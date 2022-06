Aareufer Einwohnerrat stimmt zu: Stadt Aarau kauft den «Mühlematthof» für rund 7 Millionen Franken Die Mieter dürfen bleiben, aber rund um die Liegenschaft am Aareufer wird nun die Verkehrsführung neu geplant, damit sich vor allem Fussgänger und Velofahrerinnen nicht mehr in die Quere kommen. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 21.06.2022, 14.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Diese Liegenschaft mit 17 Wohnungen gehört bald der Stadt. Nadja Rohner

Das Wichtigste für die Aarauer Baumliebhaber zuerst: Die riesige Platane am Philosophenweg, die mit ihrem Stamm den halben Spazierweg belegt und deren Wurzeln den Rest aufwerfen wie eine Mondlandschaft, darf stehen bleiben. Auch dann, wenn die Stadt wie geplant diesen ganzen südlichen Aareuferabschnitt zwischen Kettenbrücke und Zurlindensteg neu gestaltet. «Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker hat persönlich das Versprechen abgegeben, dass der Baum in seiner ganzen Pracht bestehen bleiben soll und die Wegführung entsprechend angepasst wird», sagte am Montagabend Einwohnerrat Peter Jann (GLP) in seinem Votum.

Der Baum liegt den Aarauerinnen und Aarauern sehr am Herzen. Urs Helbling

Aber eigentlich ging es beim traktandierten Geschäft nicht um den Baum und (noch) nicht um die künftige Entflechtung von Velo-, Fuss- und motorisiertem Individualverkehr. Sondern um den Kauf des «Mühlematthofs» für 6,95 Millionen Franken zuzüglich Notariatskosten und Grundbuchgebühren.

Die alte Liegenschaft war bisher das einzige Stück Areal am genannten Aareuferperimeter, das noch nicht der Stadt gehört. «Mit dem Erwerb können wir einen gordischen Knoten lösen», sagte Susanne Knörr (SVP). Dies, weil damit die künftige Planung gerade der Verkehrssituation wesentlich vereinfacht wird. Der Preis sei «ein Schnäppchen» im Vergleich zu anderen Gebäuden, die die Einwohnergemeinde in den letzten Jahren gekauft habe.

Bewertet wurde die Liegenschaft mit einem Verkehrswert von 5,5 Mio. Franken. Die Verkäuferschaft, die Hassim AG, hatte ursprünglich etwas über 7 Millionen Franken gefordert. Ein Teil der FDP-Fraktion fand, die Stadt habe nicht genügend gut verhandelt und die Kaufsumme sei nicht adäquat. «Wir appellieren an den Stadtrat, dass Steuergelder überlegt eingesetzt werden», so Nicole Lehmann.

Aaron Bürki indes sagte namens der SP, seine Fraktion sehe «den Kaufpreis dieser Liegenschaft an dieser Lage mit dem planerischen Wert für die Stadt als absolut verhältnismässig an». Auch die Grünen finden den Kauf «aus strategischer und finanzieller Sicht gut».

Die Mietverhältnisse in den 17 Wohnungen, die zwischen 1140 und 1485 Franken netto kosten und die der Stadt jährliche Einnahmen von 250'000 Franken bringen werden, bleiben bestehen. «Finanziell sehen wir keine Risiken», so Peter Jann namens der «Zentrum»-Fraktionsgemeinschaft: «Die Liegenschaft braucht keine dringlichen Sanierungen, sie ist gut vermietet und kann gut wiedervermietet werden, die Erträge fliessen in den Finanzertrag.» Einziger Wermutstropfen sei, dass die 1942 gebaute Liegenschaft noch mit einer Ölheizung betrieben werde und aktuell kein umweltfreundlicher Ersatz geplant sei.

Jann wies auch darauf hin, dass aus seiner Sicht die Alte Stadtgärtnerei erhalten werden soll. In einem langfristigen Entwicklungsszenario (rund 15 bis 20 Jahre), das die Stadt erarbeiten liess, ist sie nicht mehr vorhanden. «Die alte Stadtgärtnerei ist oder war zumindest bis vor kurzem ein Highlight in Aarau, eine gelungene Mischung von Kommerz und Nichtkommerz.»

Der für Hochbau zuständige Stadtrat Hanspeter Thür erklärte, dass die Hassim AG bereits in Verkaufsverhandlungen mit anderen Interessenten gewesen sei, als sich die Stadt an die bisherige Eigentümerschaft des «Mühlematthofs» gewandt habe. «Wir mussten uns gegenüber den anderen Bewerbern, darunter Pensionskassen, behaupten», sagte er mit Blick auf die Kaufpreisdiskussion. «Wir wollten dieses Grundstück unbedingt. Es ist derart strategisch wichtig für die Stadt, dass wir nicht darüber diskutieren müssen, ob es eher 6,5 oder 6,9 Millionen Franken wert ist. Der Preis ist aus unserer Sicht vertretbar und eine Nettorendite von 2,5 Prozent nicht so schlecht.»

Der Rat sah das ähnlich: Er stimmte mit 43 Ja zu 2 Nein für den Kauf.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen