «Feuerwehr 2022» hatte den Auftrag Klarheit zu bringen, ob die vier Feuerwehren sinnvoll zu einer Feuerwehrorganisation zusammengeführt werden können. Falls ja, soll die neue Organisation per 1. Januar 2022 operativ werden.

Im gemeinsam erarbeiteten und von den vier Exekutiven genehmigten Projektbeschrieb wurde das übergeordnete Projektziel wie folgt definiert: «Im Einsatz verfolgen die Feuerwehren das Ziel, dem Ereignis einen Schritt voraus zu sein. Dasselbe gilt bei diesem Projekt. Mit diesem Projekt wollen die vier Feuerwehren der Zeit und den zukünftigen regionalen Herausforderungen ebenfalls den bekannten Schritt voraus sein. Somit soll ein Zusammenschluss der Feuerwehren Aarburg, Oftringen, Strengelbach und Zofingen zu einer Feuerwehrorganisation geprüft, verschiedene Modelle ausgearbeitet und gegebenenfalls umgesetzt werden.»

Feuerwehrangehörige unterstützen Fusion zu wenig

In den letzten gut eineinhalb Jahren sei intensiv am Projekt gearbeitet worden, heisst es in der Mitteilung. Die definierten Ziele könnten mit einer regionalen Feuerwehr erreicht werden. Somit könne das erste Projektziel «Machbarkeitsprüfung» als erreicht bezeichnet werden. Auf ein Vorantreiben eines Zusammenschlusses wird jetzt aber verzichtet, «da die weitere Ausarbeitung des Konzeptes in zu geringem Masse von den Feuerwehrangehörigen mitgetragen wird». Die Verantwortlichen teilen mit:

«Ein Zusammenschluss, der über das Knie gebrochen wird, gefährdet das Milizsystem, was es auf jeden Fall zu verhindern gilt.»

Sie fügen an: «Schliesslich gründet das Feuerwehrwesen unter anderem auf genau dessen Stärke. Daraus resultiert, dass es für die vollumfängliche Umsetzung noch zu früh ist.»

Die Zofinger Stadträtin Christiane Guyer hat das Projekt als Exekutivmitglied begleitet. So wie sie es wahrgenommen hat, hätten die Angehörigen der Feuerwehr vor allem den Identitätsverlust und den Verlust von Mitbestimmung befürchtet bei einer Fusion. Es seien auch Argumente gekommen wie: Warum eine Fusion, wenn es aktuell gut läuft oder sich die Arbeit für die Mannschaft kaum verändert.

Christiane Guyer will nicht, dass das Projekt in der Schublade verschwindet. Janine Mueller

Für Guyer ist klar, dass das Projekt jetzt aber nicht in die Schublade verschwinden darf. «Ich kann mir vorstellen, dass wir bereits in der nächsten Legislatur das Thema weiter angehen. Weitere Konzepte können wir auch mit zwei oder drei Feuerwehren ausarbeiten.» Zudem werde auch die Zusammenarbeit auf politischer Ebene weiter gepflegt.

Die Zusammenarbeit wurde dank des Projekts gefördert

Künftig werden die laufenden Zusammenarbeitslösungen unter den vier Feuerwehren weiter gepflegt und ausgebaut. Dabei sollen bilaterale Gespräche und partielle Umsetzungsschritte entlang den erarbeiteten Projekteckpunkten weiter gefördert werden.

Das Projekt «Feuerwehr 2022» und der dadurch noch intensivere Austausch unter den Ressortvorstehenden und Feuerwehrkommandos habe während der letzten knapp zwei Jahren die Zusammenarbeit bereits weiter gefördert, heisst es in der Mitteilung. Im Speziellen:

«So konnten in logistischen und administrativen Belangen, aber auch bei der Ausbildung und im Bereich der Einsatzbereitschaft, weitere Synergien genutzt werden.»

Gemäss einem internen Dokument, das dem Zofinger Tagblatt vorliegt, heisst das konkret: Strengelbach, Oftringen und Aarburg arbeiten im Bereich der Atemschutzretablierung sowie beim Waschen der Einsatzkleider erfolgreich mit Zofingen zusammen. Drei Offiziere von Aarburg leisten tagsüber Einsatzleiterunterstützung in Oftringen.

Und: Es fanden gemeinsame Übungen von verschiedenen Abteilungen der einzelnen Feuerwehren gemeinsam statt. Oftringen unterstützt zudem das Sekretariat von Zofingen im Bereich administrativer Möglichkeiten in

Lodur. Die Ausbildungsverantwortlichen von Zofingen erhielten einen Überblick des Lodur-Ausbildungsmoduls – also der Feuerwehrsoftware – von Oftringen.

Das abgeschlossene Projekt der Machbarkeitsprüfung trägt in den einzelnen Feuerwehren also bereits erste Früchte. Diesen gelte es nun Sorge zu tragen, so dass zum Zeitpunkt, wenn die Zeit dann reif ist, darauf aufgebaut werden könne.

