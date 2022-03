Fast 9 Prozent mehr Babys im Westaargau – Rekorde in 11 Gemeinden

Aargau West Fast 9 Prozent mehr Babys – Rekorde in elf Gemeinden: Die Pandemie sorgte tatsächlich für mehr Nachwuchs Viel wurde gerätselt, wie sich der Lockdown mit Homeoffice und eingeschränkter Freizeitaktivitäten auf die Zahl der Neugeborenen auswirken würde. Jetzt zeigt sich: Ja, Corona sorgte für mehr Babys – aber nicht überall. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 25.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

2021 war ein starker Geburtenjahrgang. In einigen Gemeinden wurden sogar Langzeitrekorde gebrochen. Symbolbild:

Philipp Schmidli

Corona = Lockdown = Homeoffice = Babyboom? Wenn ein berufstätiges Paar plötzlich im Homeoffice 24 Stunden pro Tag aufeinander sitzt, liegt die Vermutung nahe, dass es dann auch zu mehr intimen Momenten kommt, die neun Monate später in süssem Babygeschrei enden. Die Zahl der Neugeborenen könnte massiv zunehmen, lautete die Vermutung, als der Bundesrat am 16. März 2020 den nationalen Lockdown verhängte. Man rechnete mit neuen Rekorden bei der Anzahl Geburten.

Die ersten Corona- oder Lockdownbabys müssten demnach ab Mitte Dezember 2020 geboren sein. Der prophezeite Anstieg müsste sich also insbesondere auf die Geburtenzahlen 2021 auswirken. Und tatsächlich: Zumindest im Westaargau deuten die Zahlen der Einwohnerkontrollen der Gemeinden darauf hin, dass die Pandemie doch einen Einfluss auf die Anzahl der Neugeborenen hatte.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

9 Prozent mehr Babys als 2020, 11 Prozent mehr als 2019

2201 neue Erdenbürger durfte die Region im Jahr 2021 begrüssen. Das sind 180 mehr als im ersten Coronajahr 2020 (damals 2021 Geburten) und 214 mehr als noch 2019. Im Vorkrisenjahr kamen 1987 Babys zur Welt. In Prozenten nahm die Anzahl Geburten zwischen 2020 und 2021 um 8,9 Prozent zu. Im Vergleich zwischen 2019 und 2021 gar um 10,8 Prozent.

Auffälligkeiten gibt es jedoch in den einzelnen Bezirken. Während im Bezirk Aarau die Zahl der Neugeborenen in den drei Referenzjahren stetig zunahm, 8,4 Prozent von 2019 (754) zu 2020 (817) und 11,9 Prozent von 2020 zu 2021 (914), wurden etwa im Bezirk Lenzburg 2020 mit 655 rund 8 Prozent weniger Geburten verzeichnet als noch 2019 (712). Dafür waren es 2021 mit 748 Babys 14,2 Prozent mehr als 2020 und auch 5 Prozent mehr als 2019.

Im Bezirk Kulm sieht es wiederum anders aus. Im eigentlichen Coronababyjahr 2021 kamen deutlich weniger Babys zur Welt als in den Jahren zuvor. Mit 397 verzeichneten Geburten waren es 7,7 Prozent weniger als 2020 (430) und 5,5 Prozent weniger als 2019 (420).

11 Gemeinden brachen ihre Geburtenrekorde

So unterschiedlich die Zahlen aus den Bezirken sind, so vielfältig zeigen sich jene aus den einzelnen Gemeinden. Bei weitem nicht überall stieg die Zahl der Neugeborenen 2021 an. Dennoch, in einigen Gemeinden wurden sogar Rekorde gebrochen. In elf der 58 Gemeinden des Einzugsgebiets, das die Bezirke Aarau, Lenzburg und Kulm sowie Teile des Bezirks Zofingen und die Gemeinde Auenstein im Bezirk Brugg umfasst, wurden 2021 so viele Babys geboren wie noch nie seit der Jahrtausendwende.

In Erlinsbach kamen etwa 50 Babys zur Welt, vier mehr als in den bisherigen Rekordjahren 2013 und 2020 (46). Noch viel deutlicher wurde die bisherige Höchstzahl von 69 Neugeborenen in den Jahren 2018 und 2020 in Gränichen übertroffen. Dort kamen 2021 sagenhafte 98 neue Erdenbürger dazu. Ebenso in Suhr, dort wurden 125 Babys geboren, vier mehr als im bisherigen Rekordjahr 2003 mit 121 Geburten.

In der Agglomeration Aarau scheint der Lockdown also den Wunsch rekordverdächtig gesteigert zu haben. Nicht so in der Kantonshauptstadt selbst. Dort wurden nämlich 2021 262 Geburten verzeichnet. An das Höchstjahr 2016 mit 279 Neugeborenen kam man in Aarau also nicht heran. Jedoch stieg die Zahl gegenüber 2019 (236) und 2020 (239) um 9,6 respektive 11 Prozent.

Kein einziges Coronababy in der kleinsten Gemeinde

Während in Aarau aber kein Rekord gebrochen wurde, sieht es in den beiden anderen Bezirkshauptorten genau umgekehrt aus. In Unterkulm kamen mit 39 Babys so viele zur Welt wie noch nie. Der bisherige Rekord (36 Geburten) stammt aus dem Jahr 2010. Und auch Lenzburg durfte 2021 redlich Zuwachs begrüssen. Mit 152 kamen auch hier mehr Babys zur Welt, als im bisherigen Rekordjahr 2019 mit 142 Geburten.

Ebenfalls ihre Geburtenrekorde brachen die Gemeinden Dürrenäsch (22, 2008 und 2019 waren es 18), Brunegg (35, bisheriger Rekord im 2011 mit 28), Schafisheim (38, 2004 waren es 32), Staufen (63, bisherige Höchstzahl war im 2019 mit 59 Geburten), Auenstein (25, alter Rekord aus 2016 waren 18 Babys) und Reitnau (22, 2011 waren es 20 Geburten).

Man sieht, ein Einfluss der Pandemie und des Lockdowns lässt sich durchaus erahnen, obwohl die Zahlen der Gemeinden zum Teil jährlich stark schwanken. Keinen Einfluss dürfte die Pandemie auf die kleinste Gemeinde im Kanton gehabt haben. In Wiliberg (168 Einwohnende) kam 2020 und 2021 kein einziges Baby zur Welt. 2019 war es immerhin eines. Rekordjahr war hier 2011 mit 4 Geburten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen