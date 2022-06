Aarau/Wynental-Suhrental/Lenzburg Bundesfeiern: Wer hohen Besuch bekommt und wer absagen muss Roger Köppel kommt nach Dürrenäsch, der Leutwiler Ammann hat besonders viel los und Kölliken lässt es bleiben: Die Gemeinden der Region haben ihr 1.-August-Programm mehrheitlich im Kasten. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 29.06.2022, 18.32 Uhr

Lisa Stoll, Alphornsolistin aus dem Seetal, bei der 1. August Feier 2019 auf dem Rütli. Nadia Schärli

Lukas Spirgi hat es streng. Der FDP-Ammann von Leutwil wird am 1. August gleich in zwei Gemeinden sprechen. Am Mittag in Gontenschwil, am Abend in Menziken. Womöglich verpasst er so die Bundesfeier seiner eigenen Gemeinde, welche diese zusammen mit Dürrenäsch durchführt. Dort spricht einer, bei dem es garantiert pointiert zu- und hergeht: SVP-Nationalrat und «Weltwoche»-Chef Roger Köppel.

Eine Umschau bei den Gemeinden zeigt: Auch andere Redner haben zwei Auftritte in der Region. FDP-Ständerat Thierry Burkart spricht am Mittag in Hunzenschwil und am Abend auf dem Seenger Eichberg. «Mitte»-Regierungsrat Markus Dieth ist am Mittag in Schlossrued und kommt abends nach Dintikon. Sein SVP-Kollege, Regierungsrat Alex Hürzeler, beehrt die Oberkulmer.

Küttigen hat FDP-Nationalrätin Maja Riniker eingeladen. Benjamin Giezendanner, Nationalrat SVP, spricht in Buchs. Wer jetzt denkt, es gebe nur bürgerliche Redner in der Region, der liegt fast richtig. GLP-Grossrat Ignatius Ounde hält die Rede in Gränichen. SP und Grüne sind bislang nicht auszumachen – aber noch stehen nicht in allen Gemeinden die Redner fest. In Reitnau spricht SVP-Grossrat Christian Glur (aus Glashütten). Seine Fraktionskollegin Nicole Müller-Boder darf nach Wiliberg. Der Zofinger «Mitte»-Grossrat Hans Ruedi Hottiger geht nach Uerkheim; Maya Bally, ebenfalls «Mitte», nach Seon.

Yannick Berner, ­Aarauer FDP-Grossrat, spricht in Rupperswil, wo sein Familienunternehmen ansässig ist. In Unterentfelden hält Sara Schibli die Rede. Sie ist Co-Präsidentin des ortsansässigen Kulturvereins und Co-Präsidentin der «Mitte» Region Aarau.

In diesen Gemeinden halten die Reden keine Politikerinnen und Politiker

Wer am Bundesfeiertag keinem Politiker zuhören mag, der muss beispielsweise nach Schafisheim, wo Daniel Schibler, Direktor des Spitals Menziken, auftreten wird. Katharina Ammann, Direktorin des Aargauer Kunsthauses, hält die Rede in Aarau. In Möriken Wildegg spricht Brigitte Rindlisbacher, ehemalige Chefin Rotkreuzdienst des Schweizerischen Roten Kreuzes. Hypi-CEO Marianne Wildi tritt in Lenzburg auf. Und in Hirschthal spricht ­Publizist und Philosoph Ludwig Hasler. In Teufenthal hält die ehemalige Pfarrerin Esther Worbs die Festansprache; in Schöftland Markus Kunz, dem die Konfi-Manufaktur AG in Herznach gehört.

Andere Gemeinden wiederum setzen auf Athleten: Zetzwil hat Cornel Villiger, Swiss-Paralympics-Rollstuhlsportler, gebucht. In Holziken spricht Schwinger Nick Alpiger. Robin Affentranger, jugendlicher Spitzenschwimmer, tritt in seiner Heimat Erlinsbach auf. In manchen Gemeinden spricht aber auch schlicht jemand aus dem Gemeinderat oder «aus dem Volk». Etwa in Menziken, wo David «Leibi» Leibundgut eine Rede hält, oder Biberstein (Julia Fischer) und Birrwil (Matthias Härri) sowie Densbüren (Pia Villiger-Windisch).

In Kölliken wollte niemand organisieren

Ob am 31. Juli oder 1. August: Fast jede Gemeinde bekommt eine Bundesfeier. In die Röhre gucken die Kölliker: Die Gemeinde gab gestern die Absage der Bundesfeier bekannt. Zum dritten Mal. Aber nun nicht wegen Corona, sondern weil die Feuerwehr, die den Anlass bisher jeweils organisierte, «wegen abnehmender Helferbereitschaft» im März von der Organisation zurückgetreten sei und niemand übernehmen wollte.

Ist es denn überhaupt Sache eines Vereins? Nicht zwingend. In Aarau, Menziken, Oberkulm, Hunzenschwil oder Seengen organisiert beispielsweise die Gemeinde. In Muhen oder Staufen ist es die Kulturkommission. Rupperswil hat sogar eine eigene Bundesfeierkommission. Dennoch: An ganz vielen Orten sind die Vereine zuständig, entweder alleine oder zusammen mit der Gemeinde. Ohne die Männerriegen, Musikgesellschaften, Landfrauen, Ortsgemeinden und Sportklubs müssten manche Gemeinden auf ihr Fest verzichten.

