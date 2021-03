AARGAU WEST Der grosse Güselsack-Vergleich: Wo Abfall besonders teuer ist Wer am rechten Ort wohnt, kann unter Umständen mehrere Dutzend Franken pro Jahr sparen, dies zeigt ein Überblick über die Entsorgungsgebühren im AZ-Gebiet Aargau West. Anja Suter und Valérie Jost 10.03.2021, 05.00 Uhr

Nicht überall in der Region sind die Abfallsäcke gleich teuer. Urs Helbling / Aargauer Zeitung

Neben den Steuern sind die Gebühren für viele eines der grössten Ärgernisse. Etwa die Gebühren für Abfallsäcke und, wenn vorhanden, die jährlichen Abfall-Grundgebühren. Dies umso mehr, als die Siedlungsabfälle im Jahr 2019 ganze 704 Kilo pro Person betrugen. Die AZ hat verglichen, wo im AZ-Gebiet Aargau West die Einwohnerinnen und Einwohner wie viel für ihren Abfall zahlen.

Am wenigsten für zehn 35-Liter-Säcke oder Gebührenmarken wird in den Gemeinden Rupperswil und Schöftland verlangt, nämlich 12 Franken. In Rupperswil kommt dabei noch eine jährliche Gebühr von 78 Franken hinzu, in Schöftland sind es nur 40 Franken. Nur wenig teurer sind die Gemeinden Oberkulm und Zetzwil: Hier kosten zehn Säcke oder Gebührenmarken 12.50 Franken. In Oberkulm beträgt die zusätzliche Jahresgebühr je nach Haushaltsgrösse zwischen 40 bis 80 Franken, in Zetzwil 60 Franken.

Auch in den Steuer­oasen Seengen (Steuerfuss 77 Prozent) und Meisterschwanden (Steuerfuss 60 Prozent) zahlen die Einwohnerinnen und Einwohner mit 14 Franken pro Zehnerpack vergleichsweise wenig für die Kehrrichtentsorgung. Ebenfalls 14 Franken zahlt man in der Gemeinde Küttigen. Mit einem Unterschied: Während Meisterschwanden und Seengen eine jährliche Gebühr erheben – in Meisterschwanden sind es 37.80 Franken, in Seengen 20 bis 30 Franken –, gibt es in Küttigen keine jährliche Gebühr.



Neue Gebührensysteme in Unterkulm und Reitnau

Tiefer in die Tasche greifen muss man Dintikon, Staufen und Moosleerau. Dort kosten zehn Gebührensäcke oder Marken 30 Franken. Am teuersten sind die Säcke jedoch in Unterentfelden, dort werden 35 Franken für eine Zehnerrolle verlangt. Auffallend ist: Während in Staufen und Moosleerau eine Jahresgebühr von 50 Franken beziehungsweise 70 Franken fällig wird, zahlt man in Dintikon nur eine Gebühr für die Abfallsäcke oder Marken. Sieben Gemeinden im AZ-Gebiet Aargau West verlangen gar keine jährliche Gebühr.

Am höchsten ist die Jahresgebühr in Hirschthal mit 200 Franken pro Einfamilienhaus. Bei Mehrfamilienhäusern gilt diese Gebühr nur für die erste Wohnung, für jede weitere beträgt sie noch 75 Franken. Auf neue Gebührensysteme setzen Unterkulm und Reitnau. Dort wird nicht pro Sack oder Gebührenmarke abgerechnet, sondern mit Andock- und Gewichtsgebühren.