Aargau Süd Staunen und Neues entdecken: Erzähltal-Wochenende verspricht spannende Einblicke und eindrückliche Geschichten Vom BMX-Sport über die Bierbrauerei bis zum Bauernhof, vom Familienunternehmen über den Fischer bis zum Familientag: Das diesjährige Erzähltal-Wochenende in der Region Aargau Süd hat es in sich.

Auf der Bahn in Zetzwil wird den Interessierten die Sportart BMX nähergebracht. Alex Spichale

Unter dem Motto «Treffpunkt» findet am Bettagswochenende vom 15. bis 18. September die 13. Ausgabe des Erzähltals statt: In der Region Aargau Süd ist die Bevölkerung eingeladen, sich berühren und inspirieren zu lassen, zu staunen über Unbekanntes, Neues zu entdecken.

«Die diesjährige Ausgabe ist sehr heterogen», sagt Denise Geiser, Vorsitzende Kernteam Erzähltal sowie Vizeammann in Oberkulm. Sie verspricht spannende Begegnungen und eindrückliche Geschichten. «Die Anlässe sind aus Tradition niederschwellig, es wird kein Eintritt verlangt.» Das Erzähltal-Wochenende, fügt sie an, soll der Leuchtturm der Region sein. Denise Geiser hofft auf reges Interesse und reichlich Publikum für sämtliche der geplanten 17 Anlässe. «Es hat für alle etwas, auch für Familien mit Kindern.»

In Birrwil und Leimbach steht das Wasser im Zentrum

Drei namhafte Firmen stellen sich und den Werkplatz vor: KWC in Unterkulm, die – mittlerweile verschwundene – Herkules in Menziken sowie Huner Technik in Gontenschwil. In Zetzwil wird dem interessierten Publikum der BMX-Sport nähergebracht, in Reinach stehen Veranstaltungen an im Regionalen Freizeithaus Onderwerch, wo die Jugendlichen ihre Ideen verwirklichen können, sowie in der Brauerei Braugarage. Im reformierten Kirchgemeindehaus erzählt derweil der Kasperli die Geschichte «Em König sini Suppe».

Das Wasser, ein kostbares Gut, steht in Birrwil im Zentrum, wo der professionelle Fischer Richard Stadelmann den See als Arbeitsplatz vorstellt, sowie in Leimbach, wo den Besucherinnen und Besuchern ein Einblick in das Regenüberlaufbecken gewährt wird.

Eintauchen können die Besucherinnen und Besucher in die Geschichte der früheren Firma Herkules in Menziken. Valentin Hehli

In Rickenbach lauschen Interessierte den wohlbehüteten Geheimnissen des Spychers, in Dürrenäsch ist Wissenswertes zu erfahren vom Bauernkrieg Mitte des 17. Jahrhunderts und vom Widerstand der Bevölkerung gegen die reichen Städter. In Oberkulm erzählen – musikalisch umrahmt – die beiden Künstler Fritz Burkhard und Mel Myland aus ihrem Leben. Das Landwirtschaftliche Zentrum Liebegg in Gränichen wiederum präsentiert Geschichten rund um den Bauernhof, in Teufenthal kommen die Anwesenden in den Genuss einer Ganzkörperperformance mit Künstler Jonas Deubelbeiss. Bei der Matinee am Sonntag in Beinwil am See schliesslich stehen die Medien im Fokus.

Linard Bardill ist zu Gast am Familienfest

Ebenfalls am Erzähltal-Wochenende findet der erste Aargauer Familientag statt. Von 10 bis 13 Uhr laden an mehreren Orten Vereine und Organisationen die Familien zum Mitmachen ein. Von 14 bis 18 Uhr geht in der Schulanlage Oberkulm das Familienfest über die Bühne. Höhepunkt ist der Auftritt von Liedermacher und Geschichtenerzähler Linard Bardill.

Denise Geiser ist Vorsitzende Kernteam Erzähltal und Vizeammann in Oberkulm. Severin Bigler

Bereits gestartet ist das Erzähltal übrigens in den Schulen Burg, Gontenschwil, Oberkulm und Teufenthal – mit Workshops für interessierte Klassen zur Einstimmung auf das Wochenende.

Persönlich freut sich Denise Geiser besonders darauf, einen Einblick in das Leben anderer Menschen zu erhalten. Ihr grosser Dank gilt den ehrenamtlich tätigen Botschafterinnen und Botschaftern. Diese hätten nach zwei schwierigen Jahren ein kurzweiliges Programm zusammengestellt.

Entstanden ist die Erzähltal-Idee seinerzeit von Mitgliedern des damaligen Regionalplanungsverbands. Kennzeichen der regionalen Initiative sind die markanten gelben Punkte.