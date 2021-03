Aarau/Unterentfelden Corona-Notfall Gönhard: Die Verunsicherung bei den Eltern ist gross Der grünliberale Kreisschulrat Philippe Kühni bemängelt die spärlichen und teils widersprüchlichen Informationen, die das Contact Tracing geben. Er und andere Eltern der betroffenen Schulkinder fühlen sich vom Kanton im Stich gelassen. Auch in Unterentfelden musste die Schule lange warten, bis sie kommunizieren konnte. Daniel Vizentini 04.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Schulkinder vom Aarauer Gönhardschulhaus sind in Quarantäne. Urs Helbling

Viele verunsicherte Eltern wenden sich an ihn: Wirtschaftsingenieur Philippe Kühni, Präsident der Grünliberalen Bezirk Aarau und Kreisschulrat. Sein Sohn besucht im «Gönhard», wo wegen Covid-Fällen für alle Kinder Quarantäne angeordnet wurde, den 2. Kindergarten. Kühni versucht zu helfen, wo er kann, um das Wirrwarr von teils widersprüchlichen und laut den Eltern vor allem spärlichen Informationen zu lösen.

Das kantonale Contact Tracing scheint am Anschlag: Am Mittwochmorgen erhielten die Eltern betroffener Schulkinder vom Kanton einen Standardbrief mit der Anordnung für die Quarantäne, in dem es heisst, ein Covid-19-Test werde nicht empfohlen – obwohl doch alle Kinder vom Kindergarten und der 1. bis 4. Klassen vom «Gönhard» bereits dazu aufgefordert worden waren.

Im selben Couvert war – noch verwirrender – ein zweites Schreiben angefügt, das eigentlich an Personen geschickt wird, die nachweislich infiziert wurden und jetzt symptomfrei sind.

Unterentfelden: Drei Covid-Fälle sind nun bestätigt Offiziell wurde am Mittwoch um 13 Uhr vom Contact Tracing bestätigt, dass die Unterentfelder Kindergärten Feld 1, 2 und 3 erst ab heute Donnerstag in Quarantäne sind. Ein dritter Coronafall wurde bekannt. Die Schule Entfelden musste länger auf die schriftlichen Unterlagen vom Kanton warten, um die Eltern mit Klarheit informieren zu können. Laut Kanton müssen dort 48 Schulkinder in Quarantäne.

«Der Kanton schickt einen offiziellen Brief, in dem er das Gegenteil schreibt, was er zuvor gesagt hat», sagt Philippe Kühni. «Das verwirrt die Eltern völlig.» Eine Mutter, die beim kantonalen Departement Gesundheit und Soziales (DGS) anrief, erhielt offenbar die Antwort, sie solle sich über die Medien informieren. «Die Eltern kommen schlicht nicht draus und fühlen sich alleine gelassen.»

Per SMS benachrichtigte das DGS die Eltern am Mittwochabend über das Missgeschick, man habe «eine falsche Beilage» verschickt. «Wir bedauern den Fehler und senden Ihnen eine korrigierte Verfügung zu.»

Für Philippe Kühni ist klar:

Philippe Kühni an einer Sitzung des Kreisschulrats Aarau-Buchs 2017.

Severin Bigler (23.10.2017)

«Das Chaos unterminiert die ganze Strategie des Kantons. Ohne Glaubwürdigkeit der Informationen ist das Vertrauen weg.»

Mehrere Eltern hätten ihm geschrieben. Sie fordern vom Kanton direkte, klare Informationen und Hilfe zu Dingen, die sie konkret beschäftigen: Etwa ob ihre Kinder draussen spielen dürfen oder ob Eltern wirklich bis zu drei freie Tage erhalten in solchen Situationen. Wichtig auch: Was können Eltern tun, die Angst haben, ihre Kinder am Montag wieder in die Schule zu schicken?

Philippe Kühni bekräftigt:

«Der Fehler liegt nicht bei der Schule: Sie führt einfach die Anweisungen des Kantons aus.»