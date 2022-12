Aargau West Die letzte Ruhestätte als Tatort: Warum auf Friedhöfen Grabschmuck gestohlen wird Vielleicht sind es Streiche, möglicherweise auch Neid. Immer wieder kommen Blumen, Laternen, Engel und mehr von Gräbern weg. Auch in der Region. Eva Wanner Jetzt kommentieren 08.12.2022, 18.00 Uhr

Nicht einmal Friedhöfe sind sicher vor Diebstählen. Bild: Chris Iseli

Es ist ein Ort der Besinnung, der Trauer, Zeit, die man mit einem geliebten Menschen nach dessen Hinschied noch verbringen kann. Leider aber ist der Friedhof auch immer wieder ein Ort, an dem man sich ärgert. Dann nämlich, wenn Schindluder getrieben wird.

Beispielsweise in Menziken vor fast genau einem Jahr. «Mehrere Gräber beschädigt», betitelte damals die Kantonspolizei Aargau eine Mitteilung. Ein 13-Jähriger aus der Region zertrat bei 22 Gräbern den Schmuck und beschädigte Kreuze. Ein Passant sprach ihn an, der Jugendliche floh. Die Kantonspolizei konnte ihn aber kurze Zeit später anhalten.

In der Meldung nicht beantwortet wurde eine einfache und doch essenzielle Frage, die sich beim Lesen der Zeilen unweigerlich stellt: Warum? Und genau dieselbe stellt sich auch, wenn man von anderen Vorfällen hört, die sich auf Friedhöfen in der Region ereignen.

Präsenz erhöht Hemmschwelle

Konkret geht es um Diebstähle. Mehrere Gemeinden geben auf Anfrage dazu die Auskunft, dass zumindest nichts bekannt sei. «Entweder gibt es keine Diebstähle oder die Angehörigen melden sich nicht bei uns», heisst es etwa aus Holderbank. Und seitens eines Blumengeschäfts, das Grabschmuck liefert: «Wir bekommen nur ab und zu von der Kundschaft zu hören, dass dieses oder jenes wieder weg kam.»

Deutlicher die Antwort von Hannes Schneider, Leiter Sektion Bestattungswesen der Stadt Aarau. Er sagt, dass immer wieder einmal etwas wegkommt. Zur Zeit seien dies vor allem Winter-Arrangements, «es können aber auch Grablaternen oder kleine Figürchen sein». Massnahmen dagegen ergreifen, dass Dinge von den Gräbern verschwinden, könne man kaum. «Die Präsenz unserer Mitarbeitenden trägt vermutlich dazu bei, dass die ‹Hemmschwelle› etwas höher ist. Verhindern können wir es nicht.» Allerdings würden die Hinterbliebenen darauf aufmerksam gemacht, dass Diebstähle vorkommen können. Wer diese verübt und mit welchem Motiv, sei jedoch unklar.

Standortwechsel innerhalb des Friedhofs

Dahingehend einen Verdacht hat man in Suhr. Friedhofsgärtner und Bauamtsmitarbeiter Beat Frei schreibt auf Anfrage, dass er zwei Personengruppen hinter den Diebstählen vermutet: Die Friedhofsbesucherinnen und -besucher selbst und Jugendliche.

Zu dieser Jahreszeit würden «immer wieder mal Pflanzen, zum Teil auch bereits gepflanzte, gestohlen», sagt der Friedhofsgärtner. Er gehe davon aus, «dass auf dem eigenen Grab wohl noch etwas gefehlt hat». Frei spekuliert weiter: «Vermutlich wechseln auch Engel und Laternen in den meisten Fällen wohl nur den Standort innerhalb des Friedhofs.» Eben weil Menschen, die jemandes Grab besuchen, dieses schöner schmücken möchten – auf Kosten einer anderen Stätte.

Ein leidiges Spiel

Als weitere Tätergruppe vermutet Frei Lausbubenstreiche: «Jugendliche welche sich einen Spass erlauben und damit aber einen Teufelskreis auslösen.» Anhand eines Beispiels erklärt er, was er damit meint: Jugendliche entfernen eine Laterne von Grab A. und platzieren sie auf Grab B. Nun besucht jemand Grab A. und stellt fest, dass die Laterne fehlt. Man blickt sich um – und sieht, dass auf Grab C. ein ebensolches Modell steht. Man nimmt sie und platziert sie – vermeintlich – wieder auf Grab A. «Leider auch wieder falsch denn die Laterne von A steht auf Grab B.», erklärt Frei das leidige «Bäumchen wechsel dich»-Spiel. Seine Theorie könne er nicht beweisen, habe aber an seiner letzten Stelle im östlichen Aargau solche Erfahrungen gesammelt.

Gegen solche Streiche und die Diebstähle könne man fast nichts machen. Dies, weil die Areale unübersichtlich sind, Diebe meist in der Nacht unterwegs sind und sich wohl kaum eine Gemeinde eine 24-Stunden-Überwachung leisten könne. Allerdings: «Wenn Diebstähle gemeldet werden und sich ein Verdacht auf gezielte mehrfache Diebstähle, beispielsweise von Rohstoffen wie Bronze, ergeben sollten, muss die Polizei beigezogen werden.»

Bei aller Ernsthaftigkeit gibt es eine Tätergruppe, über die man dann doch schmunzeln kann: Rehe. Anfang Jahr entdeckten die Tiere in St.Gallen etwa ein wahres Paradies und frassen reihenweise Grün ab.

