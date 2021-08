Naturama-Experte rechnet mit Mückenplage

Aargau West Experte: Nach dem Dauerregen kommt es in der Region nun zu einer regelrechten Mückenplage Die Rückkehr des Sommers ist gut fürs Gemüt. Aber auch für die Stechmückenlarven: In Tümpeln und Pfützen gedeihen sie prächtig. Martin Bolliger vom Naturama in Aarau rechnet für die kommenden Tage mit einer Plage. Katja Schlegel 11.08.2021, 05.00 Uhr

Die Blutsauger werden sich in den kommenden Tagen prächtig vermehren. Robin Loznak / AP GREAT FALLS TRIBUNE

Es ist das Sirren, das einem um den Schlaf bringt. Es ist das Gefühl im Nacken, das selbst den lauschigsten Abend vermiest, jeden Sommer aufs Neue. Und jedes Jahr ist es mit diesen Stechmücken gefühlt noch schlimmer als im Vorjahr. Dieser Eindruck täuscht meistens. Doch nicht dieses Jahr.

«In Aarau hat es sonst nie so viele Mücken», sagte Professor Alexander Mathis, Leiter der Abteilung Parasitologie an der Universität Zürich, gegenüber dem SRF. Mathis, seit Jahren in Aarau wohnhaft, leitet eine Forschungsgruppe, die sich unter anderem mit Stechmücken beschäftigt. Noch nicht ganz so weit geht Martin Bolliger, Fachspezialist Artenkenntnis beim Naturama Aargau.

Aber auch Bolliger sagt: «Bei diesen Temperaturen und den vielen Pfützen werden sich die Larven in dieser Woche bestens entwickeln.» Es sei wohl nur eine Frage von Tagen, bis es zur Plage kommt. Und wenn Bolliger von einer Plage spricht, dann meint er «Stechmückenwolken».

Tigermücke oder Buschmücke?

Bei den aktuell schlimmsten Plagegeistern handelt es sich laut Bolliger um die Asiatische Buschmücke. Die Mücke ist aggressiv, tagaktiv und ihre Stiche sind – je nach Empfindlichkeit – schmerzhafter als die der einheimischen Stechmücken. Die Buschmücke trägt weisse Streifen und ist relativ gross, weshalb sie fälschlicherweise oft als Tigermücke bezeichnet wird, die verschiedene Krankheitserreger überträgt. «Die Tigermücke taucht zwar immer wieder im Mittelland auf, hat sich aber erst im Tessin angesiedelt», sagt Bolliger.

Tun kann man gegen die Mückenplage nicht viel. Zu zahlreich sind nach den verregneten Wochen die Pfützen und Wasseransammlungen in offenen Gefässen. Trotzdem rät Bolliger, wenigstens im eigenen Garten oder auf dem Balkon Regenfässer abzudecken und Unterteller bei Topfpflanzen auszuleeren. Das seien die Brutherde, nicht aber Gartenweiher, so Bolliger: «In Weihern haben die Mückenlarven zu viele Feinde.»