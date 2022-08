Zu Besuch im Tomatenmeer von Regula Niggli-Lienhard

Aarau/Unterentfelden Im Tomatenmeer von Regula Niggli-Lienhard: «Wenn man mal angefangen hat, kann man nicht mehr aufhören» Im Gewächshaus der Aarauer Biolandwirtin Regula Niggli-Lienhard wachsen über 160 Sorten Tomaten, von grasgrün bis blutrot, von vollmondrund bis birnenförmig. Und jedes Jahr kommen neue dazu. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.00 Uhr

Regula Niggli-Lienhard (71) aus Aarau zieht in Unterentfelden über 160 Sorten Tomaten und verkauft sie am Wochenmarkt in Aarau. Im Bild mit Tochter Anna Niggli. Katja Schlegel

Die Schotten haben 421 verschiedene Wörter, um Schnee zu beschreiben. So viele, wie kein anderes Volk auf der Welt. Ein merkwürdiger Gedanke, aber er überkommt einem, wenn man in Regula Niggli-Lienhards Gewächshaus blickt. Hier wachsen Tomaten, über 160 verschiedene Sorten an rund 500 Stauden. Von grasgrün bis blutrot, vollmondrund bis birnenförmig, tablettenklein bis ochsenherzgross, mit verrückten Namen wie Schneewittchen oder Copia, Merveille des Marchés (Wunder der Märkte) oder Aunt Ruby’s German Green.

Oben auberginenblau, unten sonnenblumengelb. Katja Schlegel

Regula Niggli-Lienhard (71) kennt sie alle beim Namen, liebt alle, kann gar nicht genug von ihnen kriegen, findet jedes Jahr wieder eine neue Sorte, die sie haben muss. «Wenn man einmal angefangen hat, kann man nicht mehr aufhören», sagt sie. «Man wird süchtig.»

Arbeiten, solange der Tag hell ist

Regula Niggli führt den Betrieb «alpenzeiger bio-produkte». Auf dem Hungerberg direkt unter dem Alpenzeiger steht der Stall mit zwei Eseln und verschiedenen Schafrassen, das bewirtschaftete Land liegt in Unterentfelden und Obersteckholz, neben Langenthal, auf dem Hof von Tochter Ursina Suter-Niggli. Jeden Samstagvormittag ist Regula Niggli-Lienhard auf dem Wochenmarkt im Aarauer Graben anzutreffen, unterstützt von ihren vier erwachsenen Kindern. Neben ProSpecieRara- und weiteren Märkten wird am Graben der Grossteil der Ware verkauft.

Es ist Hochsaison. Das Wetter der letzten Woche hat ganze Arbeit geleistet; die Tomaten sind zwar nicht früher dran als sonst, wachsen aber in Hülle und Fülle, und sind schön aromatisch dazu. Regula Niggli-Lienhard arbeitet von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang: Allein in Unterentfelden pflückt sie alle zwei Tage gut 50 Kilogramm Tomaten, dazu kommen noch all die Peperoni und Auberginen, auch da zieht sie über 100 Sorten, dann noch rund 70 Sorten Chili – «von überhaupt nicht scharf bis grausam» – Kräuter und ganz besondere Raritäten wie Okra, auch Ladyfinger oder Grünschnabel genannt, die nur bei besonders warmen Temperaturen wachsen.

Niggli-Lienhard lacht, die Wärme ist dieses Jahr kein Thema. «Im Gewächshaus ist es zwischen 10 und 20 Grad wärmer als draussen», hat sie vor dem Betreten gewarnt und nicht übertrieben. Da braucht es keinen Blick aufs Thermometer, da reicht einer auf die Okra: Sie wachsen baumhoch. «Auf die bin ich sehr stolz», sagt Niggli-Lienhard.

Ein Lamm hat alles ins Rollen gebracht

Dass Regula Niggli-Lienhard heute in diesem Gewächshaus steht, mit knapp 50 Jahren Erfahrung in der Bio-Landwirtschaft im Rücken und tiefbraun gebrannten Armen, ist einem Lamm zu verdanken. Dieses hatte sie damals zur Hochzeit mit Urs Niggli, heute bekannt als «Bio-Papst», ihr Ex-Mann, geschenkt bekommen. «Also haben wir bei der Stadt angefragt, wo wir ein Stück Land pachten könnten, um das Lamm zu halten.»

Dieses Lamm also war der Grundstein für den Familienbetrieb, es folgten Obstbäume und Gemüsebeete, und aus der Lehrerin aus einer Basler Akademikerfamilie wurde nach und nach eine Landwirtin; autodidaktisch. Mit 54 Jahren schliesslich absolvierte sie auf der Liebegg die dreijährige Ausbildung zur Landwirtin. «Ohne dieses Lamm wäre mein Leben so ganz anders verlaufen», sagt sie und lacht.

Das Verhältnis zu Produkten aus der Region habe sich in den letzten Jahren grundlegend verändert, sagt Regula Niggli-Lienhard. Katja Schlegel

Das Verhältnis zu Gemüse aus der Region, zu Biogemüse vor allem, hat sich in den letzten Jahren verändert, sagt Regula Niggli-Lienhard. Und das nicht unbedingt Corona wegen. «Das Interesse an der Qualität des Essens ist ein anderes als früher, die Leute geben gerne Geld für gutes Essen aus.» Sie selbst sagt, sie verkaufe jede Tomate mit Freude.

«Zu sehen, was da unter meinen Händen wächst und gedeiht, das macht mich glücklich. Und diese Freude weiterzugeben, erst recht.»

