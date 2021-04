Aarau/Suhr Sommernutzung der Keba: Wird die Eisbahn künfig zum Skulpturenpark? Das bisherige Tabuthema Sommernutzung der Kunsteisbahn Region Aarau ist wieder im Gespräch. Es geht darum, genügend Einnahmen zu generieren, um das finanzielle Loch zu füllen. Noch hat die Keba aber noch gar keine rechtskräftige Betriebsbewilligung. Daniel Vizentini 30.04.2021, 05.00 Uhr

Daniel Lüscher, Präsident der Keba Region Aarau AG, im Bild zusammen mit dem Aarauer Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker.

An der letzten Aarauer Einwohnerratssitzung wurde eine Nothilfe an die Keba (Kunsteisbahn Region Aarau, liegt im Gemeindegebiet von Suhr) bewilligt, um diese von dem coronabedingten Aus zu retten. Aarau zahlte total 300'000 Franken, Suhr 60'000. Ein neues Finanzierungsmodell wird bald vorgestellt. Und das Tabuthema Sommernutzung wurde angesprochen.

Buchs sprach 40'000 Franken. Ein Umstand, der im Einwohnerrat – obwohl dieser hierzu nichts beschliessen musste – für Unmut sorgte. «Was kommt da auf Buchs noch zu?», fragten etwa Christine Knüsel (Die Mitte) und Reto Fischer (parteilos).

Ammann Urs Affolter sprach von einer «schwierigen Situation». «Es sind nun aber Leute am Ruder, von denen ich glaube, dass sie mittelfristig einen selbsttragenden Betrieb hinbringen.» Und: «Im Sommer könnte man natürlich mit der Anlage auch gewisse Einnahmen generieren.»

Sommernutzung nur, wenn die Anwohner einverstanden sind

Seitens Keba ist man bestrebt, für die Verbesserung der Finanzen ein weiteres Standbein aufzubauen, das Geld einbringt. Laut Keba-Präsident Daniel Lüscher müsse man sich getrauen, darüber nachzudenken, obwohl noch keine rechtskräftige Betriebsbewilligung für die Keba da ist. Er stellt klar:

«Wichtig ist, dass wir eine Sommernutzung sicher nur im Gespräch mit den Anwohnern aufbauen würden.

Derzeit sei man erst daran, Ideen zusammenzutragen. Es müsste eine Nutzung sein, die kaum Lärm erzeugt, «sinnvoll» und «bewilligungswürdig» wäre, im Interesse der Nachbarschaft ist und keine Rieseninvestition mit sich bringt. «Ein Kracher wird es nicht», sagt er, sondern etwas, das man «auf leisen Sohlen miteinander entstehen lassen würde».

Eiskunstläufer Martin Jähn im Training auf der Keba Aarau. Severin Bigler (14.2.2020)

Eine dieser Ideen könnte laut Daniel Lüscher ein Skulpturenpark sein, in dem Künstler ihre Werke ausstellen, vielleicht in Kombination mit einem schön gestalteten, grünen Garten. Für ein paar Franken Eintritt würde eine neue, ansprechende Erholungszone in der Stadt geschaffen – die aber selbsttragend sein müsste.

«Wir wollen etwas, wo mit wenig Mitteln gewisse Erträge generiert werden können.»

Schliesslich gehe es auch darum, zu zeigen, dass die Keba nicht nur Geld der öffentlichen Hand in Anspruch nimmt, sondern sich auch darum bemüht, selber solches zu erwirtschaften. «Es soll uns die Möglichkeit geben, zu überleben und dank kleiner Überschüsse nicht immer um einen Kredit anfragen zu müssen, wenn mal eine Eismaschine kaputtgeht.»

Aaraus Leon Mosimann (links) gegen Wetzikons Toni Szabó im Playoff-Viertelfinal Argovia Stars gegen EHC Wetzikon in der Keba Aarau. Severin Bigler (13.2.2020)

Sportliche Nutzungen, wie früher die Tennisplätze, sind ausgeschlossen. Nicht nur wegen Lärm, sondern weil sehr viel investiert werden müsste und die Anlage kaum selbsttragend wäre. Früher fand in der Keba auch die Messe AMA statt.

Diese kostete aber zum Teil mehr, als sie Einnahmen brachte, weshalb auch so eine Nutzung ausgeschlossen sein dürfte. «Es müsste etwas Neues sein, das vielleicht eher einem Bedürfnis der nächsten Generation entspricht», so Daniel Lüscher.