Aarau/Suhr Wird der Stadtbach tatsächlich zu einem Park? Erste Bauarbeiten könnten dieses Jahr starten Dringend ist der Hochwasserschutz entlang des Bachs auf Aarauer und Suhrer Gemeindegebiet. Letztes Jahr forderte der Einwohnerrat aber zusätzlich eine Aufwertung der Umgebung «im Sinne eines Stadtbachparks». Als erste Massnahme werden nun ein eingedolter Bachabschnitt nahe beim Bahnhof offengelegt und Bäume gepflanzt. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 18.01.2022, 05.00 Uhr

Hier, hinter dem alten Eniwa-Gebäude, verläuft der Stadtbach noch unterirdisch. Laut den Plänen der Stadt jedoch nicht mehr lange. Katja Schlegel

Für 4,5 Millionen Franken will Aarau die Umgebung um den Stadtbach bei Hochwasser sicherer machen. Das Grossprojekt sieht mehrere Etappen vor, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen. Der Einwohnerrat gab im Mai 2021 grünes Licht dafür und forderte zusätzlich eine ökologische Aufwertung samt besserem Zugang zum Bach für die Bevölkerung. Der Wunsch: Es könnte eine Art Stadtbachpark entstehen.

Die Quartiere in Aarau und Suhr, wo der Bach entspringt und ebenfalls durchfliesst, würden so attraktiver gestaltet. Vor 800 Jahren als Trinkwasserzufuhr in die Altstadt erstellt, fungiert der Bach heute vor allem als abkühlendes Element im Sommer und als optische Aufwertung für die Umgebung.

Der Stadtbach entlang der Bachstrasse, hier in Aarau. Katja Schlegel

Nun wird ein erster Schritt davon umgesetzt, der allerdings bereits in den ursprünglichen Plänen vom Stadtrat enthalten war und nicht direkt auf den Stadtbachpark-Wunsch des Einwohnerrats zurückzuführen ist: Hinter dem ehemaligen IBAarau/Eniwa-Gebäude beim AEW-Kreisel, wo künftig das Bezirksgericht und andere juristische Einrichtungen des Kantons einziehen werden, wird der heute eingedolte Bach offengelegt.

Dazu – und hier ist vielleicht ein kleiner Einfluss des Stadtbachpark-Entscheids spürbar – wird die Stelle begrünt, wie Vizestadtpräsident Werner Schib auf Anfrage erklärt: «Wir wollen den Bach dort auftun und dort auch Bäume pflanzen.» Der Entscheid des Einwohnerrats habe den Stadtrat «sicher darin bestärkt», an der Stelle auch eine ansprechende Platzgestaltung vorzunehmen.

Erster Schritt vor grosser Erneuerung der Leitungen unter dem Aargauerplatz

Zwischen Eniwa-Gebäude und Parkhaus Behmen, nahe beim Bahnhof, entsteht bald also ein kleiner, begrünter Platz. Wann genau mit den Bauarbeiten begonnen werden könnte, sei noch unklar. «Wir müssen uns noch mit dem Kanton absprechen», sagt Werner Schib. Ein Baubeginn schon dieses Jahr sei nicht realistisch. Das Ziel sei aber schon, 2022 ein grosses Stück voranzukommen.

An diesem Abschnitt der Bachstrasse zwischen Oberer Vorstadt und dem Bahnhof soll der Bach als Nächstes offengelegt werden. Katja Schlegel

Wenige Meter bachabwärts werden dann neue, breitere Leitungen eingebaut, damit das Wasser besser unter dem Aargauerplatz in die Altstadt fliessen kann. Zusammen mit dem Umbau der Bachschalte Behmen kosten die Eingriffe in diesem Bachabschnitt bei der Oberen Vorstadt gut zwei Millionen Franken.

Quelle: Stadt Aarau

Herzogplatz-Umbau beginnt im Frühling

Sicher diesen Frühling beginnen wird laut Werner Schib der Umbau der Herzogplatzes im Gönhard-Quartier, wo der eingedolte Bach verlegt und der Platz aufgewertet wird. Danach folgen die verschiedenen Teilprojekte, auch im Gemeindegebiet von Suhr.

Für einen eigentlichen Stadtbachpark liegt aber kein konkretes Projekt vor. Den Wunsch des Einwohnerrats nach ökologischer Aufwertung und erleichtertem Zugang werde der Stadtrat für die nächsten Bauetappen jedoch «sicher vermehrt in die Überlegungen miteinbeziehen», wie Werner Schib sagt. Allfällige Zusatzkosten müssten dann sowieso dem Parlament zur Genehmigung vorgelegt werden.

Die Bachstrasse in Suhr, in einem alten Bild von 2012. Chris Iseli (AZ-Archiv)

