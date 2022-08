Naturschutz in der Wöschnau wird missachtet: Braucht es Ranger?

Aarau/Wöschnau Naturschutz-Regeln bei den «Sandbänken» werden massiv missachtet: Jetzt prüft der Kanton den Einsatz von Rangern Im Naturschutzgebiet Grien in der Wöschnau halten sich viele Menschen weder an das Feuer- noch an das Betretverbot noch an die Leinenpflicht für Hunde. Die Polizei hat nicht genug Ressourcen, um ständig zu kontrollieren. Nun braucht es Alternativen. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Das Betretverbot ist auf der Insel mit zahlreichen Tafeln markiert. Patrick Lüthy

Wer an einem schönen Tag von Aarau dem Fluss entlang Richtung Schönenwerd läuft, kommt am Stauwehr Schönenwerd vorbei. Direkt südlich des Wehrs befindet sich das Naturreservat Grien/Wöschnau, das die Insel und einen Teil der Uferlandschaft umfasst.

Hier gelten eigentlich seit 2019 strenge Regeln: Man darf keine Feuer machen, Hunde müssen an die Leine, Velofahrer absteigen. Manche Zonen, etwa die grosse Aareinsel mit ihren Sand- und Kiesbänken direkt unterhalb des Wehrs, darf man zum Schutz der Natur gar nicht betreten. Es handelt sich immerhin um ein Auengebiet von nationaler Bedeutung, und davon hat gerade der Kanton Solothurn, auf dessen Gebiet das Grien liegt, nicht viele.

Das Areal von oben, damals noch im Winterkleid: Links darf man sich aufhalten (aber nicht überall Feuer machen), die Insel rechts ist für Mensch und Hund tabu. Michael Küng

Doch den meisten Menschen scheint das schnurzegal zu sein. An jedem schönen Tag, insbesondere am Wochenende, tummelt sich haufenweise Volk auf der «verbotenen Insel» oder grilliert in den Feuerverbotszonen.

Spricht man sie darauf an, dass dies verboten ist und dass zahlreiche Tafeln darauf hinweisen, kommen erfahrungsgemäss nur pampige Antworten – man habe das schon immer so gemacht und werde das auch künftig machen. Dass die Polizei, wenn sie denn kommt, dieses Treiben mit Strafanzeige verfolgt, was mehrere hundert Franken kostet, ist offenbar im Ausflugsbudget schon mit eingerechnet.

Jonas Lüthy, Projektleiter beim Solothurner Amt für Raumplanung und für das Wöschnauer Grien zuständig, sagt, die Situation sei nicht im grünen Bereich: «Wir haben Berichte über massive Übertretungen, die uns sehr zu denken geben.»

Patrick Lüthy

Doch die Polizei führt aktuell nur noch gelegentliche Kontrollen durch. «Wir haben der Kantonspolizei Solothurn einen Auftrag für die Aufsicht im Grien vom 1. April bis 31. Mai 2022 erteilt. Von diesem Zeitraum haben wir noch kein Feedback über Strafanzeigen.»

Jonas Lüthy, Projektleiter Amt für Raumplanung Kanton Solothurn. Patrick Lüthy

Für einen Folgeauftrag habe die Kapo dann leider keine Ressourcen mehr gehabt. Das Grien sei jedoch bei der Polizei als Hotspot festgelegt. «Verstösse können grundsätzlich von Jedermann ohne Weiteres der Polizei (117) gemeldet werden», betont Lüthy. «Die Kapo hat uns auch gesagt, dass man da keine falschen Hemmungen haben soll. Diese Möglichkeit wird jedoch nicht genutzt.»

An Infotafeln mangelt es nicht. Patrick Lüthy

Der Projektleiter sagt, er habe selber viele Spuren von Menschen und sogar Hunden auf der «verbotenen Insel» festgestellt. «Bodenbrüter wie die Nachtigall oder der Flussläufer werden gestört, wenn alle Viertelstunde ein Hund hier durchrennt», sagte er schon 2021 gegenüber der AZ. Illegale Feuerstellen zerstören die Pflanzen, die teilweise mühsam (und mit Steuergeldern finanziert) wieder angesiedelt worden waren. «Wir wollen nicht möglichst viele Erholungssuchende vertreiben, sondern die Natur bestmöglich schützen», betonte Jonas Lüthy 2020.

Das Amt für Raumplanung prüft nun für 2023 den Einsatz eines Ranger-Dienstes, der bei Bedarf die Polizei einbezieht.

