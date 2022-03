Aargau West Dank Coronalockerungen: Regionale Getränkehändler wittern Morgenluft Die Coronavirus-Pandemie ist noch nicht ausgestanden, doch mit dem Frühling und den gelockerten Massnahmen kehrt ein Stück Normalität zurück. Das freut insbesondere auch die Getränkehändler aus der Region. Florian Wicki Jetzt kommentieren 16.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Freiämter Getränkehändler Staubli hat im letzten Mai das Getränkeland in Oberentfelden übernommen. Florian Wicki

Keine Veranstaltungen, Restaurants und Bars geschlossen; auch Getränkehändler wurden von Corona hart getroffen, die Umsätze blieben häufig aus. So erstaunt es nicht, dass manchen in dieser Zeit der Schnauf ausgegangen ist – wovon wieder andere profitieren.

Einer, der es durch die Krise geschafft hat, ist Paul Hartmann vom Getränkehandel Fläschehals mit Filialen in Frick, Aarau und Olten. Sein Betrieb sei in den letzten zwei Jahren teilweise komplett lahmgelegt worden, so Hartmann: «Zu Beginn der Pandemie und jeweils im Sommer liefen die Geschäfte zum Teil noch ordentlich.» Den Tiefpunkt erlebte Hartmann vor rund einem Jahr im letzten Lockdown: «Die Zeit haben wir nur dank Kurzarbeit überlebt.» Gleichzeitig hat Hartmann sein Team angehalten, so viele Ferientage und Überzeit wie möglich abzubauen beziehungsweise vorzubeziehen. Die so produziere Minuszeit kann dann kompensiert werden, wenn das Geschäft wieder anzieht.

Das tut es jetzt, so Hartmann. Inzwischen nehmen die Vorbestellungen für Veranstaltungen wieder zu, Hartmann sieht Licht am Ende des Tunnels. Trotz der unsicheren Zeit war er aber immer zuversichtlich: «Gerade in solchen Zeiten ist es wichtig, nicht den Kopf hängen zu lassen.»

Umsatz um 40 Prozent eingebrochen

Einer, dessen Geschäft während der Pandemie nicht kleiner geworden, sondern im Gegenteil noch gewachsen ist, ist Marco Staubli vom aus Muri im Freiamt stammenden Getränkehandel Staubli Getränke. Staubli hat Filialen am Geburtsort Muri, in Sins, Affoltern und Engelberg.

Und seit letztem Mai auch in Oberentfelden – Staubli übernahm da das von Corona in die Knie gezwungene Getränkeland Oberentfelden vom bisherigen Mehrheitsaktionär Sergio Puglia. Auch Staubli ist sicher: «Das Coronavirus und die Massnahmen dagegen haben unsere Branche hart getroffen.» Davon kann er selber ein Lied singen: «Auch bei uns sind die Umsätze um bis zu 40 Prozent eingebrochen.» Es lief jedoch nicht durchs Band schlecht, so Staubli: «Die Abholmärkte profitierten sicher davon, dass sich der gesamte Konsum von der Gastronomie und der Eventbranche in den privaten Raum verlagert hat.»

Gleichzeitig fand die Übernahme in Oberentfelden statt: «Für uns war das eine Chance, zu wachsen», so Staubli. Und er ist optimistisch: «Mit unserem Geschäftsmodell, das verschiedene Geschäftsstellen beinhaltet, können wir viele Kosten – beispielsweise in der Administration oder auch Lagerkosten – auf die verschiedenen Filialen aufteilen.»

Bereits kommen neue Herausforderungen

Nicht nur darum findet Staubli, dass seine Branche «mit zwei blauen Augen» davongekommen ist: «Dank der Kurzarbeit haben wir die Krise mehr oder weniger unbeschadet überstanden.» Gleichzeitig habe sein Unternehmen einige Abgänge auch nicht gleich wieder ersetzt, was ebenfalls ein bisschen Luft verschafft habe.

Nun stellen sich bereits neue Herausforderungen, so Staubli: «Im Veranstaltungsbereich zieht es nun wieder an – sprich, nun müssen auch wir in relativ kurzer Zeit den Betrieb wieder hochfahren.» Das braucht Personal und dieses sei nicht immer einfach zu finden. Eine weitere Herausforderung sei, dass nun die Anfragen für Ausschankmaterialien wie Zapfhähne, Kühlwagen und Derartiges wieder massiv zunehmen, was bereits zu Engpässen führen kann: «Auch da müssen wir schauen, wie wir wieder in den Normalbetrieb zurückfinden – es kam die letzten zwei Jahre natürlich nie vor, dass wir zu wenig Festmaterial hatten. Und nun sind wir bemüht, alle unsere Kundinnen und Kunden zufriedenstellen zu können.» Doch Staubli nimmt es gelassen. In erster Linie ist er froh, dass die Arbeit wieder anzieht: «Als Unternehmer gehören gewisse Herausforderungen nun einfach dazu. Dafür sind wir sehr froh, dass nun wieder ein Stück Normalität einkehrt.»

Alkoholfreie Getränke auf dem Vormarsch

Der Getränkehandel Fläschehals von Paul Hartmann (im Bild) hat stark unter dem Corona-Lockdown gelitten. Alex Spichale / AGR

Sowohl Hartmann wie auch Staubli bemerken Veränderungen in den Bedürfnissen der Kundschaft. Laut Hartmann probieren immer mehr Kundinnen und Kunden alkoholfreie Ersatzprodukte aus: «Haben wir früher kaum alkoholfreie Getränke ausser Mineral und Softgetränke verkauft, nehmen gerade Verkäufe von Ersatzprodukten seit ein paar Jahren stark zu.» Damit meint Hartmann beispielsweise alkoholfreie Getränke wie zum Beispiel Wein und Bier und seit einiger Zeit auch Spirituosen: «Besonders alkoholfreier Gin wird immer beliebter.»

Staubli macht diese Beobachtung auch immer wieder: «Unsere Gesellschaft geht inzwischen das ganze Jahr über – und nicht mehr nur im Januar – viel bewusster mit dem Thema Alkohol um.» So glaubt er, dass viele Menschen, wenn sie zum Beispiel etwas essen gehen, nicht mehr unbedingt einen alkoholhaltigen Apéritif und dann zu zweit eine ganze Flasche Wein trinken wollen. Staubli: «Häufig fokussiert man sich dann; zum Apéro einen Drink, die gibt’s auch alkoholfrei und das Zelebrieren ist dasselbe, dann ein, zwei Gläser Wein zum Essen.» In dieser Hinsicht habe es ein enormes Umdenken zum bewussteren Konsum gegeben – und darum seien eben alkoholfreie Weine, Biere und auch Spirituosen derart im Trend.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen